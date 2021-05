Společnost Antaisolar oznámila dohodu o dodávce solárních nosičů s kapacitou 2 GW s One Stop Warehouse a strategickou spolupráci se skupinou Paramount

Podle dohody dodá společnost Antaisolar společnosti OSW v letech 2021 až 2024 solární nosiče s kapacitou 2 GW.

„Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli tohoto milníku dohody o spolupráci s OSW na 2 GW k našemu 15. výročí. Společnost OSW se v Austrálii angažovala již mnoho let a v roce 2019 byla oceněna jako jedna z nejrychleji rostoucích Top 500 australských soukromých společností. Jsme nadšeni, že se můžeme spojit s OSW, protože je to zásadní příležitost k posílení růstu a urychlení místního energetického přechodu," uvedla prezidentka Antaisolaru Jasmine Huang.

„Společnost Antaisolar je naším cenným partnerem a je široce uznávána pro své vysoce kvalitní produkty a všestranné služby. Strategické partnerství posílí výhody, které mají obě strany v odvětví solární energie, a umožní doplňkové úsilí o podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství," uvedl Anson Zhang, generální ředitel společnosti OSW.

Strategické partnerství s Paramount Group

Společnost Antaisolar se začátkem tohoto roku ve spolupráci na projektu solární energie o výkonu 40 MW spojila s firmou Paramount. Bangladéš je nejlepší volbou pro navázání spolupráce, protože se stává centrem solárního průmyslu. Dohoda vyzývá k další spolupráci v oblasti portfolií solárních nosičů pro prosperující odvětví veřejných služeb. Prostřednictvím spolupráce se Paramount a Antaisolar budou společně podílet na podpoře transformace energetiky v Bangladéši.

Do 15. výročí Antaisolaru byl vpraven nový impuls oběma strategickými dohodami o spolupráci. S vizí „páteře solárního světa" bude Antaisolar spolupracovat s globálními partnery na dosažení uhlíkové neutrality a míří k dalším 15 letům.

O společnosti Antaisolar:

Společnost Antaisolar, založená v roce 2006, má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti solárního montážního a sledovacího systému s více než 800 zaměstnanci, včetně týmu výzkumu a vývoje složeného ze 80 odborníků. Společnost Antaisolar neustále optimalizuje globální služby tím, že celosvětově zřizuje více než 20 poboček a kanceláří.

Až dosud její kumulativní zásilky solárních nosičů dosáhly kapacity 15 GW. Společnost rovněž obhájila již 7 po sobě jdoucích let svou 1. pozici v objemu vývozu a je jedničkou na australském a vietnamském distribučním trhu.

KONTAKT:

www.antaisolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519891/Antaisolar_online_signing_ceremony.jpg

SOURCE Antaisolar