Spoločnosť Ucell sa pozerá na budúcnosť verejného cloudu so spoločnosťou ZephyrTel

Sergey Melnikov, technický riaditeľ spoločnosti Ucell, vysvetľuje: "Máme záväzok posilniť uzbeckú spoločnosť riadením digitálnej transformácie a obohatením digitálneho života ľudí. Ucell je dnes prvým najväčším mobilným operátorom v Uzbekistane a bezpodmienečne si vážime, že ZephyrTel nám ho pomáha dosiahnuť. Vízia do budúcnosti pre poskytovateľov telekomunikačných služieb v kombinácii s využívaním verejného cloudu a úplnou šírkou portfólia ich riešení znamená, že ZephyrTel je pre nás dokonalým partnerom. Sme odhodlaní rozvíjať náš dlhoročný vzťah a posúvať nasadenie CEM do verejného cloudu. Ide o niečo, čo momentálne aktívne hľadáme s cieľom ďalšieho preskúmania".

ResponseTek umožňuje zachytenie spätnej väzby od zákazníka čo najbližšie k zákazníckej skúsenosti. To spoločnosti Ucell umožnilo nepretržite monitorovať a zlepšovať zákaznícke skúsenosti v reálnom čase, optimalizovať skúsenosti, služby a procesy na základe dôkladnej a kontextovej spätnej väzby a prehľadu zákazníkov. ResponseTek podporuje rozhodnutia založené na dátach v celom podnikaní a pomáha spoločnosti Ucell rozvíjať dlhodobé a zmysluplné vzťahy so svojimi zákazníkmi.

Michael Speranza, generálny riaditeľ spoločnosti ZephyrTel, komentuje: „Zaviazali sme sa maximalizovať hodnotu, ktorú naši zákazníci získajú z našich riešení, a neustále vyvíjame naše ponuky, aby sme priniesli revolúciu v rovnici nákladov pre Telco priemysel. A s viac ako 300 zákazníkmi v Telco priemysle na celom svete , sme lídrom v odbore migrácie na verejný cloud. S tímom v spoločnosti Ucell máme vynikajúce pracovné vzťahy a skúmame možnosť presunúť ich do verejného cloudu, čo povedie k podstatnému zníženiu celkových nákladov spoločnosti Ucell. Je to niečo, čo by sme chceli dodať v nasledujúcich mesiacoch nielen spoločnosti Ucell, ale aj všetkým zákazníkom spoločnosti ZephyrTel po celom svete".

O spoločnosti ZephyrTel

ZephyrTel ponúka telekomunikačným operátorom z celého sveta najväčšiu ponuku riešení založených na verejnom cloude. Našou stratégiou je dodávať riešenia pre telekomunikačný priestor založené na verejnom cloude a skutočne transformovať podniky našich zákazníkov, čo spôsobí revolúciu v rovnici nákladov a zvýši ich konkurencieschopnosť. www.zephyrtel.com

O spoločnosti Ucell Uzbekistan

Ucell je prvý najväčší operátor mobilných sietí v Uzbekistane, ktorého vlastní a prevádzkuje uzbecká spoločnosť COSCOM. Sieť Ucell ponúka mobilné telefóny a služby mobilného internetu v Uzbekistane pomocou technológií GSM, UMTS, HSPA, LTE a 5G. Spoločnosť Ucell bola založená v roku 1996 pod značkou Coscom. V roku 2021 USM Telecom, MegaFon a Ucell, vytvoria digitálny holding, spoločný podnik, ktorý sa má stať technologickým lídrom najväčšieho telekomunikačného trhu v strednej Ázii. www.ucell.uz

