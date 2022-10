Spoločnosť Celonis predstaví nové perspektívy realizácie podnikov na konferencii Celosphere 2022, ktorá sa uskutoční 9. - 10. novembra v Mníchove v Nemecku

NEW YORK a MNÍCHOV, 17. október 2022 /PRNewswire/ -- Celonis , svetový líder v oblasti riadenia výkonu, dnes oznámil, že najlepší svetoví odborníci na získavanie procesov a riadenie výkonu sa zídu na Konferencia Celosphere 2022 v Mníchove, Nemecko, 9.-10. novembra .

Dvojdňová konferencia Celosphere je koncipovaná od základov tak, aby vytvárala jedinečné kurátorské zážitky a mobilizovala najlepších procesných profesionálov na svete s najmodernejšími technológiami na realizáciu procesov a podnikov.

Účastníci získajú poznatky, školenia a certifikáty potrebné na to, aby mohli využívať získavanie procesov a pomáhať meniť fungovanie sveta. Budú tiež prvými, ktorí budú školiť, certifikovať a nasadzovať novú generáciu produktov spoločnosti Celonis na získavanie a riadenie procesov, ktoré budú predstavené na tomto jedinečnom stretnutí, a získajú exkluzívne akreditácie dostupné len na konferencii Celosphere 2022.

„V histórii podnikov ešte nenastal tak významný okamih, aby sme sa zjednotili okolo procesov, ktoré riadia svet," povedal Alex Rinke, spoluvýkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Celonis. „Modernizáciou spôsobu, akým všetci nachádzame, opravujeme a optimalizujeme naše procesy, môžeme bojovať proti prílivu inflácie, dodávateľskému reťazcu, plytvaniu potravinami a poškodzovaniu našej planéty uhlíkom doslova jeden proces za druhým."

Nahliadnite do zážitkov v Celosphere

Dr. Detlef Kayser, člen predstavenstva skupiny, flotily a technológií spoločnosti Lufthansa: Hlavným bodom programu bude prednáška a rozhovor pri ohni s členom výkonnej rady skupiny Lufthansa Dr. Detlefom Kayserom, ktorý je zodpovedný za prevádzkové procesy a normy, obchodné a technické riadenie flotily, ako aj za oblasť informačných technológií a obstarávania skupiny Lufthansa. Dr. Kayser sa podelí o svoje postrehy a rady týkajúce sa miery vyspelosti technológie procesov a realizácie podnikov, ktoré sú strategickým pilierom v podnikaní spoločnosti Lufthansa, ktorá je vlajkovou loďou leteckej dopravy v Nemecku a Európe, a to v hodnote 16 miliárd eur (2021).

Adeel Fudda, viceprezident spoločnosti Mars pre inteligenciu, automatizáciu a nové technológie: Adeel Fudda je lídrom v oblasti digitálnej transformácie a inovátorom, ktorý neustále podporuje vytváranie hodnôt prostredníctvom automatizácie globálnych procesov, riadenia, správy dodávateľov a nových technológií. Jeho odborné znalosti zahŕňajú automatizáciu robotických procesov (RPA), umelú inteligenciu a kognitívnych virtuálnych agentov so schopnosťami neurolingvistického (NLP) a strojového učenia, nástroje OCR a systémy rozšírenej reality (AR)/virtuálnej reality (VR). Počas svojej prednášky sa pán Fudda podelí o to, ako spoločnosť Mars urobila zo získavania procesov súčasť bežnej činnosti v organizácii. Podporí tak celý podnik Mars, ktorý využíva silu získavania procesov na zlepšenie vykonávania obchodných činností.

Lars Rogge, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Allianz Partners: Pán Rogge tiež vystúpi na pódiu a povedie diskusiu o sile technológie riadenia procesov a realizácie v spoločnosti Allianz Partners. Allianz Partners je svetovým lídrom v oblasti B2B2C poistenia a asistenčných služieb v rámci skupiny Allianz a ponúka globálne riešenia, ktoré zahŕňajú medzinárodné zdravotné a životné poistenie, cestovné poistenie, medzinárodnú mobilitu a asistenčné služby. Pán Rogge je zodpovedný za digitálnu transformáciu oblasti Operácie v Allianz Partners, ktorá v roku 2021 vybavila približne 65 miliónov asistenčných prípadov, 63 miliónov hovorov a zorganizovala 8 500 lekárskych repatriácií - s obchodnou činnosťou v 75 krajinách, ktoré slúžia našim zákazníkom v 70 jazykoch.

Mark Klein, digitálny riaditeľ spoločnosti ERGO: Pán Klein sa v rámci diskusie pri ohni podelí o svoje postrehy týkajúce sa hodnoty získavania procesov a digitálnej realizácie pre ERGO - jednu z najväčších poisťovacích skupín v Nemecku a Európe. Pán Klein je známy svojím vedúcim postavením v odvetví v oblasti inšpirovania ľudí a kultúr k digitalizácii procesov s cieľom vytvoriť odolné a trvalé organizácie. V roku 2021 získala ERGO poistné v celkovej výške 19 miliárd eur. Skupina je zastúpená v približne 30 krajinách sveta a ponúka komplexný sortiment poistenia, dôchodkov, investícií a služieb.

Timo Peters, vedúci koordinátor CoE spoločnosti Bayer AG pre získavanie procesov: Pán Peters sa ako súčasný zástupca CeloCoE Champion EMEA podelí o svojich 10 najlepších tipov v oblasti CoE. Predtým, ako začal pracovať v spoločnosti Bayer a zameral sa na zrýchlenie CoE spoločnosti Bayer, Timo vybudoval CoE spoločnosti Nokia. So svojou prevádzkovou skúsenosťou predstaví desať hlavných faktorov, ako napríklad dôležitosť výkonných sponzorov, a bude hovoriť aj o praktických skúsenostiach, osvedčených postupoch, s ktorými sa stretol v mnohých iných spoločnostiach, a podelí sa o veľmi konkrétne prevádzkové tipy. Toto zasadnutie zdôrazňuje význam CoE ako ústredného akcelerátora transformácie a poskytne poslucháčom podnety na zamyslenie pre ich vlastné nasadenie.

Rosling Rönnlund, zakladateľka nadácie Gapminder: Účastníci sa môžu stretnúť tvárou v tvár so ženou, ktorá je známa tým, že vyzvala skupinu vedúcich predstaviteľov mesta Davos na diskusiu o ich vnímaní sveta a potom im ukázala údaje, ktoré im otvorili oči a dokázali ich mylné predstavy. Anna, zakladateľka nadácie Gapminder, mimovládnej organizácie zameranej na vnímanie sveta na základe faktov, je spoluautorkou knižného bestselleru „Factfulness" (Moc faktov), v ktorom rozoberá mimoriadne mylné predstavy formujúce náš pohľad na svet a ukazuje, ako svet skutočne vyzerá, a to spôsobom, ktorý pochopí každý.

Vedúci predstavitelia v odvetví: Súčasťou dvojdňového podujatia budú aj hlavné pódiá a zaujímavé prednášky špičkových priemyselných lídrov, ako sú ALDI SÜD, BMW Group, BSH Home Appliances Group, Dell Technologies, DHL Supply Chain, EQUANS, Ingka Group (An IKEA Retailer), MANN+HUMMEL Group, Merck & Co, MOL Group, ŠKODA AUTO a.s., Stora Enso a mnoho ďalších.

Špeciálne vystúpenia: Wil van der Aalst, uznávaný profesor a krstný otec získavania procesov, a Marc Kerremans, viceprezident spoločnosti Gartner a analytik špecializujúci sa na získavanie procesov, povedú diskusiu o budúcnosti optimalizácie procesov a realizácie podnikov. R „Ray" Wang, generálny riaditeľ spoločnosti Constellation Group, povedie pútavé zasadnutie o najväčších súčasných výzvach týkajúcich sa nedostatku, inflácie a recesie a o tom, ako môže procesné ťaženie pomôcť riešiť tieto výzvy. Harpreet Makan, riaditeľka oddelenia pre prax spoločnosti Everest Group, povedie prednášku o inováciách v získavaní procesov so zameraním na správu Process Mining PEAK Matrix® a jej prognózu pre toto odvetvie. Reetika Fleming zo spoločnosti HFS Research sa zameria na osvedčené postupy implementácie a úspešné príbehy zákazníkov, zatiaľ čo Maureen Fleming zo spoločnosti IDC sa zúčastní panelovej diskusie o ženách v oblasti získavania procesov.

Znovuobjavenie získavania procesov: Cesta spoločnosti Celonis sa začala pred desiatimi rokmi, keď traja spoluzakladatelia ako prví komercializovali riešenie na vyhľadávanie a odstraňovanie problémov s procesmi skrytými v systémoch ERP, SCM a CRM. Spoločnosť Celonis na veľtrhu Celosphere 2022 predstaví prvý zo série produktov novej generácie na získavanie procesov a realizáciu podnikových činností. Tieto nové produkty prinesú nový rozmer obchodných údajov, inteligencie a akcií pre všetky produkty spoločnosti Celonis. Účastníci konferencie Celosphere absolvujú školenie a certifikáciu z prvej ruky, aby mohli nové produkty okamžite nasadiť vo svojich podnikoch.

Exkluzívny certifikát spoločnosti Celonis: Účastníci konferencie Celosphere budú mať možnosť získať nové akreditácie „Celonis Champion" a „Celonis Builder". Po oboznámení sa s najnovšími možnosťami Celonis počas konferencie Celosphere a overení svojich odborných znalostí prostredníctvom Celonis Academy budú účastníci odchádzať ako jedni z mála s týmto čestným certifikátom.

Ekosystém realizácie podnikania: Spoluorganizátormi a sponzormi konferencie Celosphere budú popredné svetové GSI vrátane spoločností Accenture, IBM Consulting, McKinsey, ServiceNow a mnohých ďalších.

Optimalizácia hornej, dolnej a zelenej línie pomocou procesov

Na konferencii Celosphere sa každoročne stretávajú najlepší svetoví odborníci v oblasti získavania a riadenia procesov. Jediným spoločným cieľom konferencie Celosphere je spojiť najlepšie svetové spoločnosti s cieľom nájsť, opraviť a modernizovať ich kľúčové procesy. To vytvára nezastaviteľný zotrvačník hodnôt hornej, dolnej a zelenej línie.

V roku 2021 sa na online vysielaní konferencie Celosphere, ktorej hlavnými hosťami boli Julie Sweet, generálna riaditeľka spoločnosti Accenture, Bob Moritz, generálny riaditeľ spoločnosti PWC, Mark Foster, predseda IBM Consulting v IBM, Trevor Noah a Megan Rapinoe, zúčastnilo viac ako 10 000 ľudí.

