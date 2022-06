Vazyme divulga relatório anual de 2021: anuncia mais esforços em inovação tecnológica e associação com parceiros para um futuro melhor

"O ano de 2022 ainda está repleto de oportunidades e desafios. Continuaremos a fortalecer a tecnologia de atendimento com base na plataforma de tecnologia de proteínas. A Vazyme tem se dedicado à nossa missão: "A ciência e a tecnologia tornam uma vida mais saudável" para nos concentrarmos na inovação tecnológica e expandirmos continuamente os campos de aplicação das tecnologias de cuidados em ciências da vida, biomedicina, diagnósticos in vitro, saúde animal e biologia sintética na saúde humana. Temos nos esforçado para alcançar os mais altos padrões de qualidade dos produtos e serviços para nossos clientes e parceiros. Nossa rede de negócios e operações globais garantem que possamos estar próximos dos mercados locais e, mais importante, fazer o máximo possível para atender às necessidades não atendidas dos clientes", disse Cao Lin, presidente e fundador da Vazyme.

Este ano também marca o décimo aniversário da Vazyme. No futuro, a empresa planeja intensificar os esforços em P&D e inovação, atualizar e transformar continuamente suas tecnologias centrais e expandir os negócios em novos setores. Como uma das poucas empresas de biotecnologia centradas em P&D na China, a Vazyme mantém um compromisso de longa data com a inovação tecnológica. A Vazyme publicou mais de dois mil artigos nas principais revistas acadêmicas do mundo, incluindo mais de 260 em CNS (siglas de Cell, Nature, Science). Para 2022, a empresa conta com cerca de três mil funcionários e 27% deles estão na equipe de P&D.

"Olhando para o futuro, faremos mais avanços em nossos principais negócios e expandiremos para novos domínios. Acredito que a demanda do mercado por materiais e produtos de detecção relacionados à COVID-19 e outras doenças continuará sendo forte. Durante a pandemia, a China se manteve como um dos maiores fornecedores de produtos de detecção da COVID-19" ,disse Cao. Além dos negócios de detecção induzidos pela pandemia, outros produtos de detecção regulares continuarão sendo desenvolvidos, de acordo com Cao. "Quando a prevenção e o controle da pandemia se tornarem regulares, haverá novas demandas por produtos de detecção. No futuro, nos concentraremos no desenvolvimento disso" ,acrescentou Cao.

A Vazyme poderá não apenas oferecer materiais e produtos de detecção da COVID-19 e outros relacionados, como também oferecer vários produtos e soluções no setor das ciências da vida para universidades, laboratórios e centros de P&D relacionados, como reagentes de pesquisa científica, kits de preparação da biblioteca NGS e soluções de diagnóstico molecular. Atualmente, a Vazyme tem mais de 200 tipos de recombinases de engenharia genética, mais de mil tipos de antígenos de alto desempenho, anticorpos monoclonais e outras matérias-primas importantes, além de mais de 600 produtos acabados.

Como slogan do 10º aniversário da Vazyme "Juntos por um futuro melhor", a Vazyme tem como objetivo se aproximar de seus parceiros para um futuro melhor. No futuro, a Vazyme oferecerá produtos e soluções melhores, contribuirá para melhorar a eficiência de P&D para seus parceiros, realizará mais avanços científicos e se dedicará à missão "A ciência e a tecnologia tornam uma vida mais saudável".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1830488/image_1.jpg

FONTE Vazyme

SOURCE Vazyme