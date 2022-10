Spiro™, l'agence d'expérience de marque du collectif GES, annonce le lancement d'un programme sur le leadership éclairé

Les tables rondes s'adressent aux spécialistes du marketing et de l'organisation d'événements et mettent l'accent sur le nouveau visage du secteur de l'événementielle

LAS VEGAS, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Spiro™, l'agence mondiale d'expérience de marque pour le NEW NOW™, est fière d'annoncer le lancement de n-Spiro™, un programme de leadership éclairé dédié à aider les professionnels du marketing, de la stratégie de marque et de l'événementiel à s'adapter aux changements continus du secteur et à les exploiter au profit de leurs clients et des consommateurs.

Alors que le climat actuel de l'événementielle et des expériences ne ressemble en rien à celui d'il y a quelques années, Spiro ne se contente pas d'embrasser et de s'adapter à ces changements dans le secteur, mais aide également d'autres professionnels et entreprises à faire de même.

Le programme vise à faire le lien entre les tendances actuelles du secteur et les macro-tendances qui se profilent à l'horizon, en mettant en évidence des exemples de marques transformatrices qui luttent pour survivre et prospérer dans un environnement en mutation rapide. Il se concentrera également sur ce que les entreprises et les professionnels peuvent faire pour élargir les propositions de valeur pour leurs clients et mieux s'adapter au NEW NOW post-pandémique et au nouveau contexte rapide et multidirectionnel du secteur des événements.

Centré sur ce qu'il appelle « les 5 grands thèmes : innovation, idées, intelligence et inspiration », n-Spiro propose des éléments d'information orientée vers l'avenir par le biais d'un contenu omnicanal comprenant des livres blancs, des articles de références, des interviews, des vidéos et d'autres ressources pour réfléchir à un large éventail de sujets pertinents pour le secteur. Les thèmes abordés sont les besoins humains cruciaux, l'évolution des comportements des consommateurs, les grandes vagues de changement qui perturbent le secteur de l'événementiel et la manière dont les marques peuvent s'en servir pour exploiter le pouvoir de la communauté et obtenir un succès durable.

« À une époque où beaucoup maintiennent les anciennes offres et méthodes de travail, Spiro embrasse un avenir qui évolue et change constamment », a déclaré Jeff Stelmach, président de Spiro au niveau mondial. « De nouveaux comportements ou préférences qui pourraient sembler marginaux ou insignifiants peuvent créer des changements qui bouleversent définitivement le statu quo. C'est à notre équipe de futurologues, d'innovateurs, de penseurs et de créateurs de fournir le cadre d'événements et d'expériences inspirantes et réalisables, ainsi que d'innover avec des solutions et des opportunités pour que nos clients et l'industrie dans son ensemble puissent faire de même. »

n-Spiro présentera également les thèmes de son programme par le biais de discours-programme, de présentations en salle de réunion et d'autres événements sur scène et virtuels à des publics sélectionnés. Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour télécharger le premier thème, « Sept vagues de changement qui impact le secteur de l'évennementielle », sur le site web de Spiro.

« Le leadership éclairé favorise l'expérimentation et l'innovation », a déclaré Beki Winchel, directeur du leadership éclairé et de l'innovation chez Spiro. « Remettre en question le statu quo et aborder les défis des entreprises et des consommateurs avec une perspective différente ouvre un monde d'opportunités pour ceux qui sont prêts à prendre des risques. Alors que la disruption continue de secouer et de remodeler des industries entières, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour faire le saut et obtenir un avantage concurrentiel grâce à l'intelligence pan-industrielle. »

Pour en savoir plus sur M. Spiro et sur les efforts continus de l'agence pour définir de nouvelles normes industrielles et créer davantage d'opportunités éducatives, consultez le site ThisIsSpiro.com .

