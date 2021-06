Spoločnosť Unilumin sa stala prvým čínskym výrobcom LED obrazoviek s certifikáciou organizácie DCI

Organizácia amerických filmových štúdií DCI, čiže Digital Cinema Iniciatives, vydala špecifikáciu Digital Cinema System Specification, ktorá sa zameriava na vývoj otvorenej architektúry pre digitálne kiná. Digitálne filmové systémy alebo produkty bez certifikácie DCI nie je v kinách možné používať ani propagovať. Obrazovka spoločnosti Unilumin získala certifikáciu DCI, čím spoločnosť preukázala, že disponuje špičkovými technológiami svetovej úrovne.

Najnovšia obrazovka spoločnosti Unilumin pre kinosály ponúka vynikajúci zobrazovací výkon s rozlíšením 4K 4096 * 2160, farebným gamutom DCI-P3 a mimoriadnym kontrastným pomerom 40000:1. Tento produkt sa môže pochváliť mimoriadne vysokou úrovňou lokalizácie, ktorá umožňuje dramaticky znížiť náklady. Poskytuje tak pevný základ pre popularizáciu a rozšírenie LED obrazoviek naprieč kinosálami po celom svete.

Trendy vo vývoji kín a špičkové obrazovky pre kinosály

Podľa tvrdenia spoločnosti TrendForce, ktoré vychádza z prieskumu trendov v oblasti kinematografie medzi rokmi 2006 až 2026 vykonanom spoločnosťou Barco, bude do roku 2025 v kinosálach vymenených 100 000 inštalovaných premietacích plátien. Vzhľadom k tvrdej konkurencii na trhu kín bude do roku 2023 existovať celkom 200 000 plátien. Najnovšie LED displeje vynikajú vysokým rozlíšením 4 alebo dokonca 8K, po ktorom je teraz na trhu vysoký dopyt. To isté platí aj pre laserové projektory s vysokou svietivosťou, ktoré do kinosál tiež postupne prenikajú.

Prítomnosť na trhu a neustály prieskum

Spoločnosť Unilumin je lídrom v oblasti LED technológií a dlhodobo vyvíja obrazovky pre kinosály. Spoločnosť sa sústredí na integráciu 5G, 4K / 8K, 3D a ďalších špičkových technológií a aktívne podporuje nahradenie premietacích plátien LED obrazovkami.

Aktívne tiež spolupracuje s ďalšími firmami z odvetvia, čo výrazne podporilo spoločný rozvoj a vytvorilo dostatočne pevný základ pre rozmach trhu s LED obrazovkami pre kiná.

Certifikácia DCI je najnovším úspechom spoločnosti Unilumin na trhu kinematografických displejov. Cieľom spoločnosti Unilumin je poskytovať ľuďom lepšie audiovizuálne zážitky vďaka kvalitnejšiemu obrazu, ktorý ich vtiahne do deja.

