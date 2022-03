STL, VMware i ASOCS prezentują kompleksowe rozwiązanie 5G Enterprise na targach MWC 2022

Sieci 5G Enterprise okazały się przełomowe dla przedsiębiorstw, a do 2028 r. ich wartość rynkowa ma wynieść 14 mld USD. Te przyszłościowe sieci 5G będą oparte na architekturze bazującej na otwartych standardach i będą w stanie działać w zwartym otoczeniu, co jest wymagane do zapewnienia bezproblemowego zasięgu wewnątrz budynków.

Jednostka radiowa o małych ogniwach Garuda firmy STL jest idealna dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, obsługując ponad 30 równoczesnych urządzeń za pomocą jednej jednostki. CYRUS firmy ASOCS, w pełni zwirtualizowane rozwiązanie O-RAN CU/DU dla przedsiębiorstw, zapewnia łączność autonomiczną i 5G w ramach jednego stosu oprogramowania. VMware Edge Compute Stack to rozwiązanie z zakresu przetwarzania brzegowego, które pomaga budować, uruchamiać, zarządzać i zapewniać bezpieczeństwo aplikacji typu edge-native na bliskim i dalekim brzegu sieci. Połączenie STL, ASOCS i VMware oferuje solidne, w pełni zwirtualizowane i otwarte rozwiązanie RAN 5G na serwerach ogólnego przeznaczenia. Rozwiązanie to może być hostowane wraz z infrastrukturą IT przedsiębiorstwa na serwerach ogólnego przeznaczenia (commercial off-the-shelf, COTS), płynnie łącząc się z dotychczasową infrastrukturą firmową.

W grudniu 2021 r. STL i ASOCS wspólnie zaprezentowały zastosowanie 5G w przedsiębiorstwach w ramach corocznego wydarzenia Plugfest O-RAN Alliance, zwracając uwagę m.in. na interoperacyjność Garudy z jednostką dystrybucyjną/scentralizowaną ASOCS.

Wypowiadając się na temat współpracy, Gilad Garon, dyrektor generalny ASOCS, powiedział: „Nasze silne partnerstwo z STL i VMware owocuje powstaniem solidnego, kompleksowego rozwiązania w zakresie prywatnej sieci firmowej 5G, które, jak widzimy, znajduje już zastosowanie w inteligentnej produkcji i cyfrowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0. Dzięki naszemu rozwiązaniu CYRUS® virtual RAN oraz Garudzie firmy STL i przetwarzaniu brzegowemu za pomocą VMware przedsiębiorstwa będą mogły łatwo wdrażać i zarządzać sieciami 5G o wysokim poziomie wydajności, bezpieczeństwa i elastyczności".

Komentując to rozwiązanie, Muneyb Minhazuddin, wiceprezes ds. strategii brzegowej VMware, powiedział: "Cieszymy się, że możemy współpracować z firmami STL i ASOCS w celu wprowadzenia rozwiązań dla sieci firmowych 5G, które zapewnią przedsiębiorstwom istotne korzyści. VMware Edge Compute Stack to specjalnie skonstruowany, zintegrowany stos oparty na maszynach wirtualnych i kontenerach, który umożliwia organizacjom wdrażanie i zabezpieczanie aplikacji typu edge-native na dalekich brzegach sieci. Posłuży on za uzupełnienie rozwiązania Garuda firmy STL oraz CYRUS firmy ASOCS, torując drogę dla bardziej płynnej łączności 5G w firmach".

Wypowiadając się na temat współpracy, Chris Rice dyrektor generalny STL ds. rozwiązań dostępu, powiedział - „Ta współpraca jest wyrazem korzyści płynących z zasad otwartej sieci - łączy trzech partnerów, aby zaoferować bardzo wydajne rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać różne możliwości 5G Enterprise w skali globalnej. Przedsiębiorstwa będą teraz mogły korzystać z solidnej, bezpiecznej sieci 5G, którą można łatwo skalować i modernizować oraz która zapewnia wyższy poziom wydajności usług".

STL - Sterlite Technologies Ltd

STL to czołowy integrator sieci cyfrowych dostarczający kompleksowe rozwiązania 5G. Możliwości STL w zakresie łączności bezprzewodowej, sieci optycznych, oprogramowania i usług plasują firmę w czołówce dostawców 5G RAN według Gartnera. Możliwości te są oparte na architekturze otwartego oprogramowania i konwergentnych architekturach, które pomagają operatorom telekomunikacyjnym, firmom chmurowym, sieciom obywatelskim i największym przedsiębiorstwom dostarczać swoim klientom rozwiązania najnowszej generacji. STL współpracuje z dostawcami usług na całym świecie w celu osiągnięcia ekologicznej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Firma STL ma silną pozycję na rynkach na całym świecie i posiada oddziały w Indiach, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA, Chinach i Brazylii. Więcej informacji , Kontakt .

