STL, VMware et ASOCS dévoilent une solution d'entreprise 5G de bout en bout au MWC 2022

Les réseaux d'entreprise 5G se sont avérés changer la donne pour les entreprises et devraient avoir une valeur marchande de 12,5 milliards d'euros (14 milliards de dollars américains) d'ici 2028. Ces réseaux 5G prêts pour l'avenir seront rendus possibles par des architectures ouvertes basées sur des normes et seront capables de gérer les environnements denses requis pour une couverture intérieure transparente.

La radio à petites cellules Garuda de STL est idéale pour les petites, moyennes et grandes entreprises, prenant en charge plus de 30 appareils utilisateur simultanés par radio. CYRUS d'ASOCS, une solution d'entreprise O-RAN CU/DU entièrement virtualisée, offre une connectivité autonome et 5G dans une seule pile logicielle. VMware Edge Compute Stack est une solution d'informatique de périphérie qui permet de créer, d'exécuter, de gérer et de protéger des applications natives de périphérie à la périphérie proche et distante. La combinaison de STL, ASOCS et VMware offre une puissante solution RAN 5G entièrement virtualisée et ouverte sur site sur des serveurs à usage général ; cette solution peut être hébergée parallèlement à l'infrastructure informatique de l'entreprise sur des serveurs commerciaux prêts à l'emploi (COTS) à usage général, s'intégrant parfaitement à l'infrastructure existante d'une entreprise.

En décembre 2021, STL et ASOCS avaient conjointement démontré le cas d'utilisation d'entreprise 5G dans le cadre du plugfest annuel de l'Alliance O-RAN, y compris l'interopérabilité de Garuda avec l'unité de distribution/unité centralisée d'ASOCS.

S'exprimant sur la collaboration, Gilad Garon, PDG d'ASOCS, a déclaré : « Notre partenariat solide avec STL et VMware apporte une solide solution de réseau d'entreprise 5G privée de bout en bout que nous voyons déjà être adoptée dans la fabrication intelligente et la transformation numérique vers l'industrie 4.0. Grâce à notre solution RAN virtuelle CYRUS®, à Garuda de STL et au calcul en périphérie avec VMware, les entreprises pourront facilement déployer et gérer des réseaux 5G avec un niveau de performance, de sécurité et de flexibilité élevé. »

Commentant la solution, Muneyb Minhazuddin, vice-président de la stratégie Edge, VMware, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à STL et ASOCS pour apporter les solutions de réseaux d'entreprise 5G afin d'offrir des avantages convaincants aux entreprises. VMware Edge Compute Stack fournit une pile intégrée basée sur des conteneurs et une machine virtuelle intégrée qui permet aux entreprises de déployer et de sécuriser des applications natives de périphérie à la périphérie distante. Il complétera Garuda de STL et CYRUS d'ASOCS en ouvrant la voie à une connectivité d'entreprise 5G plus transparente. »

S'exprimant sur la collaboration, Chris Rice, PDG, Access Solutions, STL, a déclaré : « Cette collaboration témoigne des avantages des principes de mise en réseau ouverte - réunissant trois partenaires pour offrir une solution très puissante pour répondre aux diverses opportunités d'entreprise 5G, à l'échelle mondiale. Les entreprises seront désormais en mesure de tirer parti d'un réseau 5G robuste et sécurisé, facile à faire évoluer et à mettre à niveau, et qui génère des niveaux d'efficacité de service supérieurs. »

À propos de STL (Sterlite Technologies Ltd) :

STL est l'un des principaux intégrateurs de réseaux numériques fournissant des solutions 5G tout-en-un. Nos capacités en matière de connectivité sans fil, de réseautage optique, de logiciels et de services nous placent parmi les meilleurs fournisseurs de RAN 5G selon Gartner. Ces capacités reposent sur des architectures open source et convergées aidant les opérateurs de télécommunications, les sociétés de cloud, les réseaux citoyens et les grandes entreprises à offrir des expériences de nouvelle génération à leurs clients. STL s'associe à des fournisseurs de services du monde entier pour créer un avenir numérique vert et durable, conformément aux objectifs des ODD des Nations Unies.

