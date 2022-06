Spoločnosť Dreame Technology uvedie v júni na trh robotický vysávač a mop D10 Plus

D10 Plus je robotický vysávač a mop 2 v 1, ktorý predstavuje prelom vo výkone a účinnosti. Vďaka super satiu s tlakom 4000 Pa, rolovacej kefe proti zamotávaniu a navigácii LiDAR je oveľa výkonnejší ako iné robotické vysávače v rovnakej cenovej kategórii. Navyše ponúka až 45 dní čistenia bez ručnej manipulácie, čím zabezpečuje čistú domácnosť bez potreby neustáleho kontrolovania zariadenia.

„V spoločnosti Dreame Technology veríme, že technológie pomáhajú vytvárať zdravší život," povedal Terry Tian, vedúci oddelenia produktového dizajnu spoločnosti Dreame Technology. „Toto presvedčenie nás vedie k silnému zameraniu na výskum a vývoj, pretože sa snažíme neustále inovovať a zlepšovať zážitok z čistenia. Sme nadšení, že čoskoro predstavíme model D10 Plus a jeho najmodernejšie funkcie zákazníkom na celom svete a poskytneme im najmodernejšie čistenie."

Zariadenie D10 Plus bolo navrhnuté na zvýšenie úrovne čistenia. Jeho super satie umožňuje vďaka štyrom úrovniam sacieho výkonu zametať veľké nečistoty, jemné častice a chlpy domácich zvierat. Zapnutím „režimu Auto Boost" v aplikácii zariadenie automaticky zvýši sací výkon, keď narazí na koberec, a zníži sací výkon, keď sa vráti na tvrdé podlahy, aby sa znížila spotreba energie. Medzitým integrovaný mop pokračuje v čistení podlahy pomocou troch úrovní striekania vody, ktoré umožňujú zamerať sa na odolné škvrny, odtlačky nôh a škvrny od džúsu/kávy. Tkanina s veľmi hustými vláknami zaisťuje rovnomerné rozloženie vody a rýchlo schne.

Vďaka automatickému zberu prachu je vysávač D10 Plus ideálny pre rodiny, najmä pre rodiny s domácimi zvieratami. Inteligentný systém posilnený veľkým vreckom na prach s objemom 2,5 l umožňuje čistenie bez použitia rúk. Po každom čistení sa vysávač D10 Plus automaticky vráti do základne na zber prachu, aby vyprázdnil zásobník na prach, a je schopný takto samostatne čistiť až 45 dní.

Okrem toho sa D10 Plus môže pochváliť inovatívnym dizajnom s dvoma vzduchovými kanálmi, jedným na fúkanie a druhým na odsávanie. Tým sa zabezpečí, že všetok prach – aj ten v rohoch zásobníka na prach a v sacom otvore – sa účinne nasaje. Na rozdiel od štandardného spôsobu zberu prachu robotickým vysávačom, pri ktorom sa hromadí prach a je potrebné ho pravidelne čistiť, konštrukcia s dvoma vzduchovými kanálmi zaisťuje, že stroj zostáva čistý a vždy vyzerá ako nový. Jeho valcová kefa proti zamotávaniu navyše ľahko odstraňuje dlhé vlasy a chlpy domácich zvierat. Vďaka spojeniu týchto dvoch výkonných funkcií si môžu rodiny užívať pokoj a istotu, že ich dom je starostlivo udržiavaný systémom D10 Plus.

D10 Plus umožňuje aj prispôsobené čistenie. Vďaka inteligentnej navigácii LiDAR posilnenej vysoko pokročilým algoritmom SLAM poskytuje rýchle skenovanie, dynamické a presné mapovanie a efektívne plánovanie trasy. Metódy čistenia možno tiež prispôsobiť vlastnostiam povrchu. Okrem toho môžu používatelia vďaka aplikácii využívať pokročilé mapové funkcie vrátane ukladania viacerých máp, identifikácie zakázaných oblastí a kľúčových čistiacich zón a ďalších.

Model D10 Plus bude uvedený na trhy po celom svete v júni tohto roka.

