Spoločnosť Trina Solar uvádza na trh nové ultra vysokovýkonné moduly s výkonom presahujúcim 500 W, ktoré nastavujú nové referenčné úrovne pre éru PV 5.0

CHANGZHOU, Čína, 27. februára 2020 /PRNewswire/ -- Trina Solar Co., Ltd („Trina Solar" alebo len „spoločnosť"), globálny líder vo výrobe integrovaných fotovoltických modulov a inteligentných energetických riešení, oficiálne uviedol na trh nové produkty v podobe najnovšieho bifaciálneho modulu Duomax V s dvojitým sklom a zadným panelom Tallmax V. Nové moduly sú vystavané na báze 210mm veľkorozmernej kremíkovej doštičky a monokryštalickom PERC článku. Vyznačujú sa niekoľkými inovatívnymi prvkami dizajnu, ktoré umožňujú výkon presahujúci 500 W a ich účinnosť modulov dosahuje až 21%. Spoločnosť tak potvrdzuje svoju vedúcu pozíciu na trhu a prichádza v ústrety novej ére PV 5.0.

Podľa predbežných odhadov z veľkoobjemových pozemných elektrární v čínskej provincii Heilongjiang dokáže Duomax V v porovnaní s tradičnými bifaciálnymi modulmi s výkonom 410 W, vyrobiť 500 W energie a znížiť náklady na vyváženosť systému (BOS) o 6 až 8 percent a náklady na výrobu energie (LCOE) o 3 až 4 percentá. Spoločnosť Trina Solar začne oficiálne prijímať objednávky v druhom štvrťroku 2020 a plánuje začať so sériovou výrobou v treťom štvrťroku, pričom výrobná kapacita by do konca roku mala prekročiť 5 GW.

Pomocou vynikajúcej technológie viacerých zberníc ale výskumný a vývojový tím spoločnosti Trina Solar prišiel s inovatívnym dizajnom, ktorý integruje pokročilé technológie trojkusového nedeštruktívneho rezania a balenia s vysokou hustotou, ktoré ďalej znižujú straty z rezistencie a výrazne zlepšujú odolnosť modulov proti praskaniu a horúcim bodom pri maximalizácii využitia priestoru. Týmto spôsobom vedci zabezpečili príchod vysokovýkonných modulov s vysokou účinnosťou a spoľahlivosťou. Ak by sa tradičný half-cut dizajn aplikoval na 210mm ultra veľké kremíkové doštičky, vysoké výstupné hodnoty prúdu by mohli spustiť systémové problémy alebo spôsobiť prasklinu a taktiež by mohlo dôjsť k prekročeniu medzných hodnôt terminálov DC.

Okrem jedinečného dizajnu dokážu nové moduly zaistiť výstupný prúd, napätie otvoreného obvodu a mechanické zaťaženie modulov, ktoré je v súlade s príslušnými technickými bezpečnostnými špecifikáciami a môžu sa bez problémov spojiť s existujúcim dizajnom klasického fotovoltického systému. Počas slávnostného uvedenia na trh podpísala spoločnosť Trina Solar strategické zmluvy o spolupráci s firmami POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, pobočkou Heilongjiang firmy China Energy Engineering Investment, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction a inými spoločnosťami vyrábajúcimi energiu, aby si vydláždila cestu k nasadeniu ultra vysokovýkonných modulov v rámci koncového trhu.

Zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Trina Solar a výkonný viceprezident Yin Rongfang hovorí: „Trina Solar má za sebou desaťročia skúseností v návrhoch a výrobe modulov. Dúfame, že naštartujeme štandardizáciu modulov prostredníctvom výhod v tvorbe dizajnu a výrobe modulov, ktorá poslúži nielen mnohým segmentom v rámci odvetvového reťazca, ale tiež posilní spoločné stránky dizajnu modulov na systémovej strane," dodal Yin Rongfang. „Okrem výroby vyžaduje dobrý modul aj zladenie jeho možností s existujúcimi systémami. Vďaka skúsenostiam spoločnosti Trina Solar so sledovacími systémami, integrovanými riešeniami a projektami pozemných elektrární sme preskúmali a vyriešili potenciálne problémy, ktoré by mohli vzniknúť pri praktickom uplatňovaní systému na začiatku fázy výskumu a vývoja, a plne sme využili potenciál produktu. Verím, že naše nové moduly pomôžu posunúť trh s fotovoltikou do ďalšej fázy.

O spoločnosti Trina Solar

Spoločnosť Trina Solar vznikla v roku 1997 a v súčasnosti je popredným svetovým poskytovateľom fotovoltiky a komplexných riešení v oblasti inteligentnej energie. Trina Solar sa tiež zameriava na výskum a vývoj, výrobu a predaj v oblasti fotovoltiky, realizáciu fotovoltických projektov, prevádzku a údržbu, vývoj a predaj inteligentných mikro-sietí a multienergetických doplnkových systémov ako aj prevádzku cloudových energetických platforiem. V roku 2018 založila firma Trina Solar pobočku špecializujúcu sa na internet vecí v oblasti energetiky a vytvorila Odvetvovú alianciu pre vývoj priemyselného internetu vecí Trina a Inovačné centrum odvetvia internetu vecí v novej energetike spolu so špičkovými svetovými podnikmi a výskumnými inštitúciami. Spoločnosť Trina Solar je odhodlaná stať sa lídrom v oblasti globálneho odvetvia inteligentnej energetiky. Viac informácií nájdete na: www.trinasolar.com.

