Společnost Ucell slaví výročí spolupráce s firmou ZephyrTel a těší se na další budoucnost veřejných cloudových systémů

Sergej Melnikov, technický ředitel firmy Ucell, vysvětluje: „Zavázali jsme se, že pomůžeme při digitální transformaci uzbecké společnosti a zpřístupníme digitální služby lidem. Dnes je společnost Ucell prvním a největším mobilním operátorem v Uzbekistánu a jsme vděčni společnosti ZephyrTel za to, že nám pomáhá naplňovat naše poslání. Díky prověřeným telekomunikačním technologiím budoucnosti, včetně veřejného cloudu a dalších řešení, která nám firma ZephyrTel nabízí, je tato společnost pro nás skvělým partnerem. Těšíme se na další dlouhodobý rozvoj naší partnerské spolupráce a chceme náš systém CEM přesunout do veřejného cloudu, o což se v současné době aktivně snažíme."

ResponseTek umožňuje získávat přesnou zpětnou vazbu od zákazníků, což společnosti Ucell umožňuje nepřetržitě monitorovat a v reálném čase sledovat zákaznickou odezvu a spokojenost, včetně fungování jednotlivých služeb a procesů. Díky tomu nám služba ResponseTek umožňuje přijímat kvalifikovaná řešení a pomáhá společnosti Ucell vytvářet a dlouhodobě udržovat kvalitní vztahy se svými zákazníky.

Michael Speranza, generální ředitel firmy ZephyrTel, řekl: „Snažíme se, aby naši zákazníci z našich řešení měli co největší prospěch a neustále přicházíme s novými nabídkami, které revolučním způsobem mění telekomunikační průmysl a přináší snížení provozních nákladů. A díky více než 300 telekomunikačním firmám z celého světa, které naše řešení využívají, jsme jedničkou v oblasti veřejných cloudů pro telekomunikační sektor. S týmem společnosti Ucell máme skvělé pracovní vztahy a hledáme možnosti, jak přesunout jejich technologie do veřejného cloudu, což by společnosti Ucell přineslo podstatné snížení provozních nákladů. Těšíme se, že tyto technologie v nadcházejících měsících nabídneme nejen společnosti Ucell, ale všem zákazníkům firmy ZephyrTel na celém světě."

ZephyrTel nabízí nejširší portfolio řešení v oblasti veřejných cloudů telekomunikačním operátorům na celém světě. Naše strategie je poskytovat telekomunikačním firmám řešení založená na veřejných cloudových technologiích, která přinesou skutečnou změnu do podnikání našich zákazníků, včetně snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. www.zephyrtel.com

Ucell je prvním a největším mobilním operátorem v Uzbekistánu. Firmu vlastní a provozuje uzbecká skupina COSCOM. Firma Ucell nabízí mobilní síť a internetové komunikační služby po celém Uzbekistánu s využitím technologií GSM, UMTS, HSPA, LTE a 5G. Společnost Ucell vznikla v roce 1996 pod značkou Coscom. V roce 2021 založily společnosti USM Telecom, MegaFon a Ucell společný podnik s názvem Digital Holding, který se chce stát technologickou jedničkou na největším telekomunikačním trhu ve střední Asii. www.ucell.uz

Simon Gilford, viceprezident pro marketing, [email protected]

