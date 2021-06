Unilumin devient la première entreprise d'affichage à LED certifiée par le DCI en Chine

DCI est une organisation de Digital Cinema System Specification axée sur le développement d'une architecture ouverte. Les systèmes ou produits de films numériques sans certification DCI ne peuvent pas être appliqués ou promus sur le marché du cinéma. L'écran de cinéma d'Unilumin a obtenu la certification DCI, mettant ainsi en avant la technologie de pointe de l'entreprise en matière d'écrans de cinéma à LED !

Le dernier écran de cinéma d'Unilumin offre une performance d'affichage exceptionnelle avec une résolution 4K de 4096*2160, une gamme de couleurs DCI-P3 et un rapport de contraste parfait de 40000:1. Il présente un niveau de localisation extrêmement élevé qui permet de réaliser le contrôle indépendant de la chaîne industrielle et de réduire considérablement les coûts, constituant ainsi une base solide pour la popularisation et l'application des écrans de cinéma à affichage LED.

Tendances du développement du cinéma et des écrans de cinéma haut de gamme

Plus de 100 000 écrans de cinéma installés devraient être remplacés d'ici 2025, a révélé TrendForce en citant l'analyse de Barco, leader des projecteurs de cinéma, portant sur les tendances du cinéma de 2006 à 2026. En raison de la concurrence féroce sur le marché du cinéma, il y aura un total de 200 000 écrans de cinéma d'ici 2023. Les écrans à LED peuvent facilement se conformer à la tendance de l'affichage des images qui sera forcément de haute résolution 4K ou même 8K, et les projecteurs lasers offrent des capacités de projection à haute résolution et luminosité. Ainsi, ils pénètrent progressivement le marché du cinéma.

Une présence globale et une exploration constante

En tant que leader de l'industrie de l'affichage à LED, Unilumin travaille depuis longtemps dans le marché des écrans du cinéma. D'une part, Unilumin a attaché de l'importance à l'intégration approfondie de la 5G, du 4K/8K, de la 3D et d'autres technologies cinématographiques de haut format, en favorisant efficacement l'application de l'affichage à LED dans les cinémas.

Par ailleurs, Unilumin a activement mené une coopération externe qui a largement favorisé le développement conjoint et a créé suffisamment de bases nécessaires pour l'essor du marché des écrans de cinéma à LED.

Cette certification DCI marque la dernière réalisation d'Unilumin sur le marché des écrans de cinéma. À l'avenir, Unilumin offrira aux gens une meilleure vie audiovisuelle grâce à des images de meilleure qualité et une expérience visuelle immersive.

