Zymo Research на передовой борьбы с пандемией COVID-19 в Индии
Sep 28, 2021, 16:07 ET
Компания Zymo Research делает все возможное для того, чтобы остановить пандемию COVID-19 в Индии
Реагент DNA/RNA Shield — DirectDetect™ исключает необходимость выделения нуклеиновой кислоты в процессе тестирования на COVID-19, упрощая процедуру выявления зараженных в странах с высоким уровнем заболеваемости
ИРВАЙН (шт. Калифорния, США), 28 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Zymo Research передала компании Mapmygenome™ (Хайдарабад, Индия) миллион наборов с новым реагентом DNA/RNA Shield — DirectDetect™ для тестирования на COVID-19. Mapmygenome специализируется в молекулярной диагностике. Компания проводит индивидуальное тестирование ДНК, тестирование на COVID-19 и предоставляет консультации в сфере генетики, а также подбирает медицинские решения на основе генетических тестов. На протяжении всего периода пандемии компания проводила тестирование на COVID-19 в своей современной молекулярной лаборатории, сертифицированной согласно стандартам cGLP, а также в местной лаборатории в международном аэропорту Раджива Ганди в Хайдарабаде, где прибывающих пассажиров проверяют на наличие вируса SARS-CoV-2.
DNA/RNA Shield — DirectDetect, реагент, аналогичный разработанному компанией Zymo Research DNA/RNA Shield™, защищает вирусную РНК от деградации и обеспечивает безопасный сбор и транспортировку образцов при температуре окружающей среды без необходимости экстракции нуклеиновых кислот. Отсутствие необходимости выделять нуклеиновую кислоту сокращает срок получения результатов ПЦР-тестирования. По сравнению с другими реагентами, DNA RNA Shield — DirectDetect не ингибирует последующую ОТ-ПЦР. Набор для тестирования DNA/RNA Shield — DirectDetect включает в себя реагент DNA/RNA Shield — DirectDetect с приборами для сбора мазков.
«С помощью наборов DNA/RNA Shield — DirectDetect страны, в которых растет заболеваемость COVID-19, могут проводить тестирование на COVID-19 без выделения нуклеиновой кислоты, не тратя на это дополнительные ресурсы. Это наш способ оказания гуманитарной поддержки нуждающимся, — заявил д-р Марк Ван Эден (Marc Van Eden), вице-президент по развитию бизнеса компании Zymo Research. — Мы установили партнерские отношения с компанией Mapmygenome, учитывая ее опыт в проведении и анализе тестов ОТ-ПЦР».
«В Индии непросто получить материалы для тестирования и провести вакцинацию, при этом тестирование жизненно необходимо для диагностики вируса SARS-CoV-2, — сказала Ану Ачарья, основатель и глава компании Mapmygenome. — Большая часть поставщиков биотехнологий и систем тестирования занимаются поставками внутри своих стран, и мы очень ценим гуманитарную помощь в борьбе с COVID-19, которую компания Zymo Research оказывает в глобальном масштабе».
Для получения дополнительной информации о программе компании Zymo Research по гуманитарным поставкам наборов для тестирования DNA/RNA Shield — DirectDetect посетите официальный веб-сайт.
Информация о компании Zymo Research Corp.
Zymo Research — частная компания, обслуживающая научно-диагностическое сообщество с использованием самых современных средств молекулярной биологии с 1994 года. Концепция компании «Красота науки в простоте» (The Beauty of Science is to Make Things Simple) находит отражение в ее продукции, от эпигенетики до технологий очистки ДНК/РНК. Давний лидер в области эпигенетики Zymo Research открывает новые возможности за счет новейших средств сбора образцов, измерений микробиома, диагностических устройств и технологий секвенирования нового поколения (NGS), отличающихся высоким качеством и простотой применения. Следите за новостями компании Zymo Research в социальных сетях Facebook, LinkedIn, Twitter и Instagram.
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SOURCE Zymo Research Corp.
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