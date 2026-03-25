Varun Nagaraj, doyen de la SPJIMR, nommé au conseil d'administration de l'AACSB

Première mondiale : L'AACSB accueille son premier représentant d'une école de commerce indienne.

MUMBAI, India, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Varun Nagaraj, doyen de la faculté S.P. de Bharatiya Vidya Bhavan, a été nommé directeur général de l'Institut des sciences de la vie de Bharatiya Vidya Bhavan. Jain Institute of Management & Research (SPJIMR), a été nommé au conseil d'administration de l'Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), le principal organisme mondial de normalisation dans le domaine de l'enseignement des affaires. Il représentera la région Asie-Pacifique au sein du conseil d'administration mondial.

SPJIMR Dean Varun Nagaraj appointed to AACSB Board of Directors.

"Au nom de la communauté mondiale de l'AACSB, nous adressons nos sincères félicitations au doyen Varun Nagaraj pour sa nomination au conseil d'administration", a déclaré Lily Bi, présidente et directrice générale de l'AACSB. "Alors que nous célébrons 110 ans d'amélioration de la qualité et de l'impact de la formation commerciale dans le monde entier, cette étape marque un nouveau chapitre important de notre histoire. Le leadership et la perspective du doyen Nagaraj renforceront la mission de l'AACSB qui est de relier, d'élever et de transformer l'enseignement commercial au niveau mondial, et nous sommes fiers d'accueillir pour la première fois une représentation de l'Inde au sein de notre conseil d'administration".

SPJIMR est la première école de commerce indienne à être représentée au conseil d'administration de l'AACSB en 110 ans d'existence. Si des personnes d'origine indienne ont déjà siégé au conseil d'administration, elles représentaient des institutions situées en dehors de l'Inde. Le mandat de trois ans du Dr Nagaraj commence le 1er juillet 2026.

"Je me réjouis de collaborer avec des collègues du monde entier pour renforcer l'impact des écoles de commerce. L'engagement de SPJIMR en faveur d'une innovation judicieuse et d'un impact sociétal s'aligne étroitement sur la vision de l'AACSB, qui consiste à susciter des changements significatifs dans le monde des affaires et la société", a déclaré M. Nagaraj.

Praticien et universitaire, M. Nagaraj est professeur de gestion de l'information et doyen du SPJIMR depuis 2021. Il apporte à son rôle de doyen plus de trente ans d'expérience dans l'industrie, y compris des rôles de direction en tant que PDG de start-ups financées par le capital-risque et d'entreprises publiques, et en tant qu'associé de PRTM Management Consulting. Ses recherches et son enseignement portent sur l'innovation responsable et judicieuse, la gestion des produits et l'esprit d'entreprise. Ses recherches ont été publiées dans Journal of Product Innovation Management, California Management Review, Research-Technology Management, Edward-Elgar's Handbook of Digital Entrepreneurship, et dans les médias populaires.

M. Nagaraj est titulaire d'une licence en génie électrique de l'IIT Bombay, d'une maîtrise de l'université d'État de Caroline du Nord, d'un MBA de l'université de Boston et d'un doctorat de la Weatherhead School of Management de la Case Western Reserve University.

Fondée en 1916, l'AACSB est l'organisme mondial de normalisation de l'enseignement des affaires. Elle promeut l'excellence par l'accréditation, le leadership et l'apprentissage transformateur dans plus de 100 pays.

À propos de SPJIMR

Le S.P. Le Jain Institute of Management & Research (SPJIMR) est l'un des principaux instituts de gestion de troisième cycle en Inde. Elle est reconnue dans le classement MiM du Financial Times comme la 35e école de commerce au niveau mondial et l'une des trois premières en Inde, classée par Business Today comme l'une des cinq meilleures écoles de commerce du pays, et classée par Positive Impact Rating comme l'une des cinq meilleures écoles au monde pour son impact sociétal. Connu pour son approche innovante et socialement consciente de l'enseignement de la gestion, de la recherche et de l'engagement communautaire, le SPJIMR vise à influencer la pratique de la gestion et à promouvoir la croissance fondée sur les valeurs de ses étudiants, de ses anciens élèves, des organisations et de leurs dirigeants, ainsi que de la société. SPJIMR détient la "Triple Couronne" internationale des accréditations EQUIS, AACSB et AMBA.

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