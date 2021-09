Spoločnosť Creality sa zúčastňuje tlačovej konferencie projektu Space Robotics Project

Spoločnosť Creality, profesionálny výrobca 3D tlačiarní, sa špecializuje na integráciu výskumu softvéru pre 3D tlač, návrhu 3D tlačiarní a distribúcie a ďalšieho predaja 3D tlačiarní ako celku.

Spoločnosť sa teraz rozrástla v uznávanú značku, ktorá má viac ako 1,6 milióna zákazníkov po celom svete a jej ročné dodávky presahujú počet 1,2 milióna kusov, pričom tento počet stále rastie. Ani s viac ako 1000 profesionálnymi pracovníkmi výskumu a vývoja a viac ako 100 hlavnými patentami chránenými právom duševného vlastníctva nie je spoločnosť Creality stále spokojná.

Spoločnosti Creality nestačí, že je obchodným gigantom, ale chce budovať svoj sen, ktorým je "vytvárať realitu a dosahovať sny!" - to je poslanie, ktoré má vždy na pamäti a ako evanjelista sa snaží ľuďom uľahčiť používanie technológie 3D tlače.

Zaujímavý projekt vesmírnej robotiky prejde cez 11.000 km a pokryje 150 miest v Brazílii

Celý projekt bude trvať 4 mesiace od augusta do decembra a 250 škôl v 150 mestách po celej krajine v rámci neho dostane 3D tlačiarne sponzorované spoločnosťou Creality. Všetkých 25 škôl potom navštívi aj tzv. TECNOMOB, čo je nákladné auto premenené na mobilné laboratórium. V rámci kurzu každá zúčastnená škola obdrží licenciu na využívanie vzdelávacej platformy, ktorú si študenti stiahnu do svojich mobilných telefónov, počítačov alebo tabletov. S týmto plne interaktívnym nástrojom sa žiaci naučia zostavovať vlastné roboty a na obrazovke zariadenia sa tiež dozvedia o misii NASA Artemis, ktorá pre výučbovú aplikáciu slúži ako pozadie.

Viac ako jeden projekt: Spoločnosť Creality víta ďalšiu spoluprácu v oblasti verejného blaha

Kvôli nedostatku strojov a vzdelania je 3D tlač vo väčšine krajín ešte stále vzdialenou budúcnosťou, hoci sa o nej často hovorí ako o kriticky dôležitej technológii, ktorá môže zmeniť celý svet. Dostať 3D tlač do každodenného života je presne to, o čo sa spoločnosť Creality usiluje pri vykonávaní svojich verejne prospešných činností. Za posledných sedem rokov sa spoločnosť Creality snaží popularizovať technológiu 3D tlače pre mladých ľudí po celom svete, pomáhať znevýhodneným študentom, ako to len ide, tlačí protézy pre deti s postihnutím končatín v Afrike a otvára dvere k tejto technológii mladým konštruktérom. Ako inovatívny podnik odovzdáva spoločnosť Creality technológiu 3D tlače svetu v duchu evanjelizácie, aby si každá domácnosť mohla užívať pohodlie, ktoré prináša dnešná veda a technológie.

Kvalitné 3D tlačiarne spoločnosti Creality si medzi užívateľmi získali dobrú povesť a značka je obľúbená u väčšiny fanúšikov 3D tlače. Zásada pomáhať ďalším ľuďom v núdzi však bude vždy platiť. Projekt vesmírnej robotiky v Brazílii je len začiatkom. V budúcnosti by spoločnosť Creality rada spolupracovala s akoukoľvek organizáciou z ktorejkoľvek krajiny, aby odovzdala ducha verejného blaha a popularizovala 3D technológiu s cieľom vytvoriť lepší svet.

Kontakt: Lee Larry, [email protected], +86-19840800992

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609000/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608999/Creality_Taking_Part_In_The_Space_Robotics_Project_Press_Conference_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY