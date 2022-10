Společnost Celonis představuje nové perspektivy pro realizaci podnikání na konferenci Celosphere 2022, která se bude konat od 9. do 10. listopadu v německém Mnichově

NEW YORK a MNICHOV, 14. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Celonis , celosvětový lídr v oblasti řízení podniků, dnes oznámila, že přední světoví odborníci na analýzu procesů a řízení podniků se sejdou na konferenci Celosphere 2022, která se bude konat v německém Mnichově od 9. do 10. listopadu .

Dvoudenní konference Celosphere je od základu navržena tak, aby vytvářela jedinečné a hodnotné zážitky, přilákala největší odborníky v oblasti řízení podniků a ukázala ty nejmodernější technologie pro řízení firemních procesů.

Účastníci si odnesou poznatky, školení a certifikáty potřebné k tomu, aby mohli využívat metodu procesního průzkumu ke změně fungování světa. Budou prvními, kdo získá certifikaci a naučí se pracovat s novou generaci produktů společnosti Celonis pro datovou analýzu procesů a řízení firemních aktivit, které budou představeny na této speciální akci. Získají také exkluzivní výhody, které budou k dispozici pouze pro účastníky konference Celosphere 2022.

„Nikdy v historii podnikání nebyla důležitější doba, kdy bychom se měli více soustředit na procesy, které řídí svět," řekl spoluředitel a spoluzakladatel společnosti Celonis Alex Rinke. „Modernizací způsobu, jakým vyhledáváme, opravujeme a optimalizujeme naše procesy, můžeme bojovat proti inflaci, narušení dodavatelského řetězce, plýtvání potravinami a znečišťování naší planety skleníkovými plyny – doslova jeden proces za druhým."

Na co se účastníci konference Celosphere mohou těšit

Člen představenstva skupiny Lufthansa pro správu flotily a technologií – Dr. Detlef Kayser: Hlavním bodem programu bude přednáška a debata s členem představenstva společnosti Lufthansa Group Dr. Detlefem Kayserem, který je odpovědný za provozní procesy, obchodní a technické řízení flotily, IT infrastrukturu a veřejné zakázky skupiny Lufthansa Group. Dr. Kayser se s vámi podělí o své postřehy a rady ohledně toho, jak jsou pokročilé technologie pro řízení procesů a realizaci obchodů strategickým pilířem podnikání v hodnotě 16 miliard eur (2021) společnosti Lufthansa – vlajkové lodi letecké dopravy v Německu a Evropě.

Viceprezident společnosti Mars pro informační zdroje, automatizaci a nové technologie – Adeel Fudda: Adeel Fudda je lídrem v oblasti digitální transformace a inovátorem, který důsledně podporuje vytváření hodnot prostřednictvím globální automatizace procesů, správy, řízení dodavatelů a nových technologií. Jeho odborné znalosti zahrnují robotickou automatizaci procesů (RPA), umělou inteligenci a kognitivní virtuální agenty s funkcemi NLP a strojového učení, nástroje OCR a systémy rozšířené reality (AR) a virtuální reality (VR). Během své přednášky se Adeel Fudda podělí o to, jak se ve společnosti Mars stal process mining součástí běžného chodu organizace a jak podporuje celou společnost ve využívání síly analytických dat o procesech ke zlepšení výkonu podnikání.

Provozní ředitel Allianz Partners – Lars Rogge: Lars Rogge také vystoupí na pódiu a povede přestávkovou sekci, kde bude diskutovat o síle technologií pro řízení procesů a realizace ve společnosti Allianz Partners. Allianz Partners je světovým lídrem v oblasti B2B2C pojištění a asistenčních služeb v rámci skupiny Allianz, který nabízí globální řešení zahrnující mezinárodní zdravotní a životní pojištění, cestovní pojištění, mezinárodní mobilitu a asistenční služby. Lars Rogge je odpovědný za digitální transformaci provozní oblasti Allianz Partners, která v roce 2021 vyřídila přibližně 65 milionů asistenčních případů, 63 milionů hovorů a zorganizovala 8500 lékařských repatriací. Svou obchodní činnost provozuje v 75 zemích, které slouží klientům v 70 jazycích.

Ředitel pro digitalizaci ve společnosti ERGO – Mark Klein: Mark Klein se v rámci diskuze podělí o své poznatky o hodnotě process miningu a digitalizace obchodní činnosti pro společnost ERGO – jednu z největších pojišťovacích skupin v Německu a Evropě. Mark Klein je proslulý svým vůdčím myšlením v oboru a svou schopností inspirovat kolegy k digitalizaci procesů, aby vytvořili odolné a trvalé organizace. V roce 2021 získala skupina ERGO pojistné v celkové výši 19 miliard eur. Skupina je zastoupena v přibližně 30 zemích světa a nabízí komplexní škálu pojištění, penzijního připojištění, investičních produktů a služeb.

Vedoucí pracovník CoE společnosti Bayer AG pro process mining – Timo Peters: Timo Peters se jako úřadující vítěz soutěže CeloCoE Champion pro region EMEA podělí o svých 10 nejlepších tipů v oblasti celopodnikového zajišťování provozní dokonalosti (CoE). Před svým působením ve společnosti Bayer a zaměřením se na urychlení vývoje CoE pro společnost Bayer vybudoval Timo CoE společnosti Nokia. Díky svým zkušenostem s provozem představí deset hlavních pák, jako je důležitost podpory nejvyššího vedení, a bude hovořit také o praktických zkušenostech a osvědčených postupech, které viděl při rozhovorech s mnoha dalšími společnostmi, a podělí se o velmi konkrétní provozní tipy. Tato sekce zdůrazňuje význam CoE jako ústředního akcelerátoru transformace a poskytne posluchačům podněty k zamyšlení pro jejich vlastní nasazení.

Zakladatelka nadace Gapminder – Anna Rosling Rönnlund: Účastníci se mohou setkat tváří v tvář se ženou, která je známá tím, že zpochybňuje vnímání světa skupinou lídrů v Davosu a následně jim ukazuje údaje, které jim otevírají oči a dokazují jejich mylné představy. Anna je zakladatelkou nevládní organizace Gapminder Foundation, která se zaměřuje na pohled na svět založený na faktech, spoluautorkou bestselleru „Factfulness", v němž rozebírá megalomanské mylné představy, které utvářejí náš pohled na svět, a ukazuje, jak svět skutečně vypadá, a to způsobem, který pochopí každý.

Přední společnosti v oboru: Součástí dvoudenní akce budou také přednášky na hlavním pódiu předních společností z oboru, jako jsou ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (An IKEA Retailer), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co., MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso a mnoho dalších.

Speciální vystoupení: Wil van der Aalst, uznávaný profesor a otec process miningu, a Marc Kerremans, viceprezident společnosti Gartner a analytik specializující se na analýzu procesů, povedou diskusi o budoucnosti optimalizace procesů a řízení podnikových projektů. R „Ray" Wang, generální ředitel společnosti Constellation Group , povede poutavou přednášku o největších problémech dneška v oblasti narušení dodavatelského řetězce a nedostatku pracovních sil, inflace a recese a o tom, jak může analýza procesů pomoci tyto problémy řešit. Harpreet Makan, ředitelka společnosti Everest Group, povede sekci o inovacích v analýze procesů se zaměřením na zprávu Process Mining PEAK Matrix® a její prognózu pro toto odvětví. Reetika Fleming z HFS Research se zaměří na osvědčené postupy implementace a úspěšné příběhy zákazníků, zatímco Maureen Fleming z IDC se zúčastní panelu pod názvem Women in Process Mining.

Znovuobjevení process miningu: Cesta společnosti Celonis začala před deseti lety skromnými začátky, kdy tři spoluzakladatelé jako první komerčně využili řešení pro vyhledávání a odstraňování problémů s procesy skrytými v systémech ERP, SCM a CRM. Na veletrhu Celosphere 2022 společnost Celonis představí první z řady svých produktů nové generace pro datovou analýzu procesů a provádění obchodních operací. Tyto nové produkty přinesou nový rozměr zpracování obchodních dat, informací a opatření pro všechny produkty Celonis. Hosté konference Celosphere získají školení a certifikaci z první ruky, aby mohli nové produkty okamžitě nasadit ve svých firmách.

Exkluzivní certifikát Celonis: Hosté konference Celosphere budou moci získat nová osvědčení „Celonis Champion" a „Celonis Builder". Poté, co se účastníci seznámí s nejnovějšími možnostmi řešení Celonis a ověří si své odborné znalosti v rámci Celonis Academy, získají jako jedni z mála tento prestižní certifikát kvality.

Ekosystém realizace podnikání: Konferenci Celosphere budou spolupořádat a sponzorovat přední světové organizace včetně Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow a mnoha dalších.

Optimalizace obchodních výsledků napříč celým spektrem podnikání se zvýšením společenské odpovědnosti

Na konferenci Celosphere se každoročně setkávají největší světoví odborníci v oblasti datové analýzy procesů a řízení firem. Jediným společným cílem konference Celosphere je sjednotit špičkové světové společnosti, aby identifikovaly, optimalizovaly a modernizovaly své klíčové procesy. To umožňuje dosáhnout stálého zlepšování obchodních výsledků a redukce uhlíkové stopy.

V roce 2021 se online přenosu Celosphere, který uváděli Julie Sweet, generální ředitelka společnosti Accenture, Bob Moritz, generální ředitel společnosti PWC, Mark Foster, předseda IBM Consulting ve společnosti IBM, Trevor Noah a Megan Rapinoe, zúčastnilo více než 10.000 lidí.

K účasti na Celosphere 2022 v německém Mnichově se můžete přihlásit zde .

O společnosti Celonis

Společnost Celonis odhaluje a odstraňuje neefektivní procesy, které podniky nevidí, a umožňuje jim dosahovat výkonnosti, o které si nikdy nemyslely, že je možná. Systém Execution Management System společnosti Celonis, založený na špičkovém jádru procesní těžby, poskytuje sadu aplikací pro vedoucí pracovníky podniků a uživatele, které umožňují eliminovat miliardové ztráty podniků z neefektivity, poskytovat lepší služby zákazníkům a snižovat emise oxidu uhličitého. Společnost Celonis má za sebou tisíce implementací u globálních zákazníků a sídlí v německém Mnichově a v New Yorku, přičemž má více než 20 poboček po celém světě.

© 2022 Celonis SE. Veškerá práva vyhrazena. Celonis, Execution Management System, EMS a logo Celonis „droplet" jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Celonis SE v Německu a dalších jurisdikcích. Všechny ostatní názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

