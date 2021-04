Spoločnosť Shanghai Electric zverejnila ročné výsledky za rok 2020 a pripravuje pôdu pre uhlíkovo neutrálnu budúcnosť

Napriek výzvam, ktoré priniesla pandémia COVID-19, spoločnosť Shanghai Electric dosiahla vynikajúce výsledky znížením dopadu na rôzne obchodné segmenty. Obchodný segment energetických zariadení si udržal stabilný výkon a dosiahol príjmy vo výške 55,96 miliárd RMB - medziročný nárast o 21,8%, ktorý sa pripísal hlavne rýchlemu rastu v oblasti veterných turbín a komponentov. Spoločnosť tiež zvýšila príjmy z obchodného segmentu integrovaných služieb, ktorý zahŕňa energetické inžinierstvo a služby, environmentálne inžinierstvo a služby, automatizačné inžinierstvo a služby, priemyselný internetový servis, finančné služby, služby medzinárodného obchodu a ďalšie. Tento segment medziročne vzrástol o 17,9% na 52 232 miliárd RMB, pričom rast bol podporený zrýchleným rastom energetického inžinierstva a služieb.

Spoločnosť Shanghai Electric zároveň urobila významné kroky v reforme inštitucionálnych mechanizmov, integrovaného vývoja technológií, investícií do vedeckého výskumu a inovácií, vývoja inteligentných riešení a výstavby svojej priemyselnej internetovej platformy SEunicloud - s neustálym pokrokom v oblasti cesty, prostredníctvom ktorej sa chce spoločnosť stať podnikom na svetovej úrovni.

V roku 2020 spoločnosť úspešne získala súhlas Výboru pre kótovanie na Šanghajskej burze cenných papierov so zaradením svojej dcérskej spoločnosti Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. („SEWP") do Rady pre vedu a technológiu a dokončila zmiešanú reformu vlastníctva spoločností Shanghai Renmin Electrical Apparatus Works (SREAW) a Shanghai Centrifuge Institute Co., Ltd. Ďalej, s cieľom zvýšiť spotrebu nových zdrojov energií a dosiahnuť ekologický a udržateľný rozvoj, spoločnosť Shanghai Electric aktívne podporovala transformáciu energie a jej komplexné energetické služby zahŕňajúce „veternú, solárnu, vodnú, tepelnú a akumulačnú integráciu" a „integráciu zdrojov, sietí, záťaže a energie". Spoločnosť tiež zvýšila investície do výskumu a vývoja a úspešne zahájila prvý projekt veterných turbín s čiernym štartom s výkonom nad 5 MW - ktorým sa zabezpečujú úplné technologické možnosti pre inteligentné energetické riešenia.

Spoločnosť Shanghai Electric, ktorá sa zaviazala zlepšovať obnoviteľnú energiu a skladovanie energie, oficiálne uviedla na trh niekoľko inteligentných riešení v priebehu roku 2020. V minulom roku spoločnosť uviedla do prevádzky svoju priemyselnú základňu lítiových batérií Shanghai Electric Guoxuan Nantong a tiež integrovaný projekt inteligentnej energie pre veternú a solárnu energiu v Šanghaji, priemyslenú zóna Minhang a Šanghajskú elektráreň na skladovanie energie Golmud Meiman Minhang v meste Golmud v provincii Qinghai.

Spoločnosť Shanghai Electric vo fiškálnom roku 2020 pridala na svoju priemyselnú internetovú platformu „SEunicloud" takmer 30 000 nových zariadení s hodnotou aktív v celkovej výške 24,7 miliárd RMB. Spoločnosť tiež vyvinula a integrovala 15 priemyselných aplikácií, počnúc sieťami zariadení a diagnostikou porúch až po energetické plánovanie. Spoločnosť Shanghai Electric zároveň vyvinula osem predbežných priemyselných riešení, ktoré zahŕňajú inteligentnú prevádzku a údržbu veternej energie, diaľkovú obsluhu a údržbu tepelnej energie, prevádzku a údržbu obrábacích strojov, akumulátor energie a distribuovanú energiu.

Do budúcnosti bude spoločnosť Shanghai Electric pokračovať v implementácii svojej vývojovej filozofie „tri kroky vpred" zameranej na stratégiu, riešenie problémov a výsledky. Spoločnosť bude pokračovať v rozvoji svojich komplexných inteligentných energetických služieb v snahe urýchliť rozvoj priemyslu smerom k digitalizovanej, prepojenej a inteligentnej budúcnosti.

