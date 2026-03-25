Varun Nagaraj, decano de SPJIMR, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de AACSB

Por primera vez a nivel mundial, la AACSB da la bienvenida a su primer representante de una escuela de negocios india.

MUMBAI, India, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Varun Nagaraj, decano del Instituto de Gestión e Investigación S.P. Jain (SPJIMR) de Bharatiya Vidya Bhavan, ha sido nombrado miembro del Consejo de Administración de la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocios (AACSB), el organismo líder mundial en la definición de estándares para la educación empresarial. Representará a la región de Asia-Pacífico en el consejo global.

SPJIMR Dean Varun Nagaraj appointed to AACSB Board of Directors.

"En nombre de la comunidad global de AACSB, felicitamos sinceramente al decano Varun Nagaraj por su nombramiento en la Junta Directiva", declaró Lily Bi, presidenta y consejera delegada de AACSB. "Al celebrar 110 años impulsando la calidad y el impacto de la educación empresarial en todo el mundo, este hito marca un nuevo capítulo significativo en nuestra historia. El liderazgo y la visión del decano Nagaraj fortalecerán aún más la misión de AACSB de conectar, elevar y transformar la educación empresarial a nivel global, y nos enorgullece dar la bienvenida por primera vez a un representante de la India a nuestra Junta Directiva".

SPJIMR es la primera escuela de negocios india en estar representada en la Junta de la AACSB en sus 110 años de historia. Si bien personas de origen indio han formado parte de la Junta anteriormente, representaban a instituciones ubicadas fuera de la India. El mandato de tres años del doctor Nagaraj comienza el 1 de julio de 2026.

"Espero colaborar con colegas de todo el mundo para potenciar el impacto de las escuelas de negocios. El compromiso de SPJIMR con la innovación inteligente y el impacto social se alinea estrechamente con la visión de AACSB de impulsar un cambio significativo en los negocios y la sociedad", declaró el doctor Nagaraj.

El doctor Nagaraj, académico y profesional, es profesor de Gestión de la Información y decano de SPJIMR desde 2021. Aporta más de tres décadas de experiencia en el sector, incluyendo puestos de liderazgo como consejero delegado de empresas emergentes financiadas por capital de riesgo y compañías cotizadas, así como socio de PRTM Management Consulting. Su investigación y docencia se centran en la innovación responsable, la gestión de productos y el emprendimiento. Sus investigaciones se han publicado en el Journal of Product Innovation Management, California Management Review, Research-Technology Management, Edward-Elgar's Handbook of Digital Entrepreneurship y en diversos medios de comunicación.

El doctor Nagaraj es licenciado en Ingeniería Eléctrica por el IIT Bombay, tiene una maestría por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, un MBA por la Universidad de Boston y un doctorado por la Weatherhead School of Management de la Universidad Case Western Reserve.

Fundada en 1916, la AACSB es el organismo global que establece los estándares para la educación empresarial, promoviendo la excelencia a través de la acreditación, el liderazgo intelectual y el aprendizaje transformador en más de 100 países.

Acerca de SPJIMR

El Instituto de Gestión e Investigación S.P. Jain (SPJIMR) de Bharatiya Vidya Bhavan es uno de los principales institutos de posgrado en gestión de la India. Está reconocido en el ranking MiM del Financial Times como la 35ª mejor escuela de negocios a nivel mundial y entre las 3 mejores de la India, según Business Today como una de las cinco mejores escuelas de negocios del país, y según Positive Impact Rating como una de las cinco mejores escuelas del mundo por su impacto social. Conocido por su enfoque innovador y socialmente responsable en la educación, la investigación y la participación comunitaria en gestión, el SPJIMR busca influir en la práctica gerencial y promover el crecimiento basado en valores de sus estudiantes, exalumnos, organizaciones, líderes y la sociedad en general. El SPJIMR cuenta con la triple acreditación internacional de EQUIS, AACSB y AMBA.

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