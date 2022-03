Společnosti STL, VMware a ASOCS představily na veletrhu MWC 2022 komplexní řešení 5G Enterprise

Je zřejmé, že podnikové 5G sítě představují pro firmy revoluci, a jejich tržní hodnota do roku 2028 dosáhne 14 miliard USD. Tyto 5G sítě, připravené na budoucnost, budou mít otevřenou architekturu založenou na standardech a budou schopny provozu v hustě zastavěném prostředí, což je nezbytným předpokladem pro bezproblémové pokrytí interiérů budov.

Stanice pro malé buňky Garuda od společnosti STL je ideální pro malé, střední a velké podniky a podporuje více než 30 současně provozovaných uživatelských zařízení na jednu stanici. Systém CYRUS společnosti ASOCS, plně virtualizované podnikové řešení O-RAN CU/DU, poskytuje samostatnou konektivitu a 5G konektivitu v jediném softwarovém balíčku. VMware Edge Compute Stack je řešení pro edge computing, které pomáhá vytvářet, provozovat, spravovat a zabezpečovat aplikace Near Edge i Far Edge. Kombinace technologií společností STL, ASOCS a VMware nabízí výkonné lokální plně virtualizované a otevřené řešení RAN 5G na serverech pro všeobecné použití. Toto řešení lze hostovat spolu s podnikovou IT infrastrukturou na serverech pro všeobecné použití (COTS) a bezproblémově se tak napojit na stávající infrastrukturu podniku.

V prosinci 2021 společnosti STL a ASOCS společně předvedly možnosti použití sítí 5G v podnicích na výročním plugfestu O-RAN Alliance, a to včetně spolupráce systému Garuda s distribuční/centralizovanou jednotkou společnosti ASOCS.

Gilad Garon, generální ředitel společnosti ASOCS, k této spolupráci uvedl: „Naše silné partnerství se společnostmi STL a VMware dalo vzniknout výkonnému komplexnímu řešení privátní podnikové 5G sítě, které je v současné době již nasazováno v oblastech inteligentní výroby a digitální transformace na průmysl 4.0. S naším virtuálním RAN řešením CYRUS® ve spojení se systémem Garuda společnosti STL a edge computing technologiemi společnosti VMware budou podniky schopny snadno nasadit a spravovat 5G sítě s vysokou úrovní výkonu, zabezpečení a flexibility."

Muneyb Minhazuddin, viceprezident pro strategii edge ve společnosti VMware, k tomuto řešení uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme navázat spolupráci se společnostmi STL a ASOCS a nabídnout řešení pro podnikové 5G sítě, která podnikům poskytnou zajímavé výhody. Technologie VMware Edge Compute Stack nabízí účelově vytvořený integrovaný stack na bázi virtuálních strojů a kontejnerů, který umožňuje organizacím nasadit a zabezpečit nativní far edge aplikace. Doplní tak systém Garuda společnosti STL a systém CYRUS společnosti ASOCS a připraví tak podmínky pro snazší zavádění 5G připojení podniků."

Chris Rice, generální ředitel společnosti Access Solutions, STL, o spolupráci řekl: „Tato spolupráce je důkazem výhod principů otevřených sítí – spojuje tři partnery, kteří tak společně mohou nabídnout velmi výkonné řešení různých příležitostí v oblasti 5G Enterprise, a to po celém světě. Podniky nyní budou moci využívat robustních a bezpečných 5G sítí, které lze snadno rozšiřovat a modernizovat a které zajišťuje vyšší úroveň efektivity služeb."

O společnosti STL – Sterlite Technologies Ltd:

Společnost STL je předním poskytovatelem služeb v oblasti integrace digitálních sítí, včetně řešení All-in 5G. Naše schopnosti v oblasti bezdrátového připojení, optických sítí, softwaru a služeb nás podle průzkumu společnosti Gartner řadí mezi největší dodavatele 5G RAN. Tyto schopnosti jsou postaveny na open-source a konvergovaných architekturách a pomáhají telekomunikačním společnostem, cloudovým společnostem, občanským sítím a velkým podnikům poskytovat zákazníkům služby nové generace. Společnost STL spolupracuje s poskytovateli služeb po celém světě na projektu zajištění ekologické a udržitelné digitální budoucnosti v souladu s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Společnost STL má silné globální zastoupení v Indii, Itálii, Velké Británii, USA, Číně a Brazílii. Přečtěte si více nebo nás kontaktujte .

