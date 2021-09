Spoločnosť TI Fluid Systems víta nového generálneho riaditeľa a nových členov výkonného výboru

-- Hans Dieltjens nahradí 1. októbra 2021 Williama L. Kozyru vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti TI Fluid Systems

-- V súvislosti s touto zmenou spoločnosť taktiež rozširuje svoj výkonný výbor, aby podporila stratégiu elektrických vozidiel vymenovaním Stephanie Jett za obchodnú riaditeľku a Johannesa Helmicha za technologického riaditeľa.

-- Mark Sullivan nahradí vo funkcii prevádzkového riaditeľa Hansa Dieltjensa

AUBURN HILLS, Mich., Sept. 22, 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TI Fluid Systems (TIFS), popredný svetový dodávateľ technológie automobilových kvapalinových systémov, oznámila tri vymenovania do výkonných funkcií, keďže Hans Dieltjens preberá 1. októbra 2021 úlohu prezidenta a generálneho riaditeľa.

Hans nahradí Williama L. Kozyru, ktorý odíde do dôchodku 1. októbra 2021 a odstúpi z predstavenstva. Hans prevezme túto vedúcu úlohu v strategicky dôležitom čase pre spoločnosť, kedy spoločnosť urýchľuje úspech stratégie elektrických vozidiel a posilňuje svoju pozíciu vedúceho poskytovateľa tepelných riešení pre automobilový priemysel.

Hans má magisterský titul z elektrotechniky/strojárstva s 25-ročnými automobilovými skúsenosťami v Ázii, Európe a Amerike. Hans nastúpil do spoločnosti TI Fluid Systems v roku 1996, kde prostredníctvom svojich divíznych vedúcich pozícií získal rozsiahle obchodné a prevádzkové skúsenosti. Medzi jeho úspechy môžeme zaradiť obdobie keď Hans viedol divíziu Global Fuel Tank and Delivery Systems vo vývoji a výrobe produktov, ktoré zlepšujú výkonnosť a bezpečnosť vozidla a zároveň prekračujú prísne emisné predpisy na ochranu životného prostredia. Začiatkom tohto roka bol Hans vymenovaný do funkcie prevádzkového riaditeľa v rámci prípravy na jeho konečné nástupníctvo vo funkcii prezidenta a generálneho riaditeľa 1. októbra 2021.

TI Fluid Systems tiež ďalej rozširuje svoj výkonný výbor vymenovaním Stephanie Jett za obchodnú riaditeľku, Johannesa Helmicha za technologického riaditeľa a Marka Sullivana za prevádzkového riaditeľa.

Stephanie Jett nastúpi do spoločnosti 1. októbra 2021 na pozíciu hlavnej obchodnej riaditeľky a bude pôsobiť v sídle spoločnosti v Auburn Hills, Michigan, USA. Stephanie prináša na pozíciu 20 -ročné skúsenosti z automobilového priemyslu a pracovala na rôznych seniorských komerčných pozíciách vo Valeo, Visteon, Metaldyne a naposledy ako globálny senior viceprezidentka pre predaj v spoločnosti Autoliv. Stephanie bude zodpovedná za predaj a obchodné činnosti, ktoré zahŕňajú zvýšené zameranie na portfólio produktov spoločnosti pre elektrické vozidlá.

Johannes Helmich nastúpil do spoločnosti 1. septembra 2021 ako technologický riaditeľ a bude pôsobiť v poprednom technologickom centre spoločnosti v Rastatte v Nemecku. Johannes bude hrať kľúčovú úlohu pri navrhovaní a vývoji produktového portfólia spoločnosti TI Fluid Systems, pričom v rámci stratégie Fluid Evolution sa konkrétne zameriava na urýchlenie vývoja produktov spoločnosti pre elektrické vozidlá. Johannes má viac ako 25 rokov inžinierskych skúseností a pracoval na rôznych výkonných pozíciách u medzinárodných dodávateľov automobilového priemyslu 1. stupňa, ako sú Magna, Brose, Bosch a Valeo.

Mark Sullivan tiež pôsobí v Auburn Hills v Michigane v USA a ku spoločnosti sa pripojil začiatkom tohto roka zo spoločnosti Plastic Omnium Group, kde zastával rôzne pozície s rastúcou zodpovednosťou, vrátane globálneho prezidenta v oblasti obchodu s palivovými nádržami (Inergy) a obchodu s plastmi v exteriéri. Počas viac ako 35 rokov v automobilovom priemysle Mark žil a pracoval v USA, Francúzsku a Nemecku. Prináša so sebou rozmanité medzinárodné skúsenosti spolu so silným operačným zameraním, ktoré podporuje dlhodobé obchodné stratégie.

„Vítame Stephanie, Johannesa a Marka v tíme a srdečne blahoželáme Hansovi k jeho povýšeniu na generálneho riaditeľa v takom vzrušujúcom období v našom odvetví," povedal Manfred Wennemer, predseda predstavenstva. „Tieto dôležité prírastky do nášho výkonného tímu ešte viac posilnia schopnosť spoločnosti vykonávať našu stratégiu pre elektrické vozidlá a zároveň nám umožnia splniť naše krátkodobé ciele." Manfred pokračoval: „V mene predstavenstva želám Billovi Kozyrovi všetko najlepšie k jeho odchodu do dôchodku a ďakujem mu za viac ako 13 rokov príkladnej služby pre spoločnosť. Bill bol nápomocný počas vedenia spoločnosti cez globálnu finančnú krízu do desaťročia rekordných výkonov rovnako ako pri vývoji našej stratégie pre elektrické vozidlá. Bill, ktorý zostane do konca roka spojený so spoločnosťou ako poradca, priniesol TI Fluid Systems silnú pozíciu, aby mohla aj naďalej poskytovať inovatívne technológie našej zákazníckej základni a tešíme sa na to, čo príde. "

Ak sa chcete dozvedieť viac o TI Fluid Systems, navštívte www.tifluidsystems.com.

O spoločnosti TI Fluid Systems

TI Fluid Systems je popredným svetovým výrobcom systémov na skladovanie, prenášanie a dodávku kvapalín predovšetkým pre ľahký automobilový trh. S takmer 100 ročnými skúsenosťami s kvapalinovými systémami pre automobily má TI Fluid Systems výrobné závody v 107 lokalitách v 28 krajinách, ktoré slúžia všetkým významným svetovým výrobcom OEM.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

SOURCE TI Fluid Systems