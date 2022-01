Společnost CATL uvádí na trh řešení pro výměnu baterií EVOGO umožňující modulární výměnu baterií

NING-TE, Čína, 19. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Dne 18. ledna představila společnost Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), stoprocentní dceřiná firma Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), v rámci své první online akce řešení výměny baterií EVOGO umožňující modulární výměnu baterií. Chen Weifeng, generální ředitel společnosti CAES, uvedl, že systém EVOGO, který se skládá z bloků baterií, stanic pro rychlou výměnu baterií a aplikace, bude nejprve spuštěn v deseti vybraných městech.