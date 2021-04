Ucell planuje przyszłość w chmurze publicznej we współpracy z ZephyrTel

Sergey Melnikov, dyrektor techniczny Ucell, wyjaśnił: „Dążymy do wspierania społeczeństwa Uzbekistanu poprzez promowanie cyfrowej transformacji i ubogacanie cyfrowego życia ludności. Obecnie Ucell jest największym operatorem komórkowym w Uzbekistanie i bezwarunkowo doceniamy wsparcie ze strony ZephyrTel w realizacji tego celu. Dzięki przyszłościowej wizji dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, połączonej z wykorzystaniem chmury publicznej i szerokim zakresem świadczonych usług, ZephyrTel jest dla nas idealnym partnerem. Jesteśmy zainteresowani pogłębieniem naszej długotrwałej współpracy i przejściem z aktualnego systemu CEM do chmury publicznej. Jest to obszar, który obecnie chcemy aktywnie rozwijać".

ResponseTek umożliwia odbieranie od klientów opinii zwrotnych możliwie najbliżej doświadczenia klienta (customer experience). Pozwala to Ucell nieustannie monitorować i podnosić jakość doświadczeń klienta w czasie rzeczywistym, optymalizować wrażenia, usługi i procesy w oparciu o precyzyjny i osadzony w kontekście „feedback" oraz uwagi. ResponseTek wspiera podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje dotyczące danych i pomaga Ucell budować długofalowe, znaczące relacje z klientami.

Michael Speranza, dyrektor generalny ZephyrTel stwierdził: „Zależy nam na tym, aby nasze rozwiązania przynosiły naszym klientom jak najwięcej korzyści i nieustannie rozwijamy naszą ofertę, chcąc zrewolucjonizować rachunek kosztów w branży telekomunikacyjnej. Posiadając na całym świecie ponad 300 klientów z branży telekomunikacyjnej, jesteśmy branżowym liderem w zakresie przenoszenia tego typu przedsiębiorstw do chmury publicznej. Mamy świetne stosunki robocze z zespołem Ucell i rozważamy możliwość przeniesienia ich do chmury publicznej, co będzie skutkować znaczącym zmniejszeniem tzw. całkowitego kosztu eksploatacji (Total Cost of Ownership - całkowity koszt pozyskania, instalowania, użytkowania, utrzymywania i w końcu pozbycia się aktywów w firmie w określonym czasie - red.) po stronie Ucell. Jest to nasz plan na najbliższe miesiące. Chcemy go zrealizować nie tylko dla Ucell, ale dla wszystkich klientów ZephyrTel na świecie".

ZephyrTel

ZephyrTel oferuje największy zakres rozwiązań opartych o chmurę publiczną dla operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Strategia spółki polega na dostarczaniu rozwiązań dla sektora Telco, które bazują na chmurze publicznej i mają szansę dokonać prawdziwej transformacji działalności jej klientów, rewolucjonizując rachunek kosztów i czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi. www.zephyrtel.com

Ucell Uzbekistan

Ucell to największy operator komórkowy działający na terenie Uzbekistanu, należący do uzbeckiego przedsiębiorstwa COSCOM i przez nie prowadzony. Sieć Ucell oferuje w Uzbekistanie usługi telefonii komórkowej i internetu mobilnego przy użyciu technologii GSM, UMTS, HSPA, LTE i 5G. Przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1996 pod szyldem Coscom. W roku 2021 USM Telecom, MegaFon i Ucell tworzą cyfrowy holding - przedsiębiorstwo joint venture mające stać się technologicznym liderem na największym rynku telekomunikacyjnym w Azji Środkowej. www.ucell.uz

KONTAKT: Simon Gilford, wiceprezes ds. marketingu, [email protected]

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/1490737/ZephyrTel___A_new_way_forward.mp4

Related Links

https://www.zephyrtel.com/



SOURCE ZephyrTel