Targi Celosphere 2022, 9-10 listopada, Monachium: Celonis prezentuje nowe perspektywy rozwoju biznesu

NOWY JORK i MONACHIUM, 14 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Celonis , międzynarodowy lider w dziedzinie zarządzania procesami wykonawczymi, poinformował dzisiaj, że czołowi światowi eksperci w obszarze eksploracji procesów i zarządzania procesami wykonawczymi spotkają się na konferencji Celosphere 2022 w Monachium w dniach 9-10 listopada.

Dwudniowe seminarium Celosphere zostało przygotowane specjalnie po to, aby zagwarantować unikalne wsparcie i zmobilizować najlepszych specjalistów ds. procesów na świecie do korzystania z najbardziej zaawansowanych technologii realizacji procesów i biznesu.

Uczestnicy zdobędą wiedzę, przeszkolenie oraz certyfikaty niezbędne do tego, aby zmienić sposób funkcjonowania świata, wykorzystując eksplorację procesów. Będą oni również mogli jako pierwsi szkolić, autoryzować i wdrażać produkty Celonis z zakresu eksploracji procesów i zarządzania realizacją, których premiera odbędzie się podczas tego wyjątkowego spotkania, zdobywając jednocześnie specjalne uprawnienia przyznawane tylko podczas Celosphere 2022.

„W historii przedsiębiorstw jeszcze nigdy nie było tak ważnego momentu, aby skupić się wokół mechanizmów, które sterują światem – powiedział Alex Rinke, współzałożyciel i dyrektor generalny Celonis. – Dzięki modernizacji sposobu, w jaki wszyscy znajdujemy, naprawiamy i optymalizujemy nasze procedury, możemy przeciwdziałać inflacji, zaburzeniom w łańcuchach dostaw, marnotrawstwu żywności i niszczeniu naszej planety przez węgiel - dosłownie poprzez wykorzystanie pojedynczego procesu".

Przegląd programu Celosphere

Członek zarządu Lufthansa Group ds. floty i technologii - dr Detlef Kayser: głównym punktem wydarzenia będzie wykład i rozmowa integracyjna z członkiem zarządu Grupy Lufthansa, dr Detlefem Kayserem, który jest odpowiedzialny za procesy i standardy operacyjne, komercyjne i techniczne zarządzanie flotą, jak również za kwestie informatyczne i zaopatrzeniowe w ramach Grupy. Dr Kayser podzieli się swoimi spostrzeżeniami i wskazówkami na temat tego, jak zaawansowana technologia systemów i realizacji biznesu jest strategicznym filarem w działalności operacyjnej Lufthansy, dysponującej 16 miliardami euro (2021), będącej czołowym przewoźnikiem lotniczym w Niemczech i Europie.

Wiceprezes ds. badań, automatyzacji i nowych technologii w firmie Mars - Adeel Fudda: Adeel Fudda jest liderem i innowatorem w dziedzinie transformacji cyfrowej, który konsekwentnie dąży do tworzenia wartości poprzez międzynarodową automatyzację procesów, zarządzanie, organizację dostawców i nowe technologie. Jego doświadczenie obejmuje automatyzację technologii robotycznych (RPA), sztuczną inteligencję i kognitywne systemy wirtualne z funkcjami NLP i uczenia maszynowego, narzędzia OCR oraz systemy rzeczywistości rozszerzonej (AR)/rzeczywistości wirtualnej (VR). Podczas swojego wystąpienia pan Fudda zaprezentuje, w jaki sposób firma Mars uczyniła eksplorację procesów częścią swojej działalności – wspierając przy tym całe przedsiębiorstwo korzystające z mocy eksploracji procesów w celu poprawy realizacji zadań gospodarczych.

Dyrektor operacyjny Allianz Partners - Lars Rogge: na konferencji pojawi się również pan Rogge, który poprowadzi sesję dyskusyjną na temat potęgi technologii zarządzania procesami i realizacją w Allianz Partners. Allianz Partners jest światowym liderem w dziedzinie ubezpieczeń B2B2C i assistance w ramach Grupy Allianz oferującym globalne rozwiązania obejmujące międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne i życiowe, ubezpieczenia podróżne, usługi mobilności międzynarodowej i assistance. Lars Rogge jest odpowiedzialny za cyfrową transformację obszaru Operacji w Allianz Partners, spółce, która obsłużyła około 65 mln spraw assistance, 63 mln rozmów telefonicznych i zorganizowała 8 500 repatriacji medycznych w 2021 roku. Spółka prowadzi działalność handlową w 75 krajach i obsługuje swoich klientów w 70 językach.

Dyrektor ds. cyfrowych ERGO - Mark Klein: pan Klein poprowadzi nieformalną pogadankę, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat wartości eksploracji procesów i realizacji cyfrowej dla ERGO - jednej z głównych grup ubezpieczeniowych w Niemczech i Europie. Pan Klein jest znany jako lider myśli branżowej w zakresie inspirowania ludzi i kultur na rzecz cyfryzacji procesów w celu stworzenia odpornych i trwałych organizacji. W 2021 roku grupa ERGO odnotowała łączną składkę w wysokości 19 miliardów euro. Koncern jest reprezentowany w około 30 krajach na całym świecie, oferując kompleksową ofertę ubezpieczeń, emerytur, inwestycji i usług.

Kierownik Centrum Doskonałości (CoE) ds. eksploatacji procesów w Bayer AG - Timo Peters: pan Peters, jako pełniący obowiązki mistrza CeloCoE w regionie EMEA, podzieli się swoimi 10 najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi CoE. Przed objęciem stanowiska w Bayer i ukierunkowaniem na przyspieszenie rozwoju Bayer CoE, Timo rozwinął Nokia CoE. Dzięki swojemu doświadczeniu operacyjnemu przedstawi dziesięć najważniejszych środków oddziaływania, takich jak znaczenie sponsorów wykonawczych, jak również opowie o praktycznych doświadczeniach, najlepszych praktykach, które miał okazję poznać rozmawiając z szeregiem innych Spółek oraz podzieli się niezwykle konkretnymi wskazówkami operacyjnymi. Sesja podkreśla znaczenie CoE jako centralnego czynnika przyspieszającego transformację i dostarczy słuchaczom materiału do przemyśleń na temat ich własnych wdrożeń.

Założycielka Fundacji Gapminder - Anna Rosling Rönnlund: uczestnicy mają okazję spotkać się osobiście z kobietą znaną z tego, że rzuciła grupie liderów z Davos wyzwanie dotyczące ich sposobu postrzegania świata, a następnie zaprezentowała im zaskakujące dane, które pozwoliły na zweryfikowanie błędnych przeświadczeń. Anna, założycielka Gapminder Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się kształtowaniem światopoglądu opartego na faktach, jest współautorką bestsellerowej książki „Factfulness", w której rozbiera na czynniki pierwsze największe błędne przekonania kształtujące nasz światopogląd i pokazuje rzeczywistość w sposób zrozumiały dla każdego.

Liderzy branżowi Bellwether: ponadto w ciągu dwóch dni będzie można wysłuchać na scenie głównej wykładów czołowych liderów branży, takich jak ALDI SÜD, Grupa BMW, Grupa BSH Home Appliances, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Grupa Ingka (detalista IKEA), Grupa MANN+HUMMEL, Merck & Co., Grupa MOL, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso oraz wielu innych.

Goście specjalni: Wil van der Aalst, znany profesor i ojciec chrzestny eksploracji procesów, oraz Marc Kerremans, wiceprezes firmy Gartner i analityk specjalizujący się w eksploracji procesów, poprowadzą dyskusję na temat przyszłości optymalizacji mechanizmów i realizacji biznesu. R „Ray" Wang, dyrektor generalny Constellation Group poprowadzi sesję poświęconą największym współczesnym wyzwaniom związanym z niedoborami, inflacją i recesją oraz temu, w jaki sposób eksploracja procesów może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Harpreet Makan, dyrektor ds. praktyk w Everest Group, poprowadzi dyskusję na temat innowacji w dziedzinie eksploatacji procesów, skupiając się na raporcie Process Mining PEAK Matrix®, a także jej prognozach dla branży. Reetika Fleming z HFS Research skoncentruje się na najlepszych praktykach wdrożeniowych i historiach sukcesów klientów, natomiast Maureen Fleming z IDC weźmie udział w panelu dotyczącym kobiet w obszarze eksploracji procesów.

Nowe oblicze eksploracji procesów: historia Celonis zaczęła się stosunkowo niedawno, bo dziesięć lat temu, kiedy to trzej współzałożyciele jako pierwsi skomercjalizowali rozwiązanie służące do wyszukiwania i rozwiązywania problemów procesowych ukrytych w systemach ERP, SCM i CRM. Podczas Celosphere 2022 Celonis zaprezentuje pierwszy z serii swoich produktów nowej generacji do eksploracji procesów i realizacji biznesu. Wprowadzenie tych nowych rozwiązań zapewni zupełnie nowy wymiar danych biznesowych, analityki i działań dla wszystkich produktów Celonis. Goście Celosphere przejdą szkolenie praktyczne i uzyskają certyfikaty, dzięki którym będą mogli natychmiast wdrożyć nowe produkty w swoich organizacjach.

Wyjątkowe uprawnienia Celonis: goście Celosphere będą mogli zdobyć nowe certyfikaty „Celonis Champion" i „Celonis Builder". Po opanowaniu najnowszych możliwości Celonis w Celosphere i zweryfikowaniu swojej wiedzy w Akademii Celonis uczestnicy zakończą szkolenie jako jedni z nielicznych z tym zaszczytnym odznaczeniem.

Ekosystem realizacji biznesowej: Celosphere będzie współgospodarzem i sponsorem wiodących światowych GSI, w tym Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow i wielu innych.

Optymalizacja przychodów, zysków i ekologicznych wyników dzięki procesom

Celosphere jest corocznym miejscem spotkań najlepszych światowych ekspertów w dziedzinie eksploracji procesów i zarządzania realizacją. Wspólnym celem Celosphere jest zjednoczenie najważniejszych firm na świecie w celu znalezienia, naprawienia i zmodernizowania ich kluczowych procesów. W ten sposób powstaje koło zamachowe wartości przychodów, zysków i ekologicznych wyników.

W 2021 roku ponad 10 tys. osób wzięło udział w transmisji online Celosphere, którą poprowadzili Julie Sweet, prezes Accenture; Bob Moritz, prezes PWC; Mark Foster, prezes IBM Consulting w IBM; Trevor Noah i Megan Rapinoe.

Rejestracja na Celosphere 2022 w Monachium, Niemcy.

Celonis

Celonis wydobywa i naprawia niedobory efektywności, których przedsiębiorstwa nie widzą, umożliwiając im osiąganie wyników na poziomie, który dotychczas nie był możliwy. Celonis Execution Management System, wspomagany przez wiodący na rynku rdzeń do eksploracji procesów, umożliwia kierownictwu biznesowemu i użytkownikom pełny zestaw możliwości platformowych w celu wyeliminowania miliardowych strat w wydajności przedsiębiorstwa, zapewnienia lepszej obsługi klienta i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Celonis może pochwalić się tysiącami wdrożeń u międzynarodowych klientów. Siedziba organizacji znajduje się w Monachium w Niemczech, a także w Nowym Jorku w USA; dodatkowo spółka ma 20 oddziałów na świecie.

© 2022 Celonis SE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Celonis, Execution Management System, EMS i logo „kropli" Celonis stanowią znaki towarowe Celonis SE w Niemczech i w innych jurysdykcjach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i firm stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe ich właścicieli.

KONTAKT:

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883235/Celonis_logo.jpg

SOURCE Celonis