SPJIMR-Dekan Varun Nagaraj in den AACSB-Vorstand berufen

Als Weltpremiere begrüßt AACSB den ersten Vertreter einer indischen Wirtschaftshochschule

MUMBAI, Indien, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Varun Nagaraj, Dekan von Bharatiya Vidya Bhavan's S.P. Jain Institute of Management & Research (SPJIMR), wurde in den Vorstand der Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) berufen, der weltweit führenden Organisation zur Festlegung von Standards für die Wirtschaftsausbildung. Er wird die Region Asien-Pazifik im globalen Vorstand vertreten.

SPJIMR Dean Varun Nagaraj appointed to AACSB Board of Directors.

"Im Namen der weltweiten AACSB-Gemeinschaft gratulieren wir Dean Varun Nagaraj herzlich zu seiner Berufung in den Vorstand", sagte Lily Bi, Präsidentin und CEO von AACSB. "Während wir 110 Jahre feiern, in denen wir die Qualität und den Einfluss der Wirtschaftsausbildung auf der ganzen Welt gefördert haben, markiert dieser Meilenstein ein weiteres bedeutendes Kapitel in unserer Geschichte. Dean Nagarajs Führungsqualitäten und seine Sichtweise werden die Mission von AACSB, die Wirtschaftsausbildung weltweit zu verbinden, zu verbessern und zu verändern, weiter stärken, und wir sind stolz darauf, zum ersten Mal einen Vertreter aus Indien in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen."

SPJIMR ist die erste indische Wirtschaftshochschule, die in der 110-jährigen Geschichte der AACSB im Vorstand vertreten ist. Zwar waren schon früher Personen indischer Herkunft im Verwaltungsrat vertreten, aber sie vertraten Institutionen außerhalb Indiens. Die dreijährige Amtszeit von Dr. Nagaraj beginnt am 1. Juli 2026.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kollegen auf der ganzen Welt, um die Wirkung von Business Schools zu steigern. Das Engagement von SPJIMR für sinnvolle Innovationen und gesellschaftliche Auswirkungen steht in engem Einklang mit der Vision von AACSB, sinnvolle Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben", so Dr. Nagaraj.

Dr. Nagaraj ist Professor für Informationsmanagement und fungiert seit 2021 als Dekan des SPJIMR. Er bringt mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung in seine Rolle als Dekan ein, darunter Führungspositionen als CEO von mit Risikokapital finanzierten Start-ups und börsennotierten Unternehmen sowie als Partner bei PRTM Management Consulting. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeit konzentriert sich auf verantwortungsvolle/kluge Innovation, Produktmanagement und Unternehmertum. Seine Forschungsergebnisse wurden in Journal of Product Innovation Management, California Management Review, Research-Technology Management, Edward-Elgar's Handbook of Digital Entrepreneurship, und in den Publikumsmedien veröffentlicht.

Dr. Nagaraj hat einen BTech in Elektrotechnik vom IIT Bombay, einen MS von der North Carolina State University, einen MBA von der Boston University und einen PhD von der Weatherhead School of Management an der Case Western Reserve University.

Die 1916 gegründete AACSB ist das globale Standardisierungsgremium für die betriebswirtschaftliche Ausbildung und fördert Spitzenleistungen durch Akkreditierung, Vordenkerrolle und transformatives Lernen in mehr als 100 Ländern.

Über SPJIMR

Bharatiya Vidya Bhavan's S.P. Das Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) ist eines der führenden postgradualen Managementinstitute Indiens. Im MiM-Ranking der Financial Times wird sie als die Nr. 35 der Business Schools weltweit und unter den Top 3 in Indien geführt, von Business Today als eine der fünf besten Business Schools des Landes eingestuft und vom Positive Impact Rating als eine der fünf besten Schulen weltweit für ihren gesellschaftlichen Einfluss bewertet. SPJIMR ist bekannt für seinen innovativen und sozial bewussten Ansatz in der Managementausbildung, der Forschung und dem Engagement in der Gesellschaft. SPJIMR will die Managementpraxis beeinflussen und das wertebasierte Wachstum seiner Studenten, Alumni, Organisationen und ihrer Führungskräfte sowie der Gesellschaft fördern. SPJIMR verfügt über die internationale 'Triple Crown' der Akkreditierungen von EQUIS, AACSB und AMBA.

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