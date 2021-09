Společnost Huawei uvádí 11 řešení založených na scénářích, která se zabývají digitálními technologiemi z praxe

Ponoření se do digitálních technologií - zaměření na scénáře, modely a partnery

Přechod do digitálního světa je opakující se proces. Vzhledem k tomu, že se digitální transformace stala konsensem v odvětví, pozornost se přesunula od otázky zda digitalizovat či nikoli k otázce, jak digitalizovat. Společnost Huawei se snaží pomáhat zákazníkům z řad podniků inovovat modely, zvyšovat kvalitu a efektivitu, zlepšovat zkušenosti a posilovat odolnost, a proto zdůraznila tři hlavní oblasti, na které se zaměřuje při přechodu do digitálního světa.

Digitalizace scénářů: Společnost Huawei se domnívá, že klíč k další integraci ICT a podnikových procesů spočívá v následujících třech aspektech: od pomocného systému k základnímu/výrobnímu systému, od kokpitu vedení k detailům provozních scénářů a od digitalizace jedné oblasti ke komplexní digitalizaci všech scénářů. Společnost Huawei neustále sbírá zkušenosti s různými scénáři a prohlubuje své znalosti v každém z nich, a proto je schopna řešit klíčové obchodní problémy v daném odvětví.

Od roku 2016 společnost Huawei prosazuje všestrannou strategii digitální transformace tím, že digitalizaci zavádí v rámci společnosti samotné. Tchao Ťing-wen, člen představenstva a ředitel informačních technologií společnosti Huawei, uvedl: „Aby podniky dosáhly digitální transformace, musí jako základ vyvinout digitální platformu a zaměřit se na restrukturalizaci podnikání s cílem podpořit úspěch své hlavní činnosti. Společnost Huawei vytvořila platformu Horiz pro digitální podporu na základě vlastních transformačních zkušeností. Tato otevřená platforma pomůže podnikům z různých odvětví dosáhnout digitalizace a posílit globální konkurenceschopnost."

Transformace modelu: Společnost Huawei zavádí nový model poradenství, integrace a provozní podpory s cílem pomoci zákazníkům uspět v digitální transformaci. Během příštích pěti let plánuje společnost Huawei vydat více než 300 řešení služeb na míru, zavést více než 200 standardů služeb a vytvořit více než 800 partnerských řešení služeb.

Společnost China Oil & Gas Pipeline Network Corporation (PipeChina), která byla založena v roce 2019, spolupracuje se společností Huawei na své cestě k digitální transformaci od svého založení a snaží se vyniknout díky digitalizaci. Liou Čung-jün, zástupce generálního ředitele společnosti PipeChina, uvedl: „Digitální transformace je složitý, systematický a dlouhodobý proces. Digitální platformy a data jsou klíčem k digitalizaci společnosti PipeChina a také základem pro přechod na digitální technologie. Společnost PipeChina bude i nadále spolupracovat se společností Huawei na digitální transformaci s cílem dosáhnout úspěchu založeného na sdílených zdrojích, standardizované architektuře, konvergovaných datech, schopnostech jako službě a aplikacích na míru."

Vývoj partnerského systému: Společnost Huawei bude komplexně modernizovat partnerský systém s cílem zajistit společný úspěch a jeho další fungování jako pevného základu pro rozvoj kompetenčních partnerů.

Digital China Group je jedním ze strategických partnerů společnosti Huawei po celém světě. O zkušenosti a výsledky spolupráce se společností Huawei v oblasti digitální transformace se podělil Kuo Wej, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Digital China: „V dnešním digitálním světě je posláním společnosti Digital China vybudovat cloudově orientovaný „MetaVerse" s využitím nové infrastruktury, cloudových technologií a sítí. To určí budoucnost celé společnosti. Digital China chce spolupracovat se společností Huawei a dalšími partnery z ekosystému s cílem zajistit přechod na digitální technologie, umožnit digitální transformaci průmyslových odvětví, společně inovovat a uspět v budoucnosti."

11 řešení založených na scénářích pro přechod na digitální technologie

Společnost Huawei na této akci představila 11 inovativních řešení založených na scénářích, která se zaměřují na pět odvětví v rámci zkoumání inovací v oblasti digitální transformace. Jedná se o veřejné služby, energetiku, finance, dopravu a výrobu.

Ve veřejném sektoru byla představena tři klíčová řešení v rámci programu City Intelligent Twins, a sice Jednotná správa měst v jedné síti, Asistovaná provozní služba a Zabezpečení se zákazem důvěry zařízení v rámci sítě. Neustále pomáhá vládám transformovat své administrativní procesy a umožňuje budovat nový typ chytrého města, které je pohodlnější, inovativnější, humánnější, odolnější a ekologičtější.

V odvětví energetiky pomáhají řešení pro inteligentní elektrárny a inteligentní plynové stanice hráčům v oboru energetiky dosáhnout kvalitního rozvoje a vybudovat ekologický, nízkouhlíkový, bezpečný a efektivní inteligentní energetický systém s nulovými emisemi uhlíku.

Ve finančním sektoru pomohou mobilní platby a řešení Digital CORE transformovat finanční instituce na lepší digitální společnosti založené na ekosystému. Přispějí k vybudování plně propojeného, inteligentního a ekosystémového finančního sektoru.

V oblasti dopravy budou modernizovaná řešení Chytré letiště, Chytré řízení letového provozu a Komplexní doprava nadále umožňovat pohodlné cestování a bezproblémovou logistiku a podporovat úspěch zákazníků v digitální transformaci.

A konečně v oblasti výroby má řešení Inteligentní výrobce automobilů zlepšit efektivitu a zkušenosti a zároveň usnadnit inovace.

Společnost Huawei dlouhodobě spolupracuje s partnery a zákazníky po celém světě v různých fázích digitálního vývoje a využívá pokročilé schopnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a dlouholeté zkušenosti v oboru s cílem plně podpořit jejich digitální transformaci. Společnost Huawei bude jako vždy pomáhat zákazníkům zvyšovat jejich jedinečnou hodnotu a posilovat tak jejich silné postavení.

Společnost Huawei pořádá konferenci HUAWEI CONNECT 2021 online od 23. září do 31. října. Tématem letošního ročníku je „Dive into Digital", neboli ponoření se do digitalizace. Budeme se zabývat praktickým využitím technologií, jako je cloud, umělá inteligence a 5G, ve všech odvětvích a tím, jak mohou různé organizace zefektivnit svou činnost, nabízet širší škálu služeb a nakonec i zvýšit svou odolnost na cestě k hospodářskému oživení.

