TUMI PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DE ALPHA BRAVO & TUMI CREW

Esta primavera, TUMI presenta la colección Alpha Bravo en una serie de cuatro cortometrajes protagonizados por un elenco internacional conocido como "TUMI Crew". Rodada en Nueva York y Londres, la campaña bicontinental está cuidadosamente contada a través de la lente de los destacados directores Autobahn y Andy Madeleine. La campaña muestra con autenticidad a estos polifacéticos talentos que navegan por su vida en movimiento (Life in Forward Motion) con el apoyo de Alpha Bravo.

El capítulo 1, protagonizado por el piloto de F1 y jugador Lando Norris, se estrena el 11 de enero de 2022 y contará con la mochila Navigation, la funda Mason y la riñonera Classified. El campeón júnior y 5 veces ganador del podio de la Fórmula 1 empezó a correr a los 7 años y se convirtió en el campeón mundial de karting más joven a los 14 años. Se unió a la Fórmula 1 como el piloto de Fórmula 1 británico más joven de la historia a los 19 años y ahora, con múltiples podios, vueltas rápidas y una pole position en su haber, está preparando su camino para convertirse en un futuro Campeón del Mundo de Fórmula 1.

El capítulo 2, protagonizado por el futbolista profesional y modelo Son Heung-Min, se estrena el 27 de enero de 2022 y contará con la mochila Logistics, la mochila Navigation y Liaison. Son es parte integral del club de fútbol Tottenham Hotspur y es el capitán de la selección nacional de fútbol de Corea del Sur. En 2019, Son se convirtió en el jugador asiático con más goles en la Liga de Campeones, a lo que siguió ser el primer jugador asiático en marcar más de 50 goles en la Premier League en 2020. Son ha sido nombrado mejor futbolista de Asia en 6 ocasiones. Con una actitud humilde y despreocupada, su popularidad trasciende a todas las personas y une a los aficionados como uno solo.

El capítulo 3, protagonizado por el actor, intérprete y músico Anthony Ramos, ganador de un Grammy y nominado a un Globo de Oro y un Emmy, se estrena el 7 de febrero de 2022 y cuenta con el pack Recruit Chest, el pack Ally y el pack Transport. Narrador, visionario y creador, Ramos ha publicado recientemente su segundo álbum, "Love and Lies", que captura melódicamente las emociones más crudas. Ramos, que ha aparecido en las portadas de The Hollywood Reporter y Time Magazine, ha sido incluido en la prestigiosa lista "Next" de TIME 100, que destaca a los líderes emergentes que están dando forma al futuro.

El capítulo 4, protagonizado por la aclamada cantautora Gracie Abrams, se estrena el 8 de marzo de 2022, y cuenta con el Platoon Sling, el Junior Crossbody y la Search Backpack. Nombrada artista a seguir por medios como Pigeons & Planes, Fader e i-D, además de haber sido coronada como una de las siete mujeres músicas más destacadas por Vogue UK, Abrams ha acumulado una gran cantidad de seguidores gracias a la fuerza de sus letras emocionalmente íntimas y sus sensibilidades DIY. Con su último proyecto, This Is What It Feels Like, Abrams lleva su cruda introspección a las experiencias emocionales más íntimas. Abrams se embarcará en una gira por Norteamérica y Europa a principios de 2022.

Los eventos programados para acompañar el lanzamiento incluyen pop-ups experienciales en todo el mundo con artículos únicos de Tumi Crew y una mirada inmersiva en la colección Alpha Bravo. TUMI estrena la experiencia en el centro comercial de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, del 8 al 14 de febrero de 2022.

"Era importante para nosotros demostrar los pilares y valores fundamentales de TUMI en esta campaña mostrando nuestra narrativa de una manera disruptiva y relevante. La campaña Life In Forward Motion de TUMI comparte auténticamente la historia de nuestra marca a través de la lente de cuatro vidas multifacéticas únicas, capturando sus aspiraciones, ambiciones y desafíos. Al igual que Alpha Bravo, los TUMI Crew siempre persiguen la excelencia", dijo Jill Krizelman, Vicepresidente Senior de Comercio Electrónico y Marketing de TUMI.

Victor Sanz, director creativo de TUMI añadió, "La forma en que interactuamos en la manera de viajar ha dado un cambio importante en los últimos dos años, por lo que vimos esto como una oportunidad para reenfocar la colección Alpha Bravo para nuestro nuevo cliente moderno. Estudiamos lo que es verdaderamente importante para nuestro cliente y evaluamos cómo podemos integrarlo en el lanzamiento de esta colección. Nos sumergimos realmente en sus necesidades, no sólo desde el punto de vista del negocio, sino también del estilo de vida, sabiendo que también persiguen sus pasiones".

Acerca de TUMI

Desde 1975, TUMI ha creado artículos de lujo de primera clase para los negocios, los viajes y el rendimiento, diseñados para mejorar, simplificar y embellecer todos los aspectos de la vida en movimiento. Combinando una funcionalidad impecable con un espíritu de ingenio, estamos comprometidos a potenciar los viajes como un socio de por vida para los que se mueven y buscan sus pasiones. La marca se vende a nivel mundial en más de 75 países con aproximadamente 2.000 puntos de venta.

Para más información sobre TUMI, visite www.TUMI.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE TUMI