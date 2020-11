Spoločnosť Discovery Life Sciences rozširuje svoje centrum excelentnosti PacBio a stáva sa jedným z najväčších komerčných laboratórií na svete, ktoré poskytuje sekvenčné služby s dlhým čítaním

Upevnenie úlohy spoločnosti Discovery ako lídra v sekvenčných službách s dlhým čítaním a poskytovaní rozsiahlych služieb dlhého a krátkeho čítania.

HUNTSVILLE, Alabama, 4. novembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (ďalej len Discovery), globálny líder v oblasti služieb zameraných na biologické vzorky, služieb v oblasti genómu, buniek a imunohistochémie (IHC), oznamuje rozšírenie svojho Centra excelentnosti HudsonAlpha Discovery™ PacBio zakúpením ďalších systémov Sequel® II. Nové systémy založené na technológii Single Molecule, technológii sekvenovania v reálnom čase (SMRT®), produkujú vysoko presné dlhé čítania, známe ako HiFi čítania (HiFi reads), a podporujú najnovšie aplikácie sekvenovania Hi-Fi PacBio.

Vďaka tejto investícii sa spoločnosť Discovery stáva jedným z najväčších komerčných poskytovateľov sekvenčných služieb budúcej generácie pre aplikácie pre výskum, vývoj a klinické skúšky s dlhým čítaním - s kapacitou a preukázanými skúsenosťami s rozsiahlymi projektmi vrátane výskumného programu NIH All of Us. HudsonAlpha Discovery je laboratórium sekvenovania a bioinformatiky spoločnosti Discovery Life Science, ktoré poskytuje sadu technológií pre sekvenčné čítanie s krátkym čítaním, špecifickým pre dané odvetvie - vrátane Pacific Biosciences, Illumina NovaSeq, 10x Genomic, Chromium a Oxford Nanopore platforiem, optického mapovania a algoritmov objavovania variantov.

Sekvencia s dlhým čítaním zlepšuje zostavenie de novo, zvyšuje detekciu variantov pre sekvenovanie celého genómu, komplexne mapuje zložité genómové oblasti, identifikuje transkriptové izoformy a objasňuje zložité prvky spôsobujúce ochorenie, ako sú opakované expanzie a štrukturálne varianty, ktoré technológiám krátkeho čítania chýbajú. Tieto výhody vedú k zvýšenému osvojeniu si technológií dlhého čítania, najmä v oblasti onkológie. Na uspokojenie rastúceho dopytu po škálovateľných a cenovo dostupných riešeniach teraz spoločnosť Discovery poskytuje rozšírené rozsiahle služby dlhého čítania genomového sekvenovania integrované s komplexnou platformou, ktorá obsahuje riešenia pre biologické vzorky, sekvencie krátkeho čítania, izoláciu nukleových kyselín, IHC a služby prietokovej cytometrie.

„HudsonAlpha Discovery má jedinečnú pozíciu na podporu rastúcej potreby rozsiahleho sekvenovania dlhého čítania pri výskume a vývoji rakoviny, liekov a diagnostiky," uviedol Dr. Shawn Levy, PhD, vedúci vedeckého oddelenia Discovery Life Sciences. „Naše odborné znalosti sú zamerané na vysoko výkonné sekvenovanie, optimalizáciu pracovných tokov a vývoj špičkových analytických postupov určených na podporu globálnych rozsiahlych programov s klinickými pokusmi."

„PacBio s potešením podporuje HudsonAlpha Discovery, popredného poskytovateľa služieb sekvenovania, pri rozširovaní ich kapacity HiFi sekvenovania, aby sa uspokojil rastúci dopyt po projektoch sekvenovania s dlhým čítaním," uviedol Chris Siepert, viceprezident pre predaj a podporu pre Ameriku a Európu v spoločnosti PacBio. „Tešíme sa na ďalšie rozširovanie našej spolupráce so spoločnosťou Discovery s cieľom podporiť celú škálu aplikácií sekvenovania HiFi a metód genetickej analýzy, aby sme pomohli pokročiť vo výskume v oblasti diagnostiky a liečby chorôb, medzi ktoré patrí aj rakovina."

O spoločnosti Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences je svetová jednotka v oblasti odberu, analýzy a distribúcie biologických vzoriek a popredný poskytovateľ služieb pre farmaceutický, biotechnologický a diagnostický sektor. Laboratórium HudsonAlpha Discovery je globálna divízia firmy Discovery pre sekvenovanie a bioinformatiku, ktorá využíva tie najmodernejšie technológie pre výskum genómu a pomáha podporovať klinický výskum a objavovať nové lieky. Tím spoločnosti Discovery uplatňuje inovatívny a poradenský prístup voči svojim zákazníkom a umožňuje im prekonávať prekážky a rýchlejšie dosahovať očakávané ciele. Sme Veda k vašim službám (Science at your ServiceTM)! Ďalšie informácie získate na webovej stránke dls.com.

