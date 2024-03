Spiro™ erforscht KI und AR für Empathie und Engagement mit IBM und Chobani beim Brand Innovators' Leadership in Brand Marketing Summit auf der SXSW

Spiro™ diskutiert über authentische Tech-Integration im Erlebnismarketing via Fireside Chats

AUSTIN, Texas, 12. März 2024 /PRNewswire/ -- Spiro™, eine führende globale Agentur für Markenerlebnisse, erörterte auf dem Brand Innovator's Leadership in Brand Marketing Summit auf der SXSW am 9. März, wie Markenvermarkter von heute strategisch an KI und AR herangehen können, um wirkungsvolles Erlebnismarketing zu betreiben.

Spiro at Brand Innovators' Leadership in Brand Marketing Summit at SXSW.

In der ersten Diskussion, die von Carley Faircloth, Global CMO von Spiro, moderiert wurde, erörterte der Programmleiter für Event Experience & Executive Programs von IBM, wie Marken KI nutzen können, um authentische emotionale Verbindungen zu schaffen. In einer zweiten Sitzung, die von Dane Aloe, EVP, Strategy & Measurement bei Spiro, moderiert wurde, untersuchte der VP für kreative Produktion von Chobani, wie Marken das Engagement durch AR und generative KI steigern können.

"Im richtigen Kontext hat KI das transformative Potenzial, Markenaktivierungen zu schaffen, die echte Emotionen auslösen", so Faircloth. „Das Erreichen von Ergebnissen erfordert jedoch eine strategische Umsetzung und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Technik und Mensch. IBMs WatsonX bei der NRF-Aktivierung zeigt erfolgreich, dass man mit KI sogar die Empathie des Publikums wecken kann, wenn man mit dieser Denkweise an die Sache herangeht."

In den Diskussionen wurden Trendtechnologien mit realen Anwendungen verknüpft, wobei der Schwerpunkt auf der Frage lag, wie Markenvermarkter diese Tools nutzen können, um ihre Aktivierungen so zu verändern, dass sie sowohl ihren Markenzielen als auch dem aktuellen Publikumsverhalten entsprechen. In einem Beispiel konnte Chobani eine doppelt so lange Verweildauer wie der Branchendurchschnitt und einen Anstieg der Kaufabsicht um 8,3 Prozentpunkte verzeichnen.

"Es ist spannend, Echtzeit-Beispiele und Ergebnisse von Markenmarketing-Experimenten mit KI und AR zu sehen, sowohl in kreativer als auch in operativer Hinsicht", so Aloe. „Letztendlich stellt jede Markenaktivierung eine Gelegenheit dar, wichtige Kundenbeziehungen zu pflegen, die sich in greifbaren Vorteilen für den Gewinn niederschlagen. Diese und künftige Technologien sind nicht dazu gedacht, Ihren Prozess der Erlebnisgestaltung zu ersetzen , sondern vielmehr Effizienz zu schaffen, um das Engagement zu erhöhen und Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrer Investition in Erlebnisse herauszuholen."

Die Gipfeltreffen der Brand Innovators konzentrieren sich auf die Förderung von Verbindungen zwischen Marketing-Führungskräften innerhalb eines Marktplatzes für Marken, um sich mit mehr als 200 der besten Vermarkter auf Markenseite und Agenturen in unserer Branche auszutauschen und von ihnen zu lernen. Die Beteiligung von Spiro an den Gipfeltreffen unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Wandel in der Branche und seine Konzentration darauf, Marken dabei zu helfen, entscheidende Beziehungen zu ihren Zielgruppen aufzubauen, um sich eine vorrangige Platzierung in deren Herzen und Köpfen zu sichern.

Informationen zu Spiro™

Spiro (sp-eye-roh) ist eine strategisch und kreativ ausgerichtete, branchenführende Agentur für globale Markenerlebnisse. Wir sind dazu da, eine zielgerichtete Verbindung zu kultivieren. Wir haben uns darauf spezialisiert, die weltweit stärksten Verbindungen zwischen Marken und ihren Geschäfts- und Verbrauchergruppen zu schaffen. Wir arbeiten mit einigen der bekanntesten Marken der Welt zusammen, um Events und Erlebnisse zu entwerfen, die die Kundenpräferenz verändern & halten. Wir sind bestrebt, die treibenden Kräfte und Motivatoren des Engagements zu verstehen, das Design auf diese Verhaltensweisen abzustimmen und letztendlich die Marken in den Herzen und Köpfen ihrer wichtigsten Zielgruppen als Priorität zu positionieren. Kommen Sie. Erleben Sie Brand Gravity, die einzigartige Spiro-Bindung zwischen Marke und Kunde. Weitere Informationen finden Sie unter ThisIsSpiro.com.

