Spin Master crée Spin Master Ventures pour accélérer la croissance dans des domaines stratégiques clés

« Nous sommes toujours restés fidèles à notre ADN entrepreneurial basé sur l'innovation, l'ouverture aux idées, les partenariats et le dépassement des limites », a déclaré Ronnen Harary, cofondateur et président du conseil d'administration de Spin Master. « Le rythme de l'innovation dans les secteurs des jouets, du divertissement et des jeux numériques s'accélère rapidement. En investissant à long terme dans des entreprises de pointe aux idées prometteuses, nous pouvons accroître notre accès à des idées et à des concepts susceptibles de changer la donne. Spin Master Ventures fera de nous un partenaire de choix pour les entrepreneurs à la recherche de capitaux pour lancer et développer une entreprise dans le secteur de l'enfance et complétera notre stratégie d'acquisition ainsi que notre pipeline de développement de produits. »

SMV sera dirigé par des vétérans expérimentés du secteur, avec une attention particulière pour les centres de création. Spin Master allouera initialement 100 millions de dollars à SMV, financés par les ressources internes existantes. La stratégie de SMV comprendra des investissements minoritaires et inclura à la fois des entreprises en phase de démarrage, avec des investissements dans de nouvelles équipes et des idées novatrices, ainsi que l'apport de capital de croissance à des entreprises émergentes qui ont prouvé leur adéquation au produit et au marché. L'orientation géographique de SMV sera mondiale, mais sera initialement centrée sur l'Amérique du Nord et l'Europe.

Pour lancer l'initiative, SMV a pris des participations minoritaires dans deux entreprises alignées sur les plans de croissance de Spin Master au sein du centre de création Digital Games. Nørdlight, une société de développement de jeux mobiles basée à Stockholm, est composée d'une équipe de cinq personnes ayant plus de 50 ans d'expérience dans le secteur des jeux mobiles. L'équipe de Nørdlight a créé certains des jeux numériques mobiles les plus rentables de l'histoire, notamment en dirigeant l'équipe chargée des prototypes chez King.com et en dirigeant la technologie et l'art de jeux numériques tels que Candy Crush Saga. Nørdlight aidera Spin Master à accélérer sa stratégie de monétisation de sa propriété intellectuelle dans le domaine des jeux numériques.

Le deuxième investissement concerne Hoot Reading, un service de tutorat en ligne qui offre aux enfants des leçons de lecture individuelles en direct avec des enseignants expérimentés. Ce service, fondé sur la recherche, met les enfants en contact avec de véritables enseignants pour améliorer leurs compétences en lecture grâce à une plate-forme de chat vidéo qui permet une collaboration en temps réel sur écran entre l'enfant et l'enseignant. L'entreprise a son siège au Canada et compte des enseignants et des étudiants dans toute l'Amérique du Nord. Grâce à des leçons personnalisées et attrayantes et à une bibliothèque soigneusement sélectionnée de plus de 2 000 textes de différents niveaux et de haute qualité, Hoot Reading vise à aider le plus grand nombre d'enfants possible à devenir non seulement des lecteurs compétents, mais aussi d'excellents lecteurs.

« La création de Spin Master Ventures permet à Spin Master de travailler avec des entreprises et des équipes extraordinaires, en leur fournissant des capitaux et en leur donnant accès à nos connaissances et à notre expertise approfondies pour faire avancer leurs idées et leurs entreprises », a ajouté Anton Rabie, cofondateur et directeur de Spin Master. « Spin Master Ventures vise à devenir le générateur de partenariats par excellence, un outil permettant d'élargir les réseaux, les connaissances et les relations de la société. En nous associant à ces entrepreneurs, nous pouvons renforcer notre position de leader dans le secteur du divertissement pour enfants. »

Spin Master Corp. (TSX:TOY) est un chef de file mondial du divertissement pour enfants qui crée des expériences de jeu exceptionnelles grâce à un portefeuille diversifié de jouets, de franchises de divertissement et de jeux numériques novateurs. Spin Master est surtout connu pour les marques primées PAW Patrol®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals®, Rubik's Cube® et GUND®, et est le titulaire de licences de jouets pour d'autres propriétés populaires. Spin Master Entertainment crée et produit des contenus multi plates-formes passionnants, des histoires et des personnages attachants grâce à son studio interne et à des partenariats avec des créateurs externes, notamment le succès préscolaire PAW Patrol, la Pat'Patrouille et neuf autres émissions originales ainsi que de nombreuses séries de courte durée, qui sont distribuées dans plus de 190 pays. La Société a une présence établie dans le domaine des jeux numériques, ancrée par les marques Toca Boca® et Sago Mini®. Avec près de 2 000 employés répartis dans 28 bureaux dans le monde, Spin Master distribue ses produits dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez le site spinmaster.com ou suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter @spinmaster.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations, autres que des déclarations de faits historiques, contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, notamment la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date à laquelle les déclarations sont faites dans le présent communiqué de presse. Les mots « prévoit », « s'attend », « projeté », « estimé », « prévisions », « anticipe », « indicatif », « a l'intention », « orientation », « perspectives », « potentiel », « cherche », « stratégie », « cibles » ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines conditions futures, actions, événements ou résultats futurs « seront », « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « peuvent », ou des versions négatives de ceux-ci, « seront prises », « se produiront », « continueront » ou « seront atteintes », et d'autres expressions similaires, identifient des déclarations contenant des informations prospectives. Les déclarations d'informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : les investissements initiaux et ultérieurs dans SMV, la source de financement prévue et les résultats qui en découlent ; le mandat d'investissement et l'orientation géographique prévus pour SMV ; la stratégie d'acquisition de la société ; la direction de SMV ; et l'impact prévu des acquisitions de Nørdlight et de Hoot Reading.

Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses spécifiques qui, bien qu'ils soient considérés comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites dans ce communiqué de presse, sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes qui pourraient faire en sorte que les déclarations prospectives soient finalement incorrectes. Outre les facteurs et les hypothèses énoncés ci-dessus dans le présent communiqué de presse, les facteurs et hypothèses importants utilisés pour élaborer les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants les investissements de la société dans SMV produiront les résultats escomptés ; les flux de trésorerie internes seront suffisants pour financer l'investissement initial de la société dans SMV ; la disponibilité de perspectives d'investissement pour SMV qui correspondent à son mandat et à son orientation géographique ; la capacité des usines à fabriquer des produits, y compris la taille et l'affectation de la main-d'œuvre, l'outillage, la disponibilité des matières premières et des composants, la capacité à passer d'une gamme de produits à une autre, et l'acceptation par les clients de dates de livraison retardées ; le programme conçu pour gagner en efficacité opérationnelle atteindra les résultats souhaités ; les mesures prises créeront de la valeur à long terme pour les actionnaires ; l'utilisation accrue de la technologie avancée, de la robotique et de l'innovation que la société applique à ses produits aura un niveau de succès conforme à ses expériences passées ; la société continuera à obtenir avec succès des licences plus larges de la part de tiers pour des propriétés de divertissement majeures, conformément aux pratiques passées ; l'expansion des bureaux de vente et de marketing sur de nouveaux marchés augmentera les ventes de produits sur ce territoire ; la société sera en mesure d'identifier et d'intégrer avec succès les opportunités d'acquisition stratégique ; la société sera en mesure de maintenir ses capacités de distribution ; la société sera en mesure de tirer parti de sa plate-forme mondiale pour accroître les ventes des marques acquises ; la société sera en mesure de reconnaître et de tirer parti des opportunités plus tôt que ses concurrents ; la société sera en mesure de continuer à établir et à maintenir des relations de collaboration solides ; la société conservera son statut de collaborateur privilégié ; la culture et la structure commerciale de la société soutiendront sa croissance ; les stratégies commerciales actuelles de la société continueront d'être souhaitables sur une plateforme internationale ; la société sera en mesure d'élargir son portefeuille de propriété intellectuelle de marque et d'octroyer avec succès des licences à des tiers ; l'utilisation de la technologie avancée et de la robotique dans les produits de la société se développera ; l'accès au contenu de divertissement sur les plateformes mobiles se développera ; la fragmentation du marché continuera à créer des opportunités d'acquisition ; la société sera en mesure de maintenir ses relations avec ses employés, ses fournisseurs et ses détaillants ; la société continuera à attirer du personnel qualifié pour soutenir ses besoins de développement ; et le personnel clé de la société continuera à être impliqué dans les produits de la société et les propriétés de divertissement seront lancées comme prévu et que les facteurs de risque mentionnés dans ce communiqué de presse, collectivement, n'ont pas d'impact important sur la société.

Par nature, les informations préospectives sont soumises à des risques et incertitudes inhérents qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, prévisions, prédictions, projections ou conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas correctes et que les objectifs, buts stratégiques et priorités ne soient pas atteints. Des facteurs de risque connus et inconnus, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'ampleur et la durée des perturbations économiques résultant de la pandémie de COVID-19 ; les risques liés aux acquisitions qui ne produisent pas les résultats escomptés ; et les facteurs discutés dans les documents d'information de la société, y compris le rapport de gestion annuel et le rapport de gestion intermédiaire le plus récent de la société, ainsi que la plus récente notice annuelle de la société, déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com). Ces facteurs de risque ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter la société et les investisseurs sont invités à considérer attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements potentiels et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

De plus amples informations sur Spin Master Ventures sont disponibles à l'adresse www.spinmasterventures.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1663084/Spin_Master_Spin_Master_Establishes_Spin_Master_Ventures_to_Acce.jpg

