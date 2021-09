TCL va présenter les téléviseurs 8K Mini LED 2021 et de nouvelles ambitions

« TCL est fier de faire un pas en avant dans son voyage vers les téléviseurs Mini LED avec le lancement des téléviseurs 8K Mini LED de la série 2021 X. Depuis 2018, TCL se consacre à la technologie Mini LED, et nous avons commencé la production de masse du X10, le premier téléviseur Mini LED du monde pour le marché mondial en 2019. Je suis impatient de partager nos dernières nouvelles concernant nos nouveaux téléviseurs 8K Mini LED de la série X et la façon dont nous allons transcender la vision lors de cet événement », a déclaré Shaoyong Zhang, PDG de TCL Electronics.

Les points forts comprendront une série premium de téléviseurs 8K Mini LED 2021 X qui va perturber l'expérience du home cinéma et ouvrir un nouveau monde pour les téléspectateurs. TCL présentera également une gamme complète de téléviseurs primés et d'appareils domestiques intelligents qui révéleront le potentiel de la stratégie AIxIoT.

Les fans de jeux vidéo du monde entier devraient également être à l'affût de nouvelles étonnantes lors de cet événement, car TCL invite tout le monde à Transcend Vision.

Les détails de l'événement de lancement sont les suivants :

Annonce de produit mondiale

Heure : 10 h à 11 h 00

Date : 8 septembre 2021

Livestream @ www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

*Heure et date de l'heure d'été de l'Europe centrale (UTC+2)

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce aujourd'hui ses activités sur plus de 160 marchés dans le monde entier. Selon le cabinet d'étude OMDIA, TCL s'est classée à la deuxième place sur le marché mondial de la télévision en termes de volume de ventes des téléviseurs LCD en 2020. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

