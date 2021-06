Unilumin wurde Chinas erstes DCI-zertifiziertes LED-Unternehmen

DCI ist eine Organisation für die Spezifikation von digitalen Kinoanlagen, die sich auf die Entwicklung einer offenen Architektur konzentriert. Digitale Filmsysteme oder Produkte ohne DCI-Zertifizierung können auf dem Kinomarkt nicht eingesetzt oder beworben werden. Die Kinoleinwand von Unilumin hat die DCI-Zertifizierung erhalten und stellt damit ihre weltweit führende Technologie bei LED-Kinoleinwänden unter Beweis!

Die neueste Kinoleinwand von Unilumin bietet eine herausragende Displayleistung mit einer 4K-Auflösung von 4096*2160, DCI-P3-Farbraum und einem Superkontrastverhältnis von 40000:1. Dieses Produkt verfügt über einen extrem hohen Lokalisierungsgrad, der die unabhängige Steuerung der industriellen Kette realisieren und die Kosten stark reduzieren kann, wodurch eine solide Grundlage für die Popularisierung und Anwendung von LED-Kinoleinwänden geschaffen wird.

Die Trends der Kinoentwicklung und High-End-Kinoleinwände

Es wird erwartet, dass in den nächsten fünf Jahren nach 2020 mehr als 100.000 installierte Kinobildschirme ausgetauscht werden, so TrendForce unter Berufung auf eine Analyse des führenden Herstellers von Kinoprojektoren Barco zu den Kinotrends von 2006 bis 2026. Aufgrund des harten Wettbewerbs auf dem Kinomarkt wird es bis 2023 insgesamt 200.000 Kinosäle geben. LED-Displays können sich leicht dem Trend der Bilddarstellung anpassen, die zwangsläufig hochauflösend 4K oder sogar 8K sein wird, und Laserprojektoren bieten hohe Auflösung und hohe Lumen-Projektionsfähigkeiten, so dass sie allmählich in den Kinomarkt eindringen.

Umfassende Präsenz und ständige Erkundung

Als führendes Unternehmen in der LED-Industrie arbeitet Unilumin seit langem auf dem Markt für Kinodisplays. Auf der einen Seite hat Unilumin Wert auf die tiefgreifende Integration von 5G, 4K/8K, 3D und anderen hochformatigen Filmtechnologien gelegt und die Anwendung von LED-Displays in Kinos aktiv gefördert.

Auf der anderen Seite hat Unilumin aktiv die externe Zusammenarbeit durchgeführt, was die gemeinsame Entwicklung stark gefördert und genug Marktgrundlage für den Boom des Marktes für Kino-LED-Displays geschaffen hat.

Diese DCI-Zertifizierung ist der jüngste Erfolg der Bemühungen von Unilumin auf dem Markt für Kinodisplays. In Zukunft wird Unilumin den Menschen ein besseres audio-visuelles Leben mit qualitativ hochwertigeren Displaybildern und einem immersiven Betrachtungserlebnis bieten.

