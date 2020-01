Spin Master firma nuevo acuerdo con Rubik's para marca compartida con rompecabezas Perplexus

"Colaborar con un juguete tan icónico como el Cubo de Rubik's es una oportunidad única para ampliar la diversión y el desafío de la experiencia de juego Perplexus", afirma Elizabeth LoVecchio, vicepresidenta de Marketing de Spin Master Games. "Perplexus ya está cautivando las mentes de jóvenes y viejos, y estamos muy entusiasmados por trabajar junto con The Smiley Company para expandir la popular línea y ampliar las fronteras de la diversión y la innovación".

Lori Heiss-Tiplady, vicepresidenta de Estrategia de Marca de The Smiley Company, comenta sobre el nuevo lanzamiento: "Perplexus se ha hecho famosa por sus ingeniosos diseños escultóricos y sus diversos niveles de desafío. Estos valores están en perfecta consonancia con los que han convertido al cubo de Rubik's en el juguete más vendido de la historia. Estamos decididos a expandir las credenciales de estímulo cerebral de la marca Rubik's asociándonos con compañías de renombre mundial, como Spin Master, que comparten nuestro objetivo de apoyar a las generaciones futuras más inteligentes con productos que ayuden a aprender, fomenten la inteligencia y desarrollen el estatus de acreditación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) de Rubik's".

La gama de juegos nuevos es ideal para iniciar a los niños en STEM sin una pantalla y actualmente está en desarrollo su primer producto, cuyo lanzamiento está previsto para el verano de 2020, y otros juguetes le seguirán poco después.

Acerca de Spin Master

Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) es una importante compañía global dedicada al entretenimiento infantil que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa una cartera diversificada de juguetes, juegos, productos y accesorios de entretenimiento innovadores. Spin Master es famosa por marcas premiadas como Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® y PAW Patrol®. Desde el año 2000, Spin Master ha recibido 110 nominaciones a los premios al Juguete del Año (Toy of The Year, TOTY) de la TIA, con 30 galardones en diversas categorías de productos, incluidas 13 nominaciones al TOTY por el Juguete Innovador del Año. Hasta la fecha, Spin Master ha producido nueve series de televisión, incluso la relanzada Bakugan: Battle Planet y el actual éxito PAW Patrol, que se transmite en más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master emplea a más de 1.800 personas en países de todo el mundo, entre ellos, Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

