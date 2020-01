Spin Master firma novo contrato com Rubik's para parceria de marca com quebra-cabeças Perplexus

Juntas, elas desenvolverão uma linha que unirá as marcas Rubik's e Perplexus, com um brinquedo que combina quebra-cabeças e labirinto em 3D. Ao torcer e girar o cubo, o jogador manobra uma pequena bola de aço através de um complicado labirinto composto por uma série de degraus ao longo de estreitas faixas de plástico. O resultado é uma excelente combinação de labirinto e quebra-cabeças dentro do Rubik's Cube, gerando um novo nível de diversão e tornando o cubo ainda mais desafiante do que nunca.

"A colaboração com um brinquedo tão icônico como o Rubik's Cube é uma oportunidade única de ampliar a diversão e o desafio de brincar com o Perplexus", disse Elizabeth LoVecchio, vice-presidente de marketing da Spin Master Games. "O Perplexus já está cativando mentes de jovens e adultos, e estamos entusiasmados por trabalhar com a The Smiley Company para expandir esta linha de grande popularidade e ampliar ainda mais os limites da diversão e da inovação".

A vice-presidente de estratégia de marca da The Smiley Company, Lori Heiss-Tiplady, também comentou o lançamento. "O Perplexus é famoso pelos seus engenhosos designs esculturais e vários níveis de desafio", observou. "Esses valores estão perfeitamente alinhados com os que fizeram do Rubik's Cube o brinquedo mais vendido de todos os tempos. Estamos empenhados em ampliar as credenciais de estímulo cerebral da marca Rubik's por meio de parcerias com empresas de categoria internacional, como a Spin Master, que compartilham o nosso objetivo de tornar as gerações futuras mais inteligentes com produtos que ajudam a aprender, estimular a inteligência e evoluir o status de credenciamento STEM da Rubik's".

Perfeita para dar às crianças um ponto de partida na área de STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) sem o uso de tela, a nova série de jogos está em desenvolvimento. O primeiro produto deve ser lançado no terceiro trimestre de 2020, e mais brinquedos devem ser apresentados pouco depois.

Sobre a Spin Master

A Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) é uma empresa líder mundial de entretenimento infantil que cria, projeta, fabrica, licencia e comercializa um portfólio diversificado de brinquedos, jogos, produtos e propriedades de entretenimento inovadores. A Spin Master é mais conhecida por marcas premiadas como Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® e PAW Patrol®. Desde 2000, a Spin Master já recebeu 110 indicações ao prêmio Brinquedo do Ano (Toy of the Year, TOTY) da Toy Industry Association (TIA), com 30 vitórias em diversos quesitos, incluindo 13 indicações ao TOTY na categoria de Brinquedo Inovador do Ano. Até o momento, a Spin Master já produziu nove séries televisivas, entre elas a relançada Bakugan: Battle Planet e o sucesso PAW Patrol, série transmitida em mais de 160 países e territórios em todo o mundo. A Spin Master emprega mais de 1.800 pessoas em países como Canadá, Estados Unidos, México, França, Itália, Reino Unido, Rússia, Eslováquia, Polônia, Alemanha, Suécia, Holanda, China, Hong Kong, Japão, Vietnã e Austrália.

