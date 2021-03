Společnost Maybelline New York představila na pozici své světové mluvčí Storm Reid

První hlavní rolí Storm byla postava v hvězdně obsazené adaptaci V pasti času (2018) a předtím zazářila ve filmech 12 let v řetězech (2013), Don't Let Go (2019), Když nás vidí (2019), The Bravest Knight (2019) a Neviditelný (2020). V nejbližší době bude hrát ve filmech The Suicide Squad a One Way a zopakuje svou roli postavy Gia ve druhé řadě populárního seriálu HBO Euforie. Spolu se svou matkou Robyn Simpson založila Storm svou vlastní produkční společnost A Seed & Wings s cílem a touhou vytvářet autentické příběhy, působivé a pravdivé, které odráží perspektivy všech lidí. Na svém kontě má několik projektů a nedávno představila nový konverzační seriál na platformě Facebook Watch s názvem Chop It Up, ve kterém Storm rovněž účinkuje.