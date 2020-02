Trina Solar lança novos módulos de potência ultra alta de mais de 500W, estabelecendo novo padrão para a era do PV 5.0

CHANGZHOU, China, 27 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Trina Solar Co. Ltd ("Trina Solar" ou a "empresa"), uma provedora líder global de módulos fotovoltaicos (PV) integrados e soluções inteligentes de energia, revelou formalmente seus mais recentes módulos bifaciais em vidro duplo Duomax V e os módulos com painel traseiro Tallmax V. Com base em fatias (wafers) de silício de grande tamanho de 210mm e célula PERC monocristalina, os novos módulos foram lançados repletos com diversos recursos inovadores de design, permitindo o fornecimento de saída de alta potência de mais de 500Wp e eficiência do módulo de até 21%, consolidando a liderança da empresa e abraçando a nova era do PV 5.0.

Conforme estimativas preliminares de centrais elétricas terrestres de larga escala na província de Heilongjiang na China, comparado com os módulos convencionais bifaciais de vidro duplo de 410W, o Duomax V de 500W pode reduzir o custo do equilíbrio do sistema (BOS – balance of system) de 6 a 8 por cento e o custo nivelado de energia (LCOE - levelized cost of electricity) de 3 a 4 por cento. A Trina Solar começará formalmente a receber pedidos no segundo trimestre de 2020 e está pronta para atingir produção em massa no terceiro trimestre, com capacidade de produção que deverá exceder 5GW até o final do ano.

Com base em sua superior tecnologia multi-busbar, a equipe de pesquisa e desenvolvimento da Trina Solar introduziu um design inovador o qual integra tecnologias avançadas de três partes, corte não destrutivo e embalagens de alta densidade. Isso reduz ainda mais a perda de resistência e melhora significativamente o desempenho anti-rachaduras e anti-hot spot dos módulos enquanto maximiza a utilização de espaço. Fazendo isso, os cientistas criaram módulos de alta potência caracterizados pela alta eficiência e alta confiabilidade. Caso o design tradicional de célula de meio corte fosse aplicado às fatias de silício de grande tamanho de 210mm as características de saída de alta corrente dos módulos poderiam causar desafios de sistema ou causar rachadura no módulo ou ir contra os limites dos terminais CD.

Adicionalmente, o design exclusivo dos novos módulos pode assegurar que a saída de corrente, voltagem do circuito aberto e carga mecânica dos módulos atendem às relevantes especificações técnicas de segurança posteriores e podem se conectar sem problemas com o design convencional já existente do sistema PV. Durante o evento de lançamento, a Trina Solar assinou acordos de cooperação estratégica com a POWERCHINA Jiangxi Electric Power Construction, Filial de Heilongjiang da China Energy Engineering Investment, Shouguang Power Investment Haobang New Energy, SEPCOIII Electric Power Construction e outras empresas relacionadas com a geração de energia, preparando o caminho para a implementação completa de módulos de potência ultra alta no mercado de terminais.

O vice gerente geral e vice presidente executivo da Trina Solar, Yin Rongfang, disse, "A Trina Solar acumulou décadas de experiência no design e fabricação de módulos. Esperamos promover a padronização dos módulos através de nossas vantagens de design e fabricação, as quais irão beneficiar não somente muitos segmentos da cadeia industrial, mas também melhorar a uniformidade do design dos módulos no lado do sistema". Yin acrescentou, "Além do próprio produto, um bom módulo exige consideração sobre a combinação de desempenho com sistemas já existentes. Graças à experiência da Trina Solar em sistemas de rastreamento, solução integrada e projetos de centrais elétricas em terra, exploramos e resolvemos desafios potenciais os quais poderiam surgir na aplicação prática do sistema mais cedo no estágio de pesquisa e desenvolvimento, e aproveitamos totalmente o potencial do produto. Acredito que nossos novos módulos levarão o mercado fotovoltaico para o próximo nível".

Imagem: https://mgr.trinasolar.com/sites/default/files/Vertex_v_dual.png

Legenda: A Trina Solar revelou seus mais recentes módulos bifaciais de vidro duplo Duomax V

Fonte: Trina Solar

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é uma fornecedora líder global de módulos PV integrados e solução inteligentes de energia, com seu principal negócio concentrado em produtos PV, sistemas PV e soluções inteligentes de energia. Seu negócio cobre P&D, produção e vendas de módulos PV, centrais elétricas e equipamentos para sistemas, geração e serviços de operação de energia PV, microrredes inteligentes, desenvolvimento e vendas de sistemas de múltiplos tipos de energia, bem como operação e gerenciamento de plataformas de energia em nuvem. Em 2018, a empresa tomou a liderança em evoluir para uma marca no mundo da energia da Internet das Coisas (IoT), estabeleceu a Aliança de Desenvolvimento da Indústria IoT da Trina Solar (Trina Solar IoT Industry Development Alliance) e o Centro de Inovação da Indústria IoT de Energia Nova (New Energy IoT Industry Innovation Center) em parceria com os produtores e institutos de pesquisas líderes do setor tanto na China quanto internacionais, construiu uma plataforma inovadora para pesquisa sobre energia da IoT bem como sobre a ecosfera da IoT com diversos parceiros e está comprometida em se tornar uma líder global no setor de energia inteligente. Para mais informações visite www.trinasolar.com.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

SOURCE Trina Solar Co., Ltd