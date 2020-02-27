Trina Solar представила новые сверхмощные модули 500+ Вт, задав новый отраслевой стандарт для эпохи PV 5.0
Feb 27, 2020, 08:59 ET
ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 27 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd ("Trina Solar" или "компания"), ведущий международный провайдер интегрированных солнечных модулей и решений в области смарт-энергетики, официально представила новую линейку двусторонних модулей Duomax V с двойным стеклянным покрытием и задней панелью Tallmax V. Новые системы с применением больших кремниевых пластин 210 мм и монокристаллических элементов PERC оснащены рядом инновационных конструкторских решений, обеспечивающих модулям пиковую выходную мощность на уровне выше 500 Вт и 21% повышение эффективности. Появление новых продуктов укрепляет позиции компании на рынке в преддверии новой эпохи PV 5.0.
Согласно предварительным расчетам, проведенным на крупных наземных солнечных станциях в китайской провинции Хэйлунцзян, в сравнении с традиционными двусторонними модулями 410 Вт с двойным стеклянным покрытием системы Duomax V 500 Вт способны сокращать расходы на баланс системы (BOS) на 6-8 процентов, а приведенную себестоимость энергии (LCOE) - на 3-4 процента. Trina Solar планирует начать прием заказов на новые модули во втором квартале, а приступить к массовому производству новинок - в третьем квартале 2020 года. К концу текущего года объем производства систем данного типа должен превысить 5 ГВт.
Приняв за основу передовую многошинную технологию, команда специалистов по НИОКР компании Trina Solar разработала инновационную архитектуру с применением трехэлементной конструкции, а также методов неразрушающей резки и высокоплотной упаковки. Подобный интегрированный подход позволяет дополнительно снижать показатели потерь на сопротивление и заметно повышать стойкость модулей к растрескиванию и перегреву, а также максимально эффективно использовать всю площадь модуля. В результате ученым удалось создать высокомощные модули, характеризующиеся повышенной эффективностью и надежностью. При использовании традиционной полуэлементной конструкции в сочетании с кремниевыми пластинами сверхбольшого размера 210 мм, высокие выходные характеристики модулей способны приводить к техническим проблемам с соединительным блоком, растрескиванию модулей или конфликту с лимитами колодок постоянного тока.
Уникальная конструкция новых модулей гарантирует соответствие параметров выходящего тока, напряжения в разомкнутой цепи и механической нагрузки действующим техническим нормам безопасности, а также возможность подключения к фотоэлектрическим системам наиболее распространенных типов. В ходе презентации Trina Solar заключила соглашения о стратегическом сотрудничестве с POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, China Energy Engineering Investment's Heilongjiang branch, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction и другими генерирующими фирмами, заложив тем самым фундамент для полномасштабного внедрения сверхвысокопроизводительных модулей на рынке терминалов.
Заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang) отметил: "Наша компания накопила многолетний опыт проектирования и производства модулей. Используя собственные технологические преимущества, мы стараемся всячески содействовать стандартизации модульной продукции, что не только принесет пользу многочисленным сегментам отраслевой цепочки, но и поспособствует единообразию в системной архитектуре модулей". "При разработке по-настоящему хорошего продукта необходимо уделять внимание не только самому модулю, но и его согласованности с существующими системами. Благодаря обширному опыту Trina Solar в сфере создания треккинговых систем, разработки интегрированных решений и реализации проектов наземных электростанций, нам удалось на ранних этапах проектно-конструкторских работ выявить и устранить потенциальные сложности, связанные с практическим применением систем, обеспечив тем самім возможность полного раскрытия потенциала наших продуктов. Уверен, что наши новые модули выведут фотоэлектрический модуль на принципиально новый уровень", - добавил он.
Изображение: https://mgr.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex_v_dual.png
Подпись под фото: Trina Solar представила новейшую линейку двусторонних модулей Duomax V с двойным стеклянным покрытием
Источник: Trina Solar
О компании Trina Solar
Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной и смарт-энергетики, специализирующимся на разработке фотоэлектрических продуктов и систем. Сфера ее деятельности охватывает исследования в сфере фотовольтаики, производство и сбыт фотоэлектрической продукции, строительство электростанций и поставки системного оборудования, эксплуатационно-техническое обслуживание СЭС, разработку и продажу умных вспомогательных систем для микросетей, а также управление энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (EIoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира, сформировав таким образом инновационную платформу для научных исследований в сфере EIoT, а также для развития партнерской экосистемы Интернета вещей. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com.
SOURCE Trina Solar Co., Ltd
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