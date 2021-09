Spółka Zymo Research przekazuje dalej dobro, którego doświadczyła poprzez zobowiązanie do łagodzenia skutków pandemii COVID-19 w Indiach

Odczynnik DNA/RNA Shield – DirectDetect podobny do uznanego produktu Zymo Research, DNA/RNA Shield™, zapewnia stabilność RNA wirusa na potrzeby bezpiecznego pobierania i transportowania próbek w temperaturze otoczenia bez konieczności izolacji kwasu nukleinowego..Eliminacja etapu izolacji kwasu nukleinowego skraca czas oczekiwania na wyniki testów PCR. W porównaniu z innymi odczynnikami, DNA/RNA Shield - DirectDetect nie spowalnia procedury RT-PCR. Zestaw do testowania DNA/RNA Shield - DirectDetect zawiera odczynnik DNA/RNA Shield - DirectDetect i przyrządy do pobierania wymazu.