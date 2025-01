SPIRO ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC DAVIDO, SUPERSTAR DE L'AFROBEAT, POUR 2025

LAGOS, Nigeria, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Spiro, plus grande entreprise de véhicules électriques d'Afrique, est fier d'annoncer un partenariat stratégique avec Davido, la sensation de l'afrobeat, pour 2025. Cette collaboration réunit le principal acteur africain du transport durable et l'une des icônes culturelles les plus influentes du continent, afin de faire passer le message de l'énergie propre, de l'innovation et de l'autonomisation dans toute l'Afrique.

Afrobeats superstar Davido launches his partnership with Spiro Electric Bikes

Mondialement connu pour ses hits Awuke et Unavailable, ainsi que ses collaborations avec des stars internationales, Davido séduit des millions de fans à travers le monde. Très attendu, son prochain album, 5IVE, devrait sortir au début de l'année 2025.

Spiro et Davido mettront en lumière la mission de l'entreprise qui consiste à fournir des moyens de transport propres et rentables sur tout le continent, en montrant que le développement durable peut être à la fois ambitieux et élégant. Pour plus d'informations sur le partenariat, vous pouvez consulter le site www.spironet.com/davido

Davido déclare : « J'ai toujours pensé qu'il fallait utiliser ma plateforme pour améliorer la vie de mes fans. Le partenariat avec Spiro est le moyen idéal d'y parvenir - le passage à l'électricité permet d'économiser de l'argent, d'aider la planète et, soyons francs, d'être super stylés ! Nous apportons une nouvelle énergie à l'Afrique et je suis impatient de démarrer 2025 sur les chapeaux de roue avec Spiro.

Kaushik Burman, PDG de Spiro, ajoute : « Davido représente l'excellence africaine - il est audacieux, innovant et aimé dans le monde entier. Il est l'ambassadeur idéal pour Spiro, alors que nous remplissons notre mission de transport durable pour tous ».

Les motos électriques et les stations d'échange de batteries de Spiro transforment la mobilité en Afrique, avec plus de 22 000 motos déployées et plus de 300 millions de kilomètres parcourus sans émissions de carbone.

Avec Davido à l'avant-garde des initiatives de Spiro, 2025 devrait être une année où la musique, l'innovation et la durabilité fusionnent. Kayode « Tycoone » Umardeen, directeur de la création de Davido, travaillera aux côtés de l'équipe de Spiro pour mettre en place ce partenariat.

Notes à l'attention des rédacteurs

La technologie innovante d'échange de batteries de Spiro permet aux conducteurs de changer de batterie facilement et en toute sécurité en quelques secondes à nos stations d'échange. En 2024, Spiro a été classé parmi les 100 entreprises les plus influentes du Time.

Davido est un artiste afrobeat multiprimé, à qui l'on doit des hits inoubliables comme Unavailable et Assurance. Son cinquième album studio, 5IVE, sortira au printemps 2025. Il a remporté plusieurs prix BET, MOBO et MTV et est reconnu pour ses succès mondiaux et son travail humanitaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605102/Spiro_Davido.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2605101/Spiro_Chartreuse_Logo.jpg