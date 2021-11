Spoločnosť Vazyme sa dnes stáva verejne obchodovateľnou na Šanghajskej burze cenných papierov

Spoločnosť Vazyme bola založená v roku 2012 v Nankingu a vyvíja technológie a produkty týkajúce sa funkčných bielkovín vrátane enzýmov, antigénov a protilátok, ako aj organických polymérových materiálov. Na základe vlastnej kritickej generickej technologickej platformy spoločnosť postupne vstúpila do obchodných oblastí vrátane biologického výskumu, diagnostiky in vitro a biomedicíny. Spoločnosť Vazyme je jednou z mála inovatívnych výskumno-vývojových spoločností s nezávislým a regulovateľným vývojom technológií a výrobou finálnych produktov v Číne. Spoločnosť vlastní viac ako 200 druhov rekombináz genetického inžinierstva a 1 000 druhov vysoko-účinných antigénov a monoklonálnych protilátok. Okrem toho má spoločnosť Vazyme viac ako 500 finálnych produktov, ktoré majú široké uplatnenie vo vedeckom výskume, vysoko výkonnom sekvenovaní, diagnostike in vitro, vývoji liekov a vakcín, ako aj v karanténe zvierat a ďalších oblastiach.