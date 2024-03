Spiro™ explore l'IA et la RA pour l'empathie et l'engagement avec IBM, Chobani lors du sommet Leadership in Brand Marketing de Brand Innovators au SXSW

Spiro™ discute de l'intégration authentique de la technologie dans le marketing expérientiel via des discussions informelles

AUSTIN, Texas, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Spiro™, une importante agence de communication expérientielle internationale, a discuté de la façon dont le marketing de marque d'aujourd'hui peut aborder stratégiquement l'IA et la RA pour un marketing expérientiel percutant lors du sommet Leadership in Brand Marketing de Brand Innovator à SXSW le 9 mars.

La première discussion, animée par Carley Faircloth, directeur marketing mondial de Spiro, a présenté le directeur de programme d'IBM, Event Experience & Executive Programs, qui a analysé comment les marques peuvent tirer parti de l'IA pour créer des liens émotionnels authentiques. Une deuxième séance, animée par Dane Aloe, vice-président exécutif, Strategy & Measurement de Spiro, a accueilli le vice-président, Creative Production de Chobani, qui a expliqué comment les marques peuvent améliorer leur engagement grâce à la RA et à l'IA générative.

« Dans le bon environnement, l'IA a le potentiel transformateur de créer des activations de marque qui suscitent une véritable émotivité, a déclaré Faircloth. Mais l'atteinte de résultats exige une mise en œuvre stratégique et un équilibre entre la technologie et l'humain. L'activation de la plateforme WatsonX d'IBM à la NRF montre avec succès que lorsqu'on l'aborde l'IA avec cet état d'esprit, on peut même susciter l'empathie du public avec l'IA. »

Les discussions ont permis d'ancrer les technologies tendance avec des applications du monde réel, en se concentrant sur la façon dont les spécialistes du marketing de marque peuvent utiliser ces outils pour transformer leurs activations de manière à correspondre à la fois à leurs objectifs de marque et aux comportements actuels de l'audience. Par exemple, Chobani a vu le temps de présence doubler par rapport à la moyenne de référence de l'industrie et une augmentation de 8,3 points de l'intention d'achat.

« Ce qui est passionnant, c'est de voir des exemples et des résultats en temps réel de l'expérimentation du marketing de marque avec l'IA et la RA, à la fois sur le plan créatif et opérationnel, a déclaré Aloe. En fin de compte, chaque activation de marque représente une occasion de cultiver des relations essentielles avec les clients, ce qui se traduit par des avantages financiers tangibles. Ces technologies et les technologies futures ne visent pas à remplacer votre processus de conception d'expérience, mais plutôt à créer des gains d'efficacité pour améliorer l'engagement et vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement expérientiel. »

Les sommets des Brand Innovators visent à favoriser les relations entre les responsables du marketing au sein d'un marché où les marques peuvent s'engager et en apprendre plus auprès de 200 des meilleurs spécialistes du marketing de marque et d'agences de notre secteur d'activité. L'implication de Spiro dans les sommets souligne son engagement envers la transformation du secteur et son objectif d'aider les marques à créer des relations cruciales avec ses audiences afin d'assurer un placement prioritaire dans leur cœur et leur esprit.

À propos de Spiro™

Spiro (sp-eye-roh) est une agence mondiale d'expérience de marque dirigée stratégiquement, axée sur la créativité et à la pointe de l'industrie. Notre raison d'être est de cultiver des liens utiles. Nous sommes experts pour tisser les liens les plus puissants au monde entre les marques et leurs publics de professionnels et de particuliers. Nous travaillons avec certaines des marques les plus reconnues au monde pour concevoir des événements et des expériences destinés à influencer et à pérenniser la préférence des clients. Nous nous efforçons de comprendre les moteurs et les motivations de l'engagement, de concevoir des expériences adaptées à ces comportements et, en fin de compte, de positionner les marques comme une priorité dans le cœur et l'esprit de leurs audiences clés. Rejoignez-nous. Essayez l'expérience Brand Gravity, le lien unique de Spiro entre la marque et le client. Pour en savoir plus, visitez ThisIsSpiro.com .

