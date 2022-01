Letos na jaře TUMI představí kolekci Alpha Bravo v sérii čtyř krátkých filmů s mezinárodním hvězdným obsazením známým jako „TUMI Crew". Kampaň, která se natáčela v New Yorku a Londýně, je promyšleně vyprávěná objektivem významných režisérů ze společnosti Autobahn a Andyho Madeleina. Kampaň autenticky zobrazuje tyto všestranně nadané hvězdy a jejich život v pohybu s produkty kolekce Alpha Bravo v kampani Life in Forward Motion.

První kapitola s jezdcem F1 a hráčem Lando Norrisem debutovala 11. ledna 2022 a představila batoh Navigation Backpack, brašnu Mason Duffel a ledvinku Classified Waist Pack. Juniorský šampion a pětinásobný medailista Formule 1 začal závodit v sedmi letech a ve 14 se stal nejmladším mistrem světa v motokárách. Do světa Formule 1 vstoupil jako nejmladší britský jezdec v historii Formule 1 ve svých 19 letech. Dnes má na svém kontě několik medailí, ocenění nejrychlejší kola a startovních postavení a razí si cestu k titulu budoucího mistra světa formule 1.

Druhá kapitola s profesionálním fotbalistou a vzorem Son Heung-Minem v hlavní roli bude mít premiéru 27. ledna 2022 a představí batohy Logistics Backpack a Navigation Backpack a taky brašnu Liaison. Son je klíčovým členem fotbalového klubu Tottenham Hotspur a kapitánem jihokorejské fotbalové reprezentace. V roce 2019 se Son stal nejlepším asijským hráčem v Lize mistrů a v roce 2020 se stal prvním asijským hráčem, který v Premier League vstřelil více než 50 gólů. Son byl šestkrát vyhlášen nejlepším fotbalistou Asie. Díky svému skromnému a bezstarostnému vystupování přesahuje jeho popularita hranice států a spojuje fanoušky v jednu komunitu.

Třetí kapitola, v níž hraje hlavní roli držitel Grammy a na Zlatý glóbus a cenu Emmy nominovaný herec, umělec a hudebník Anthony Ramos, debutuje 7. února 2022 a prezentuje sezónní náprsní tašku Recruit Chest Pack a brašny Ally Pack a Transport Pack. Ramos, vypravěč, vizionář a tvůrce, nedávno vydal své druhé album „Love and Lies", ve kterém melodicky ztvárňuje ryzí emoce. Ramos se objevil na obálkách časopisů The Hollywood Reporter a Time Magazine a byl zařazen na prestižní seznam TIME 100 „Next", který vyzdvihuje nové lídry, kteří utvářejí budoucnost.

Čtvrtá kapitola s uznávanou zpěvačkou a skladatelkou Gracie Abramsovou v hlavní roli, která debutuje 8. března 2022, představí batoh přes rameno Platoon Sling, tašku Junior Crossbody a batoh Search Backpack. Abramsová, kterou časopisy jako Pigeons & Planes, Fader a i-D označily za umělkyni, kterou je třeba sledovat, a kterou britský Vogue navíc označil za jednu ze sedmi průlomových muzikantek, si získala oddané fanoušky díky svým emotivním textům a osobnímu přístupu k hudbě. Ve svém nejnovějším projektu This Is What It Feels Like Abramsová vnáší svou syrovou introspekci do nejintimnějších citových prožitků. Na začátku roku 2022 se Abramsová vydá na turné po Severní Americe a Evropě.

Součástí akcí, které budou uvedení na trh doprovázet, jsou zážitkové pop-upy po celém světě s jedinečnými předměty od Tumi Crew a inspirativním pohledem na kolekci Alpha Bravo. Akce TUMI se představí v nákupním centru Dubai Mall ve Spojených arabských emirátech od 8. února do 14. února 2022.

„Bylo pro nás důležité, abychom v této kampani demonstrovali základní pilíře a hodnoty společnosti TUMI tím, že ukážeme náš příběh převratným a relevantním způsobem. Kampaň Life In Forward Motion společnosti TUMI autenticky sdílí příběh naší značky prostřednictvím životů čtyř jedinečných mnohostranných lidí a zachycuje jejich touhy, ambice a výzvy. Stejně jako Alpha Bravo, i TUMI Crew vždy usiluje o dokonalost," říká Jill Krizelmanová, senior viceprezidentka společnosti TUMI pro elektronický obchod a marketing.

Victor Sanz, kreativní ředitel společnosti TUMI, dodává: „Způsob interakce při cestování se v posledních dvou letech výrazně změnil, což jsme považovali za příležitost přeorientovat kolekci Alpha Bravo na nového moderního zákazníka. Zkoumali jsme, co je pro naše zákazníky skutečně důležité, a vyhodnotili jsme, jak to můžeme začlenit do uvedení této kolekce. Skutečně se ponořit do potřeb zákazníka nejen po obchodní stránce, ale i po stránce životního stylu s vědomím, že se také věnují svým vášním."

O společnosti TUMI

Společnost TUMI vytváří od roku 1975 prvotřídní funkční luxusní doplňky pro obchod a cestování navržené tak, aby obohacovaly, usnadňovaly a zpříjemňovaly všechny aspekty života na cestách. Jedinečná funkčnost s puncem vynalézavosti – chceme být celoživotním partnerem lidí, co jsou neustále v pohybu a které nemůže nic zastavit. Značka se prodává na celém světě ve více než 75 zemích na zhruba 2000 místech.

Další informace o společnosti TUMI naleznete na www.TUMI.com

