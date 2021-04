Spółka Hologram Sciences działająca w branży technologii medycznych uruchamia ofertę spersonalizowanych innowacji zdrowotnych i żywieniowych dzięki wsparciu w wysokości 100 mln dolarów

Dzięki finansowaniu i wsparciu Royal DSM, Hologram dąży do zmiany oblicza rynku żywieniowego poprzez oferowanie zorientowanych na klienta, spersonalizowanych rozwiązań.

BOSTON i NOWY JORK, 6 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Royal DSM – globalna spółka wykorzystująca zdobycze nauki do prowadzenia działalności w branży żywieniowej, zdrowotnej i zrównoważonego życia, poinformowała o utworzeniu Hologram Sciences - zorientowanej na klienta firmy, która będzie tworzyć marki ukierunkowane na leczenie różnych schorzeń. Łącząc diagnostykę zdrowotną, cyfrowy coaching i spersonalizowaną dietetykę, marki spod szyldu Hologram Sciences będą oferować klientom bardziej holistyczne rozwiązania zdrowotne. Jako organizacja z misją, spółka pozyskuje najlepszych pracowników z Doliny Krzemowej, którzy wcześniej pracowali dla marek Uber, Fitbit i Facebook.

Hologram Sciences otrzyma od Royal DSM środki inwestycyjne w wysokości 100 mln USD. Dla Royal DSM spersonalizowane żywienie to kluczowy obszar strategii żywieniowej, pozwalający firmie łączyć różnego rodzaju możliwości i zasoby w celu obsłużenia całego łańcucha wartości w tym zakresie, aż po klienta. Hologram Sciences będzie oferować najnowocześniejsze, zorientowane na klienta, spersonalizowane rozwiązania żywieniowe o potwierdzonej skuteczności w zakresie odpowiadania na różne potrzeby zdrowotne klientów. Po pomyślnej walidacji rozwiązań na rynku, zostaną one udostępnione klientom DSM. Spółka Hologram będzie także współpracować nad inkubacją produktów z klientami i partnerami DSM w oparciu o bieżące uwagi klientów i stosując tzw. podejście zwinne (agile).

Na czele Hologram Sciences stanie Ian Brady, jeden z założycieli SoFi – amerykańskiej firmy z branży usług finansowych. Brady zrezygnował z kariery w branży finansowej na rzecz sektora technologii zdrowotnych po tym jak u jego żony po raz trzeci rozpoznano cukrzycę ciążową. Gdy nie udało mu się znaleźć spersonalizowanej oferty żywieniowej dla swojej żony i innych pacjentów, postanowił stworzyć własną.

„Bardzo się cieszę z możliwości zwiększania dostępności spersonalizowanego żywienia, dzięki czemu nikt inny nie będzie musiał przechodzić przez to samo, co moja rodzina – stwierdził Brady. - Dysponujemy bardzo dynamicznym zespołem posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii, marketingu marki oraz innowacjami żywieniowymi i zasobami naukowymi DSM. Możemy ujawnić, że naszym pierwszym rozwiązaniem będzie koncepcja szybkiej odporności, stanowiąca odpowiedź na obecne obawy związane z trwającą pandemią COVID-19".

Oprócz suplementów diety i diagnostyki żywieniowej, autorska platforma cyfrowa spółki będzie oferować klientom spersonalizowane usługi obejmujące dostęp do dyplomowanych dietetyków, pozwalając im lepiej zrozumieć, jak ich styl życia, sposób żywienia i inne czynniki wpływają na ogólny stan zdrowia i co mogą zrobić, aby żyć zdrowiej.

„Cieszymy się z finansowania potężnej, bazującej na danych platformy, która wykorzystuje zdolności i zasoby produktowe DSM – powiedział Dimitri de Vreeze, dyrektor generalny DSM. - Z pomocą kluczowych specjalistów, w tym m.in. technologów żywienia, dietetyków, naukowców i doradców, Hologram Sciences zapewni konsumentom i klientom DSM spersonalizowane żywienie na nowym poziomie".

Nacisk na zdrowie i żywienie ma duże znaczenie dla Hologram Sciences, gdzie liderzy stworzyli system wartości bazujący na uczciwości, odpowiedzialności i inkluzywności.

„Dążymy do wprowadzenia stosownych zmian na rynku zdrowotnym poprzez zatrudnianie pracowników z pasją – powiedział Jess Graham, dyrektor ds. marketingu w Hologram Sciences, który wcześniej pełnił rolę globalnego dyrektora ds. marketingu produktów konsumenckich w Instagram. - Chcemy stworzyć świat, w którym produkty Hologram Sciences są najlepsze pod względem wspierania zdrowego stylu życia".

Hologram Sciences dynamicznie rozszerza swój zespół o kolejne osoby, które są żywo zainteresowane wykorzystywaniem pionierskich odkryć naukowych i technologicznych do zmiany przyszłego podejścia do żywienia. Do Grahama i Brady'ego dołączy doświadczony zespół złożony z przedsiębiorców i kierowników, w skład którego wejdą:

Dr Nate Matusheski , dyrektor ds. naukowych

, dyrektor ds. naukowych Thomas McMennemin, dyrektor ds. produktów

Laura Artigas , dyrektor ds. handlowych

Hologram Sciences, Inc.

Hologram Sciences to nowo utworzony, dynamicznie rozwijający się i zorientowany na klienta start-up, który otrzymał od Royal DSM środki inwestycyjne w wys. 100 mln USD. Szybko opracowujemy i wprowadzamy na rynek nowe marki pozwalające żyć zdrowiej i czuć się lepiej. Zmieniamy przyszłość żywienia, łącząc sprawdzone rozwiązania naukowe, nowatorskie technologie i strategie budowania nawyków w ramach tworzenia prawdziwie spersonalizowanych rozwiązań, które skutkują trwałymi relacjami z klientami. Chcemy pomagać ludziom pokonywać przeszkody i czuć się lepiej każdego dnia. Nasza działalność opiera się na transparentności i potwierdzonych wynikach klinicznych. Zależy nam na tym, aby nasze produkty i organizacja charakteryzowały się pełną inkluzywnością i sprawiedliwością. Więcej informacji na stronie: www.hologramsciences.com

