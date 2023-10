Spiro™, l'agence mondiale d'expérience de marque, nomme Dane Aloe au poste d'Executive Vice President, Strategy & Measurement

LAS VEGAS, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Spiro™ (sp-eye-roh), une agence mondiale d'expérience de marque dirigée stratégiquement, axée sur la créativité et à la pointe de l'industrie, a le plaisir d'annoncer la nomination de Dane Aloe au poste d'Executive Vice President, Strategy & Measurement. Grâce à sa vision créative innovante et à la combinaison impressionnante de ses connaissances stratégiques et de son expertise technologique, Aloe apporte à l'agence une expérience et un leadership remarquables.

Dane Aloe, Executive Vice President, Strategy & Measurement at Spiro

Dans son nouveau rôle, Aloe mettra à profit sa connaissance du secteur pour diriger l'équipe stratégique de Spiro, en utilisant des données, des mesures et des informations exploitables pour aider à résoudre les plus grands défis des clients. L'équipe contribuera également à la croissance et au succès de Spiro en fournissant une stratégie de portefeuille critique qui aidera les clients à garder un coup d'avance, même si les fenêtres de planification sont courtes et le marché concurrentiel.

L'expertise d'Aloe en matière de stratégie aidera l'agence à poursuivre la mise en œuvre de l'expérience Brand Gravity, le lien unique de Spiro entre la marque et le client. Lors d'une récente intervention sur la scène de l'Advertising Week New York, Aloe a parlé de The G.R.A.V.I.T.Y. Index™, de la science et de la méthodologie qui sous-tendent l'expérience Brand Gravity, et a mis en évidence la valeur que les entreprises de tous les secteurs peuvent tirer d'expériences qui renforcent considérablement les relations entre leurs marques et leurs audiences clés.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dane au sein de l'équipe Spiro », a déclaré Jeff Stelmach, président mondial de l'agence. « Ses grandes compétences et sa vision stratégique et innovante sont en parfaite adéquation avec notre point de vue unique. Sous son leadership, Spiro continuera à repousser les limites pour nos clients et le secteur, en aidant à redéfinir quand, où et comment les marques se connectent avec leur public par le biais d'un marketing fondé sur l'expérience à fort impact ».

Aloe a perfectionné ses compétences au poste de directeur du développement de l'entreprise chez Omelet, une société de 30 employés qu'il a aidé à transformer en agence de marketing à part entière comptant plus de 100 membres du personnel. Il a également cofondé l'agence numérique Contend et occupé le poste de responsable de la croissance et de l'innovation chez Accenture avant de rejoindre Spiro.

Outre ses réalisations professionnelles, Aloe a cofondé The Art & Technology Club, une communauté dédiée à la promotion de la collaboration entre artistes et technologues et au développement de nouvelles formes d'art utilisant l'intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (AR).

« L'accent mis par Spiro sur la création de liens utiles et son engagement à fournir des mesures et des résultats exploitables rejoignent ma passion et à mon état d'esprit », affirme Aloe. « Je suis impatient de collaborer avec cette équipe dynamique et de tester les limites de ce qui est possible en matière d'événements et d'expériences de marque ».

