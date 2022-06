Dreame Technology lancera le robot aspirateur laveur D10 Plus en juin

Le D10 Plus est un robot aspirateur laveur 2 en 1 qui représente une percée en termes de puissance et d'efficacité. Équipé d'une super aspiration de 4000 Pa, d'une brosse roulante anti-emmêlement et d'une navigation LiDAR, il est bien plus puissant que les autres aspirateurs robots qui partagent le même prix. De plus, il offre jusqu'à 45 jours de nettoyage sans intervention, garantissant une maison impeccable sans qu'il soit nécessaire de vérifier en permanence la machine.

« Chez Dreame Technology, nous pensons que la technologie aide à créer une vie plus saine », a déclaré Terry Tian, responsable de la conception des produits chez Dreame Technology. « Cette croyance nous pousse à nous concentrer sur la R&D, alors que nous cherchons à innover en permanence et à améliorer l'expérience de nettoyage. Nous sommes ravis de dévoiler bientôt le D10 Plus et ses fonctionnalités de pointe aux clients du monde entier, leur offrant une expérience de nettoyage à la pointe de la technologie. »

Le D10 Plus a été conçu pour améliorer le nettoyage. Sa super aspiration lui permet de balayer les gros débris, les particules fines et les poils d'animaux avec quatre niveaux de puissance d'aspiration. En activant le « mode Auto Boost » dans l'application, la machine augmentera automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'elle rencontre un tapis, et elle réduira la puissance d'aspiration lors du retour sur des sols durs pour réduire la consommation d'énergie. Pendant ce temps, la vadrouille intégrée effectue le suivi en nettoyant le sol, avec trois niveaux de pulvérisation d'eau qui lui permettent de cibler les taches tenaces, les empreintes de pas et les taches de jus/café. Le tissu en fibres super denses assure une répartition uniforme de l'eau et sèche rapidement.

Avec son dépoussiérage automatique, le D10 Plus est parfait pour les familles, en particulier celles qui ont des animaux domestiques. Le système intelligent, renforcé par un grand sac à poussière de 2,5 litres, permet un nettoyage mains libres. Après chaque session de nettoyage, le D10 Plus retourne automatiquement à la base de collecte de poussière pour vider le bac à poussière, et est capable de nettoyer indépendamment comme cela jusqu'à 45 jours.

De plus, le D10 Plus est doté d'une conception innovante à double canal d'air, l'un pour le soufflage et l'autre pour l'aspiration. Cela garantit que toute la poussière - même celles qui se trouvent dans les coins du bac à poussière et dans l'orifice d'aspiration - est efficacement aspirée. Contrairement à la méthode standard de collecte de poussière sous vide par robot, qui voit l'accumulation de poussière et doivent être régulièrement nettoyés, la conception à double canal d'air assure la machine reste propre et a toujours l'air neuve. De plus, sa brosse roulante anti-emmêlement élimine facilement les poils longs et les poils d'animaux. Grâce à ces deux puissantes capacités agissant conjointement, les familles peuvent avoir l'esprit tranquille et savoir que leur maison est méticuleusement entretenue par le D10 Plus.

Le D10 Plus permet également un nettoyage personnalisé. Grâce à la navigation LiDAR intelligente renforcée par son algorithme SLAM très avancé, il fournit une numérisation rapide, une cartographie dynamique et précise et une planification d'itinéraire efficace. Les méthodes de nettoyage peuvent également être adaptées aux caractéristiques de la surface. De plus, avec l'application, les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités cartographiques avancées, notamment le stockage de plusieurs cartes, l'identification des zones restreintes et des zones de nettoyage clés, etc.

Le D10 Plus sera lancé sur les marchés du monde entier en juin.

