TUMI APRESENTA A PRÓXIMA GERAÇÃO DA ALPHA BRAVO E TUMI CREW

De acordo com a energia "go-anywhere, do-anything" (vá a qualquer lugar, faça qualquer coisa) da Alpha Bravo, cada modelo é compatível com os novos acessórios de viagem TUMI+, um ecossistema modular que pode ser usado para personalizar sua bolsa com base em necessidades pessoais e que complementa um estilo de vida ininterrupto. A TUMI+ é anexada não apenas à coleção Alpha Bravo, mas a muitas outras do portfólio da TUMI, utilizando cadeias de margaridas, ganchos G e mosquetões.

Nesta primavera, a TUMI destaca a coleção Alpha Bravo em uma série de quatro filmes curtos estrelando um elenco internacional conhecido como "TUMI Crew". Filmada na cidade de Nova York e em Londres, a campanha bicontinental é cuidadosamente contada pelas lentes dos diretores de destaque Autobahn e Andy Madeleine. A campanha retrata de forma autêntica esses talentos multifacetados que navegam em sua Life in Forward Motion com o apoio da Alpha Bravo.

O capítulo 1, estrelando o piloto de F1 e gamer Lando Norris, estreiará em 11 de janeiro de 2022 e apresentará a mochila Navigation, a mala duffel Mason e a pochete Classified. O jovem campeão, presente cinco vezes no pódio da Fórmula 1, começou a correr aos sete anos de idade e se tornou o mais jovem campeão mundial de kart aos 14 anos. Ele ingressou na Fórmula 1 aos 19 anos como o piloto britânico de Fórmula 1 mais jovem da história e, agora, com vários pódios, voltas mais rápidas e uma pole position em seu currículo, está abrindo caminho para se tornar um futuro campeão mundial de Fórmula 1.

O capítulo 2, estrelando o jogador de futebol profissional e bom exemplo Son Heung-Min, estreiará em 27 de janeiro de 2022 e apresentará a mochila Logistics, a mochila Navigation e a Liaison. Son faz parte do Tottenham Hotspur Football Club e é capitão da seleção nacional de futebol da Coreia do Sul. Em 2019, Son se tornou o jogador asiático com mais gols na Liga dos Campeões, tornando-se o primeiro jogador asiático a fazer mais de 50 gols na Premier League em 2020. Son foi nomeado o melhor jogador de futebol da Ásia seis vezes. Com uma atitude humilde e despreocupada, sua popularidade transcende todas as pessoas e reúne os torcedores como um só.

O capítulo 3, estrelando o ator, artista e músico ganhador do Grammy e indicado ao Golden Globe e ao Emmy Anthony Ramos estreiará em 7 de fevereiro de 2022 e apresentará a bolsa peitoral Recruit, a Ally Pack e a Transport Pack. Um contador de estórias, visionário e criador, Ramos lançou recentemente seu segundo álbum, "Love and Lies", capturando melodicamente emoções brutas. Tendo saído nas capas das revistas Hollywood Reporter e Time Magazine, Ramos foi incluído na conceituada lista "Next" da TIME 100, que destaca líderes emergentes que estão moldando o futuro.

O capítulo 4, estrelando a aclamada cantora e compositora Gracie Abrams, estreiará em 8 de março de 2022, apresentando a sling Platoon, a bolsa transversal Junior e a mochila Search. Nomeada artista imperdível pelas influentes lojas Pigeons & Planes, Fader e i-D, além de ter sido coroada como uma das sete cantoras de destaque da Vogue UK, Abrams acumulou uma legião de fãs dedicados como resultado da força de suas letras cheias de emoção e sensibilidade do "faça você mesmo". Com seu mais recente projeto, This Is What It Feels Like, Abrams leva sua introspecção bruta às experiências emocionais mais íntimas. Abrams está pronta para embarcar em uma turnê pela América do Norte e pela Europa no início de 2022.

Os eventos previstos para acompanhar o lançamento incluem pop-ups de experiências em todo o mundo com itens únicos da Tumi Crew e uma visão imersiva da coleção Alpha Bravo. A TUMI lança a experiência no Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, de 8 a 14 de fevereiro de 2022.

"Para nós, foi importante demonstrar os principais pilares e valores da TUMI nesta campanha, apresentando nossa narrativa de forma inovadora e relevante. A campanha Life In Forward Motion da TUMI compartilha de forma autêntica a história de nossa marca por meio das lentes de quatro vidas multifacetadas únicas, capturando suas aspirações, ambições e desafios. Assim como a Alpha Bravo, a TUMI Crew está sempre buscando a excelência", disse Jill Krizelman, vice-presidente sênior de comércio eletrônico e marketing da TUMI.

Victor Sanz, diretor de criação da TUMI, acrescentou: "A forma como interagimos na forma como viajamos teve uma grande mudança nos últimos dois anos, e consideramos isso como uma oportunidade de dar um novo foco à coleção Alpha Bravo para nosso novo cliente moderno. Estudamos o que é realmente importante para nosso cliente e avaliamos como podemos integrar isso ao lançamento desta coleção. Realmente mergulhando em suas necessidades, não apenas sob o ponto de vista comercial, mas sob o ponto de vista de estilo de vida, sabendo que eles também estão buscando suas paixões."

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI desenvolve itens essenciais de luxo de classe mundial para negócios, viagens e desempenho, visando atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, estamos empenhados em fazer com que as viagens sejam uma parceira para a vida toda para os viajantes e fabricantes em busca de suas paixões. A marca é vendida no mundo todo em mais de 75 países, com aproximadamente dois mil pontos de venda.

Para saber mais sobre a TUMI, visite www.TUMI.com

