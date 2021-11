Vazyme abre capital na Bolsa de Valores de Xangai hoje

Fundada em Nanjing em 2012, a Vazyme desenvolve tecnologias e produtos relacionados a proteínas funcionais, incluindo enzimas, antígenos e anticorpos, bem como materiais poliméricos orgânicos. Contando com sua plataforma de tecnologia genérica crítica proprietária, a empresa tem sucessivamente ingressado em áreas de negócios, incluindo pesquisa biológica, diagnóstico in vitro e biomedicina. A Vazyme é uma das poucas empresas inovadoras de P&D com desenvolvimento de tecnologia a montante independente e controlável e recursos de fabricação de produtos finais na China. A empresa possui mais de 200 tipos de recombinases de engenharia genética e mil tipos de antígenos e anticorpos monoclonais de alto desempenho. Além disso, a Vazyme oferece mais de 500 produtos finais com amplas aplicações em pesquisa científica, sequenciamento de alto rendimento, diagnóstico in vitro, desenvolvimento farmacêutico e de vacinas, assim como quarentena animal, entre outras áreas.

Com o respaldo de muitos anos de experiência no segmento de reagentes biológicos moleculares, a Vazyme conta com fortes recursos de P&D e iteração de produtos, um sistema técnico aperfeiçoado e uma rede de marketing bem estabelecida. Com relação ao futuro, a empresa de capital aberto pretende acelerar seus planos de ampliar sua presença nos mercados globais, com a esperança de contribuir para o desenvolvimento contínuo do setor de biotecnologia mundial.

Na cerimônia de celebração do sucesso da empresa na listagem na Bolsa de Valores de Xangai, o presidente e fundador da Vazyme, Cao Lin, disse: "A listagem de hoje é de grande importância para Vazyme. Trabalhamos para obter essa listagem por quase dez anos. Nesse período, nos esforçamos ao máximo e passamos por todos os tipos de adversidades. A Vazyme cumprirá rigorosamente todas e cada uma das exigências e regras impostas às empresas listadas, aprimorará constantemente nossa gestão, se comunicará regularmente com os investidores e manterá a transparência de nossa empresa como parte de nossa missão de retribuir à sociedade e aos acionistas com crescimento sustentado e melhor desempenho."

