Spoločnosť TCL predstavuje televízory Mini LED 8K 2021 a nové ambície

Oddanosť spoločnosti TCL voči vynikajúcej kvalite a najlepšieho zážitku zo zábavy bude v centre pozornosti, aby spoločnosť potvrdila svoje vedúce postavenie na trhu prémiových Mini LED TV.

"Spoločnosť TCL je hrdá na to, že môže urobiť ďalší krok vpred na poli technológie Mini LED televízorov uvedením televízorov nového radu X Mini LED 8K 2021. Spoločnosť TCL sa venuje technológii Mini LED už od roku 2018 a v roku 2019 zahájila sériovú výrobu modelu X10, prvého televízora využívajúceho technológiu Mini LED na svete, pre globálny trh. Teším sa, že sa počas akcie Transcend Vision budeme môcť podeliť o novinky týkajúce sa nového radu X Mini LED 8K televízorov a o to, aké plány máme do budúcnosti," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti TCL Electronics Šao-jung Čang.

Medzi hlavné novinky bude patriť prémiový rad 2021 X Mini LED 8K televízorov, ktorý úplne zmení zážitok z domáceho kina a otvorí divákom úplne nový svet. Spoločnosť TCL tiež predstaví celý rad oceňovaných televízorov a smart domácich spotrebičov, ktoré odhalia potenciál stratégie AIxIoT, spojenie umelej inteligencie a internetu vecí.

Fanúšikovia hier z celého sveta by si túto udalosť tiež nemali nechať ujsť, pretože aj pre nich si spoločnosť TCL v rámci Transcend Vision pripravila niekoľko zaujímavých noviniek.

Podrobnosti o udalosti:

Globálna uvedenia produktu na trh

Čas: 10:00-11:00

Dátum: 8. septembera 2021

Živý prenos @ www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

* Čas a dátum stredoeurópskeho letného času (UTC + 2)

Tešíme sa, že vás čoskoro „uvidíme" online.

