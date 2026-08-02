Společnost HIZENERGY se dostala mezi světovou špičku díky zařazení na seznam Tier 1 agentury BloombergNEF
News provided byHIZENERGY
Aug 02, 2026, 14:41 ET
CHE-FEJ, Čína, 2. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 31. července 2026 zveřejnila agentura BloombergNEF (BNEF), přední světový výzkumný institut v oblasti energetiky, svůj seznam výrobců systémů pro skladování energie Tier 1 za 3. čtvrtletí roku 2026. Společnost HIZENERGY, založená v Číně teprve před čtyřmi lety, si zajistila místo na tomto prestižním seznamu, čímž se zařadila mezi světovou špičku dodavatelů systémů pro skladování energie a stala se vynikajícím specializovaným podnikem v oblasti komerčního a průmyslového skladování energie. Toto významné ocenění podtrhuje technologickou sílu společnosti na světové úrovni a její spolehlivou globální dodavatelskou kapacitu pro mezinárodní trhy.
Seznam Tier 1 za třetí čtvrtletí roku 2026 zahrnuje 68 výrobců, z nichž většina jsou zavedení oboroví giganti s více než desetiletou historií působení. Společnost HIZENERGY, založená v červnu 2022, vyniká jako mladá firma, která splnila kritéria hodnocení Tier 1 již při svém prvním podání žádosti a prolomila tak dlouholetý konsenzus v oboru, podle kterého nové startupy potřebují 5 až 8 let, aby splnily kritéria Tier 1.
Nezávislý výzkum a vývoj představuje klíčovou konkurenční výhodu společnosti HIZENERGY. Více než polovinu jejích zaměstnanců tvoří výzkumní inženýři, kteří jsou držiteli více než 120 patentů souvisejících s technologií akumulace energie. V roce 2026 společnost celosvětově uvedla na trh svůj vlastní vysokovýkonný kapalně chlazený PCS (systém přeměny energie) o výkonu 300 kW/460 kW, čímž zaplnila zásadní technickou mezeru v oboru. Tento inovativní hardware řeší přetrvávající slabá místa konvenčních systémů pro ukládání energie v komerčním a průmyslovém sektoru, včetně nadměrných rozměrů, vysokých ztrát při paralelním provozu a neúnosných nákladů na rozšíření kapacity, čímž vytváří bezkonkurenční diferencovanou technickou bariéru.
Značné zkušenosti s komerčními projekty tvoří základ kvalifikace společnosti HIZENERGY na úrovni Tier 1. Do poloviny roku 2026 překročila kumulativní instalovaná kapacita úložišť energie společnosti 1,8 GWh, přičemž po celé zemi bylo nasazeno více než 6 000 skříní pro ukládání energie. Kapacita paralelního globálního nasazení dále splňuje globální hodnotící standardy BNEF: HIZENERGY vybudovala lokalizované týmy po celé Evropě a jihovýchodní Asii a úspěšně uvedla do provozu projekty v Belgii, Německu a dalších zahraničních teritoriích.
Získání statusu BNEF Tier 1 představuje pro HIZENERGY spíše nový start než cílovou čáru. V budoucnu bude společnost tuto akreditaci světové úrovně využívat k prohloubení svého klíčového výzkumu a vývoje, k dalšímu zdokonalování vysokovýkonných systémů pro ukládání energie s kapalinovým chlazením a k vývoji inteligentního softwaru pro správu energie. Rozšíří své lokální servisní sítě po celé Evropě a jihovýchodní Asii, diverzifikuje scénáře využití systémů pro ukládání energie a plně se zaměří na globální trh s úložišti energie pro komerční a průmyslové odvětví. Společnost HIZENERGY, která se zaměřuje na prémiová a finančně spolehlivá řešení pro skladování energie, si klade za cíl dodávat stabilní a nákladově efektivní čistou energii průmyslovým a komerčním podnikům na celém světě. Další informace najdete na stránkách https://en.hizenergy-ess.com/
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3008570/Tier1_Q3.jpg
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