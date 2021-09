Společnost TI Fluid Systems přivítala nového generálního ředitele a nové členy výkonného výboru

– Hans Dieltjens nahradí 1. října 2021 Williama L. Kozyru na pozici prezidenta a generálního ředitele společnosti TI Fluid Systems

– V souvislosti s touto změnou společnost rozšiřuje také svůj výkonný výbor za účelem podpory své strategie v oblasti elektromobilů. Stephanie Jettová se ujme role obchodní ředitelky a Johannes Helmich nastoupí na pozici technologického ředitele

– Mark Sullivan nahradí Hanse Dieltjense ve funkci provozního ředitele

AUBURN HILLS, Michigan, 22. září 2021 /PRNewswire/ -- Společnost TI Fluid Systems (TIFS), přední světový dodavatel technologií pro kapalinové systémy v automobilovém průmyslu, oznámila personální změny na třech vedoucích pozicích, související se jmenováním Hanse Dieltjense do funkce prezidenta a generálního ředitele s platností od 1. října 2021.

Hans na této pozici nahradí Williama L. Kozyru, který k 1. říjnu 2021 odchází do důchodu a vzdává se také pozice v představenstvu společnosti. Hans se této vedoucí funkce ujme v období, které je pro tuto společnost strategicky významné, neboť se snaží urychlovat úspěchy v oblasti elektromobilů a posílit svou pozici předního poskytovatele tepelných řešení pro automobilový průmysl.

Hans má magisterský titul v oboru elektrotechniky a strojírenství a 25 let praxe v automobilovém průmyslu v Asii, Evropě a Severní a Jižní Americe. Do společnosti TI Fluid Systems Hans nastoupil v roce 1996 a získal zde rozsáhlé obchodní a provozní zkušenosti na vedoucích pozicích v divizi. Mezi jeho úspěchy patří například vedení divize palivových nádrží a čerpacích systémů pro vývoj a výrobu produktů, které zlepšují výkon a bezpečnost vozidel a současně přitom s nezanedbatelnými rezervami splňují požadavky přísných emisních předpisů pro ochranu životního prostředí. V průběhu tohoto roku byl Hans v rámci příprav na jeho plánované povýšení na pozici prezidenta a generálního ředitele, které proběhne 1. října 2021, jmenován do funkce provozního ředitele.

Společnost TI Fluid Systems rozšiřuje také svůj výkonný výbor, a to jmenováním Stephanie Jettové do funkce obchodní ředitelky, Johannese Helmicha do funkce technologického ředitele a Marka Sullivana do funkce provozního ředitele.

Stephanie Jettová nastoupí do společnosti TI Fluid Systems 1. října 2021 na pozici obchodní ředitelky a bude působit v sídle společnosti v Auburn Hills v Michiganu ve Spojených státech. Stephanie disponuje 20 lety zkušeností z automobilového průmyslu a pracovala na různých vedoucích obchodních pozicích ve společnostech Valeo, Visteon a Metaldyne, a zatím naposledy také jako globální viceprezidentka prodeje ve společnosti Autoliv. Stephanie bude zodpovídat za prodejní a obchodní aktivity, které zahrnují zvýšené zaměření na portfolio elektromobilů, které tato společnost nabízí.

Johannes Helmich do společnosti nastoupil dne 1. září 2021 na pozici technologického ředitele a působí v předním technologickém centru společnosti v německém Rastattu. Johannes sehraje důležitou roli při návrhu a vývoji produktového portfolia společnosti TI Fluid Systems se zvláštním zaměřením na urychlení vývoje elektromobilů, které je součástí obchodní strategie Fluid Evolution. Johannes má více než 25 let zkušeností na technických pozicích a zastával řadu vysokých manažerských funkcí u mezinárodních prvotních dodavatelů pro automobilový průmysl, jako jsou Magna, Brose, Bosch nebo Valeo.

Mark Sullivan působí taktéž v Auburn Hills v americkém Michiganu a do společnosti TI Fluid Systems přišel v průběhu tohoto roku ze společnosti Plastic Omnium Group, kde zastával různé pozice s rostoucí mírou odpovědnosti, včetně pozice globálního prezidenta obchodu s palivovými nádržemi (Inergy) a s jejich plastovými vnějšími prvky. Během svého více než 35letého působení v automobilovém průmyslu Mark žil a pracoval ve Spojených státech, Francii a Německu a disponuje rozmanitými mezinárodními zkušenostmi se silným provozním zaměřením, které podporují dlouhodobé obchodní strategie.

„Vítáme Stephanie, Johannese a Marka do našeho týmu a srdečně blahopřejeme Hansovi k jeho povýšení do funkce generálního ředitele, ke kterému dochází v tak vzrušujícím období, které v našem oboru panuje," konstatoval Manfred Wennemer, předseda představenstva. „Tito významní noví členové vedení ještě více posílí schopnost naší společnosti realizovat naši strategii v oblasti elektromobilů a současně nám umožní plnit naše krátkodobé cíle." „Jménem představenstva také přeji Billovi Kozyrovi vše nejlepší k jeho odchodu do důchodu a děkuji mu za více než 13 let příkladné práce pro naši společnost," pokračoval Manfred. „Kromě toho, že naši společnost během globální finanční krize dovedl k desetiletému období rekordních výsledků, měl Bill také zásadní podíl na vývoji naší strategie v oblasti elektromobilů. Bill, který bude s naší společností až do konce roku dále spolupracovat ve funkci poradce, zajistil společnosti TI Fluid Systems silnou pozici, která jí umožňuje nadále poskytovat našim zákazníkům z automobilového průmyslu inovativní technologie, a nemůžeme se dočkat toho, co pro nás má budoucnost nachystáno."

O společnosti TI Fluid Systems

Společnost TI Fluid Systems je předním světovým výrobcem systémů pro skladování, přepravu a dodávky kapalin, zejména pak pro trh lehkých užitkových vozidel. Společnost má téměř 100 let zkušeností s automobilovými kapalinovými systémy a své produkty dodávané všem významným globálním prvovýrobcům vyrábí na 107 místech ve 28 zemích.

