TI Fluid Systems wita nowego dyrektora generalnego i nowych członków Komitetu Wykonawczego

- Hans Dieltjens zastąpi Williama L. Kozyrę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego TI Fluid Systems dnia 1 października 2021 roku;

- W związku z tą zmianą, spółka również rozszerza skład Komitetu Wykonawczego w celu przyspieszenia realizacji strategii na rzecz pojazdów elektrycznych, powierzając stanowisko dyrektora ds. handlowych Stephanie Jett i dyrektora ds. technologii Jonanessowi Helmichowi;

- Mark Sullivan zastąpi Hansa Dieltjensa na stanowisku dyrektora ds. operacyjnych.

AUBURN HILLS, Michigan, 21 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka TI Fluid Systems (TIFS), globalny lider w dziedzinie technologii układów płynów samochodowych ogłosiła trzy nowe nominacje na stanowiska kierownicze w związku z przejęciem funkcji prezesa i dyrektora generalnego przez Hansa Dieltjensa z dniem 1 października 2021 roku.

Hans Dieltjens zastąpi Williama L. Kozyrę, który przechodzi 1 października na emeryturę i ustępuje z członkostwa w Radzie Dyrektorów. Hans obejmie to najwyższe stanowisko w ważnym okresie dla spółki, która przyspiesza pomyślną realizację strategii na rzecz pojazdów elektrycznych i umacnia swoją pozycję czołowego dostawcy rozwiązań układów termicznych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Hans ukończył studia magisterskie w dziedzinie elektromechaniki i może pochwalić się dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej, które zdobył w Azji, Europie i w obu Amerykach. Hans rozpoczął pracę w TI Fluid Systems w 1996 roku, gdzie zdobył doświadczenie handlowe i operacyjne na stanowiskach kierownika działu. Do jego osiągnięć zaliczyć można kierowanie międzynarodowym działem ds. zbiorników paliwa i układów doprowadzających, z którym opracował produkty, które poprawiają osiągi pojazdów i bezpieczeństwo, równocześnie przekraczając rygorystyczne normy emisji w celu ochrony środowiska. Wcześniej w tym roku Hans objął stanowisko dyrektora ds. operacyjnych, jako przygotowanie do objęcia funkcji prezesa i dyrektora generalnego z dniem 1 października 2021 r.

TI Fluid System poszerza również swój Komitet Wykonawczy poprzez powierzenie Stephanie Jett stanowiska dyrektora ds. handlowych i Markowi Sullivanowi funkcji dyrektora ds. operacyjnych.

Stephanie Jett dołączy do spółki dnia 1 października 2021 r. i będzie pełniła swoje obowiązki w siedzibie głównej w Auburn Hills, w amerykańskim stanie Michigan. Stephanie wnosi 20 lat doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym; pełniła funkcje kierownicze w działach handlowych w Valeo, Visteon i Metaldyne, pracując ostatnio jako starsza wiceprezes ds. sprzedaży w Autoliv. Stephanie będzie odpowiedzialna za sprzedaż i działalność handlową, co obejmuje zwiększoną koncentrację na ofertę produktów stosowanych w pojazdach elektrycznych.

Johaness Helmich dołączył do spółki 1 września 2021 r. jako dyrektor ds. technologii i pracuje w głównym ośrodku technologicznym spółki w Rastatt, w Niemczech. Johaness Helmich odegra kluczową rolę w projektowaniu i opracowywaniu oferty produktowej TI Fluid Systems, ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszenia rozwoju oferty produktów stosowanych w pojazdach elektrycznych w ramach strategii Fluid Evolution. Ma ponad 25 lat doświadczenia technicznego, pracując na różnorodnych kierowniczych stanowiskach wysokiego szczebla u bezpośrednich dostawców części w branży motoryzacyjnej, takich jak Magna, Brose, Bosch i Valeo.

Mark Sullivan również pracuje w Auburn Hills w stanie Michigan i dołączył do spółki wcześniej w tym roku po zakończeniu pracy w Plastic Omnium Group, gdzie pełnił różne funkcje o coraz większym poziomie odpowiedzialności, w tym był prezesem spółki należącej do grupy, producenta zbiorników paliwa (Inergy) i spółki zajmującej się produkcją elementów zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Podczas jego ponad trzydziestopięcioletniej kariery w przemyśle motoryzacyjnym, Mark mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech, wnosząc różnorodne międzynarodowe doświadczenie i ukierunkowanie na działalność operacyjną, która wspiera realizację długofalowych strategii biznesowych.

„Witamy Stephanie, Johanessa i Marka w zespole i serdecznie gratulujemy Hansowi awansu na stanowisko dyrektora generalnego w tak ekscytującym okresie dla naszej branży - powiedział Manfred Wennemer, przewodniczący Rady Dyrektorów. - To ważne wzmocnienie naszego kierownictwa umocni jeszcze bardziej możliwość realizacji strategii na rzecz pojazdów elektrycznych, równocześnie zapewniając osiąganie celów krótkoterminowych. W imieniu Rady Dyrektorów życzę Billowi Kozyrze wszystkiego najlepszego na emeryturze i dziękuję za ponad 13 lat wzorowej pracy na rzecz spółki. Oprócz przeprowadzenia spółki przez globalny kryzys finansowy do dekady rekordowych wyników, Bill odegrał kluczową rolę w opracowaniu naszej strategii na rzecz pojazdów elektrycznych. Bill Kozyra, który utrzyma kontakt z firmą jako doradca do końca roku, przyczynił się do umocnienia pozycji TI Fluid Systems, pozwalającej na nieustanne dostarczanie naszym klientom z branży motoryzacyjnej innowacyjnych technologii, a my z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość" - dodał Manfred Wennemer.

Więcej informacji na temat TI Fluid Systems znajduje się na stronie www.tifluidsystems.com.

TI Fluid Systems

TI Fluid Systems to czołowy międzynarodowy producent systemów przechowywania, przenoszenia i dostarczania płynów, głównie dla sektora lekkich pojazdów użytkowych. Dzięki prawie 100-letniemu doświadczeniu w zakresie układów płynów samochodowych TI Fluid Systems posiada zakłady produkcyjne w 107 lokalizacjach w 28 krajach, obsługując wszystkich głównych światowych producentów oryginalnego wyposażenia.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

SOURCE TI Fluid Systems